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Vítězná generálka s vykřičníkem i otazníkem. Co teď čeká repre a míří Holeš do základu?

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Vítězná generálka s vykřičníkem i otazníkem. Co teď čeká repre a míří Holeš do základu? • Zdroj: isport.tv
Jak viděl generálku na šampionát proti Guatemale český trenér Miroslav Koubek?
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Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3:1. „Výsledek je důležitý a pozitivní, ale výkon zejména v prvním poločase měl k ideálu daleko,“ hodnotí redaktor Michal Kvasnica, který zápas sledoval přímo z Red Bull Areny v New Jersey. Program MS ve fotbale 2026 >>>

  • V jaké fázi hry byl český tým nepřesvědčivý?
  • Kdo by mohl přijít o místo v základní sestavě?
  • Jaký je plán reprezentace na nejbližší dny a jak to vypadá s Janem Kuchtou?

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