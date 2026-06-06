Komentátor Jinoch o rozdílech mezi ČT a Novou: Fotbal v noci? Stejný přístup!
Fotbalové přenosy z mistrovství světa se na vás povalí živě od večeře po snídani, 56 jich odvysílá Nova Action. Co přesně se chystá? „Studia budou ke všem zápasům s nejpozdějším výkopem ve tři ráno,“ upřesňuje šéfkomentátor Michal Jinoch. V čem bude Amerika jiná a kdy je správné mlčet? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Šampionát s 48 týmy je ojedinělý i v rozsahu televizního vysílání, natož ze zámoří. Co vám v přípravě dává nejvíc zabrat?
„Je to samozřejmě náročné. Ta osmačtyřicítka ještě nevypadá tak strašidelně, ale když si to komentátor vynásobí počtem nominovaných hráčů na tým, už ho přejde úsměv. Nicméně je to mistrovství světa. Všichni, kdo chceme dělat kolem fotbalu, chceme u nejsledovanější akce na světě být. A náš tým je poskládaný přesně z takových nadšenců, kteří budou celý měsíc žít fotbalem. Z obsahové roviny bych to rozpůlil. Komentátoři musí být připraveni na všechny týmy, ať už jsou nasazení na jakýkoliv přenos. Musíme být nahraditelní, kdyby nám náhodou z nasazení někdo náhle vypadl, jak se nám stalo třeba v Kataru. To jsou zkušenosti, které teď v plánování dost pomáhají. Jinak máme obrovskou výhodu, že velké kvantum hráčů známe z ligových a pohárových soutěží, které vysíláme. Největší práce bude s týmy, které tolik neznáme - Curacao, Írán, Irák atp. Co se týče studií, tam budu mluvit za Martina Kubičíka, který je má na starosti. Plánujeme se věnovat všem studiovým zápasům se stejnou péčí, ať už bude hrát Argentina, nebo třeba Saudská Arábie. Každý zápas na MS nabízí vlastní příběh. I proto se nebudeme držet jen fotbalových hostů, vydáme se i mimo tento okruh. Dává to smysl, protože je to globální akce, která má přesah do celé společnosti a strhne i nefotbalové diváky.“
Jak bude fungovat spojení TV Nova s dějištěm turnaje?
„Hlavní spojkou bude Vojtěch Tichava, který má s reportováním ze zahraničí bohaté zkušenosti. Bude sídlit v Dallasu, aby měl co nejblíže k českému nároďáku, a bude kopírovat jeho cestu turnajem. Mapování reprezentace je to nejdůležitější. Věříme, že bude prostor obsáhnout i některé další zápasy, které se odehrají v okolí. Spolu s ním bude za mořem další reportér Radek Mazal, který pokryje část turnaje v USA. Na místě nebude chybět ani kolega ze sociálních sítí.“
Kam až vás - držitele vysílacích práv – reprezentační tým pustí?
„Měli bychom být týmu opravdu blízko a mít možnost na pravidelné bázi informovat o dění uvnitř týmu, reagovat na vývoj turnaje a přinést divákovi maximum přímo z místa dění. Ve studiích se budeme Česku věnovat i v ostatních zápasech, protože je to nosné téma. Chystáme velkou podporu v rámci sociálních sítí a zpravodajství. Ve Sportovních novinách bude mít MS výrazný prostor a nabídneme i populární rubriky, budeme vybírat příběh dne, číslo dne, historii, zákulisí a podobně. A na webu novasport.tv bude speciální sekce věnovaná výhradně šampionátu.“
Rozdíl oproti ČT
Víte už teď, čím se budete odlišovat od přenosů České televize?
„Na hostech intenzivně pracujeme, budou to hodně zajímavá jména, z různých oblastí, kde by to ani fanoušek nečekal. Mohu prozradit, že přijde například Jiří Martínek alias Doktor Vševěd, slavný šéfkuchař Emanuele Ridi, novinář Guillaume Narguet a myslíme i na mladší diváky, ve studiu se objeví i populární jména ze světa influencerů. Diváci se mohou od nás těšit přesně na to, co si oblíbili už během MS v Kataru a na co navazujeme ve studiích k Lize mistrů, La Lize, Bundeslize či Ligue 1. Navíc máme Oneplay, vedle toho, že nabídne všechny zápasy jak na Nova Action, tak na ČT sport, tak připraví pro fanoušky kompletní servis. Najdou tam aktuální statistiky, srovnání hráčů a týmů, mohou si pustit vše podstatné zpětně až 7 dní. Takže nemusí mít strach z nočních časů. Navíc nejdůležitější situace utkání mohou mít díky Oneplay okamžitě naservírované: góly, šance, zlomové okamžiky - vše jen na pár kliknutí.“
Už loni jste si mohli otestovat noční časy při klubovém MS. Jaké, možná nečekané poznatky vám to přineslo?
„Na noční časy jsme zvyklí. Přeci jenom jsme několik let dělali MLS. Ale při plánování jsme určitě sledovali trend, který MS klubů ukázalo do budoucna. Počítali jsme, že Amerika bude chtít servírovat fotbal jinak. Nakonec se třeba ustoupilo z příliš dlouhých nástupů před zápasem. Počítáme třeba s tím, že nám může nějaký ze zápasů přerušit bouřka. Ve Státech je to běžné.“
Vysílací okno je zeširoka otevřené, fanoušci se dočkají utkání od 18 hodin, ale taky v 6 ráno. Největší energii nasměrujete do tuzemského prime timu, řekněme nejpozději do půlnoci?
„Přemýšleli jsme, jak to uchopit. Nakonec jsme se rozhodli jít cestou, že studia budou ke všem zápasům s nejpozdějším výkopem ve tři ráno. Pozdější výkopy budou bez nich. Nicméně je to jen zlomek utkání - a netýká se to českých zápasů. Jsem moc rád, že naši hosté a experti jsou nadšení tvořit s námi studia kdykoliv. Ať už je to v prime time, nebo právě v nočních časech.“
Třetí anglická jako Liga mistrů
Ve 3 ráno se loni hrály zápasy Espérance-Flamengo nebo Urawa-Monterrey. Asi teď ve stejný čas budou vyšší nároky na komentátory duelů Argentina-Alžírsko či Uruguay-Španělsko?
„Jako šéfkomentátor kladu klukům na srdce, ať přistupují ke všem zápasům stejně. Třetí anglická liga, nebo Liga mistrů - prostě je to práce, kterou milujeme, a pro nás je hlavní cíl udělat z jakéhokoliv zápasu přenos, který diváka bude bavit. Jestli by někdo ohrnoval nos nad jakýmkoliv zápasem z MS, tak bych ho v týmu nechtěl, a jsem rád, že kompletní komentátorský tým má ty hodnoty nastavené správně.“
Když se hrálo MS v Mexiku před 40 lety s Maradonou, Linekerem a Platinim, Československá televize vypínala vysílání před půlnocí. Můžeme čekat rozdíl v přístupu k zápasům večerním a nočním?
„Jak jsem avizoval, žádný rozdíl nehledejte. Ke všem budeme přistupovat s maximálním úsilím, je to světový šampionát! Upustili jsme jen u studií nad ránem. Ale týká se to jen sedmi zápasů v základních skupinách. Pokud by přeci jen nějaký divák nezvládl ani časy kolem druhé, třetí ráno, je tu pro něj Oneplay, kde si najde z MS úplně všechno. Přímé přenosy, sestřihy, statistiky, denní souhrn klíčových momentů. Z komentátorského hlediska všechny zápasy dostanou stejnou péči. I v pět ráno budou na značkách dva komentátoři, tak jako ve všech ostatních zápasech. Pak ještě každé dopoledne poběží sestřih všech zápasů z předchozího hracího dne.“
Fanoušky už jste si vychovali při pravidelných studiích u příležitosti Ligy mistrů. Můžou nyní očekávat novinky v přenosech, nebo i TV studiích?
„Myslíme si, že když si jde divák zapnout fotbal na Nově, ví přesně, co očekávat, a to také dostane. Byla by od nás hloupost měnit něco, co funguje a za co jsou diváci rádi. Můžeme tedy slíbit, že fanoušek bude opět vtažen do dění. Necháme hrát emoce hlavní roli. Pokusíme se nerušit momenty, kde je zbytečné mluvit. To je důležité. A možná to bylo také nejtěžší se naučit - správně mlčet. I když to zní od komentátora asi zvláštně. Obsahově se dostaneme určitě k více statistickým datům. Chystáme také novinky v rámci studia, zajímavá vylepšení a neotřelé prvky. Ve studiích Nova Action nemohu opomenout sehranou sestavu expertů, z toho mám radost. Tomáš Vaclík, Roman Bednář, David Holoubek, Libor Kozák, František Straka, Kamil Čontofalský nebo Milan Fukal. Každý má svůj unikátní příběh a pohled, věřím, že to bude diváky bavit.“
Žijeme v éře pokročilých statistik, umělé inteligence, Amerika v lecčems udává trendy. Projeví se to i během přenosů z MS?
„AI je super věc. I nám už v lecčem pomůže, ale musí se s ní zacházet opatrně. Myslím si, že nám v přípravě pomáhá hlavně s uspořádáním dat. AI už v posledních letech pomáhá hlavně týmu, který se stará o sociální sítě. Určitě jste si všimli, že když se stane něco důležitého v zápasech, na našich sítích to je v jednotkách minut online. Podobné to bude i na MS. Co se statistik týče, je důležité vždycky vybrat to, co je v kontextu zajímavé. Čísel dnes ze sportovních utkání vytáhnete opravdu hodně, ale některá vám nic neřeknou, nebo mohou být zkreslená. Nic se nemá přehánět. Je potřeba to vyfiltrovat a použít jen údaje, které i obyčejnému fanouškovi dají nějakou přidanou hodnotu.“
Zase měsíc v tranzu
Na co se nejvíc těšíte z pozice komentátora?
„Že budu zase měsíc v tranzu. MS v Kataru mi ukázalo, že je to opravdu výjimečná akce. A když se povede ještě fotbalově, to je něco, o čem jednou budu vyprávět vnoučatům. Být takového kolosu součástí… Když to ale posunu směrem do USA, Mexika a Kanady, musím říct jednoznačně Česko. Když bylo na MS 2006, bylo mi dvanáct let. Tehdy jsem si ani v koutku duše nepředstavil, že bych takový zápas někdy mohl komentovat. A za pár dní budu.“
Před čím máte největší respekt?
„Respekt máme z celého turnaje. Všichni si uvědomujeme, co je před námi. Je to ale zdravá nervozita, která k tomu patří. Aby se to všechno povedlo minimálně tak, jak si představujeme. Ideálně aby se všechno povedlo nad očekávání. Je za tím projektem několik měsíců práce, s Martinem Kubičíkem spolu za posledních pár týdnů mluvíme možná častěji než se svými partnerkami, a všichni si přejeme, aby to bylo skvělé mistrovství světa. Když bude hlavním tématem diskuze fotbal a to, co se děje na hřišti, dopadne to skvěle.“
Kdo to celé vyhraje?
„Jsem rád, že to nevím. Určitě se musíme bavit opět o Argentině, Francii, Španělsku… Ale upřímně, sezona nabídla v ligových soutěžích spoustu překvapení. Ve Švýcarsku vyhrál Thun, ve Skotsku se do posledního dechu rvali Hearts. V Anglii po dvaadvaceti letech slavil Arsenal. Touhle optikou by mě možná hodně bavilo, kdybychom se dočkali nějakého překvapení. Kdyby na trůn dokráčel někdo, od koho se to nečeká. Třeba Maroko? To spoustu z nás v Kataru bavilo nejvíce. Hlavně ať je finále zase krásný zápas!“