Vítězná generálka s vykřičníkem i otazníkem. Co teď čeká repre a míří Holeš do základu?
Vítězná generálka s vykřičníkem i otazníkem. Co teď čeká repre a míří Holeš do základu? • Zdroj: isport.tv
Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3:1. „Výsledek je důležitý a pozitivní, ale výkon zejména v prvním poločase měl k ideálu daleko,“ hodnotí redaktor Michal Kvasnica, který zápas sledoval přímo z Red Bull Areny v New Jersey. Program MS ve fotbale 2026 >>>
- V jaké fázi hry byl český tým nepřesvědčivý?
- Kdo by mohl přijít o místo v základní sestavě?
- Jaký je plán reprezentace na nejbližší dny a jak to vypadá s Janem Kuchtou?
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