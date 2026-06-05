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ZNÁMKY Česka: Hranáč a Chaloupek nepřesvědčili, super pravá strana. Douděra? To byl fičák!

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Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý rozhodl o výhře české reprezentace v generálce na MS proti Guatemale
Český trenér Miroslav Koubek během přípravného utkání proti Guatemale v americkém New Jersey
Čeští fotbalisté slaví první gól v přípravném utkání proti Guatemale, který obstaral Patrik Schick
Kapitán Ladislav Krejčí přivádí český tým na generálku před MS proti Guatemale
Patrik Schick otevřel v 11. minutě skóre přípravného duelu proti Guatemale
Tomáš Chorý si v pokutovém území našel centr Davida Douděry a hlavičkou rozhodl přípravný duel proti Guatemale
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Vítězná generálka na mistrovství světa! Čeští fotbalisté zvládli poslední prověrku před blížícím se světovým šampionátem, v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3:1. Trenér Miroslav Koubek nasadil od úvodu silnou jedenáctku, která ovšem příliš nepřesvědčila. Naopak zaujaly výkony řady střídajících hráčů v čele s Davidem Douděrou a Tomášem Chorým. Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program MS ve fotbale 2026 >>>

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