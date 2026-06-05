Žolík Chorý o Slavii: Nebylo těžké hodit to za hlavu, jsem dost silný. Pro národ udělám vše
PŘÍMO Z NEW JERSEY | Přišel z lavičky, vyskočil do vzduchu a za remízového stavu rozhodl hlavičkou o výhře. Stejně jako v přípravném duelu proti Guatemale (3:1) by to v nejlepším případě mělo s Tomášem Chorým fungovat i na samotném mistrovství světa. „Přijmu jakoukoliv roli,“ přikývl nejlepší střelec české ligy. Nyní si musí zvyknout především na vytížení, na hřišti se od červené karty v derby a následném vyřazení z týmu Slavie objevil téměř po měsíci....
Jak jste se po té pauze cítil?
„Dobře. Jo, trochu jsem z toho vypadl, ale trénoval jsem individuálně, abych byl připravený. Vyplatilo se. Měl jsem menší zdravotní problémy, ale s nároďákem jsem měl vykomunikované kvalitní fyzio.“
Jak vnímáte zpětně to, co se stalo na konci sezony ve Slavii?
„Teď už asi nijak, sezona se uzavřela. Jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď. Jen bych řekl, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom na mistrovství v prvním zápase uspěli.“
Bylo těžké to hodit za hlavu?
„Ne, nebylo. Situací v životě, se kterými se musíte vypořádat, je spousta. Je to jen fotbal. Jsem dost silný na to, abych se s tím vypořádal. Mám rodinu, která za mnou stojí, jsme zdraví a od toho se můžeme odrazit.“
Nebyl to v první chvíli šok?
„Nebyl.“
Jak se vám líbila první půle z lavičky?
„Nebyla vůbec špatná, až na pár chyb. Dominovali jsme, dali jsme krásnou branku. Inkasovaný gól byl zdvižený prst, který nás popohnal. Od začátku druhé půle už jsme byli lepším týmem.“
Co vaše gólová akce?
„Už na tréninku říkal trenér, ať mě kluci co nejvíc využívají. Za tu půlhodinu jsem měl asi tři gólové šance, jsem rád, že mě to nachází. Je to sice jen přátelské utkání, ale ukázalo to naší mentalitu.“
Bude vám sedět takhle naskakovat z lavičky?
„Přijmu jakoukoliv roli. Tímhle jsem si prošel i v Plzni a ve Slavii, takže budu připraven.“
Co říkáte na počasí? Solidní vedro...
„No, byla to velká předehra. Velká a dlouhá předehra. Bude to mnohem horší. Ale věřím, že to je jen o hlavě a přípravě. Když si řeknete, že to zvládnete.... Nepochybuji o tom, že by to tu jediný hráč nezvládl.“
Jak vnímáte, že jste jako kluk z Citova (obec nedaleko Olomouce) nyní na mistrovství světa?
(usměje se) „Je neuvěřitelné, že z Citova, kde je asi tisíc obyvatel, se dostanu až sem. Jestli se tam budou dívat, tímhle je zdravím. Je to krásný pocit, husí kůže. Nejdeme si to ale užít, chceme postoupit co nejdál.“
První milník byl EURO před dvěma roky...
„Ale mistrovství světa v tu chvíli bylo strašně daleko. V osmadvaceti jsem poprvé jel na nároďák, začalo to pro mě později. O to víc si vážím toho, že tu můžu být. Udělám pro národ vše, abychom se mohli vrátit domů se vztyčenými hlavami.“