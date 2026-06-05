ZNÁMKY Česka: Hranáč a Chaloupek nepřesvědčili, super pravá strana. Douděra? To byl fičák!
Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Vítězná generálka na mistrovství světa! Čeští fotbalisté zvládli poslední prověrku před blížícím se světovým šampionátem, v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3:1. Trenér Miroslav Koubek nasadil od úvodu silnou jedenáctku, která ovšem příliš nepřesvědčila. Naopak zaujaly výkony řady střídajících hráčů v čele s Davidem Douděrou a Tomášem Chorým. Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program MS ve fotbale 2026 >>>