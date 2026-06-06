Panenka o Součkovi: Do Slavie se nevracej. MS? Byl by propadák nepostoupit ze skupiny
Na současném fotbalu Antonínu Panenkovi (77) vadí přehnaná strojovost a fyzičnost. Hravost s míčem se pomalu vytrácí. Přesto bude autor slavného dloubáku bedlivě sledovat nadcházející světový šampionát. „Pro uspokojení hráčů i fanoušků by byl dobrý postup ze skupiny,“ říká zlatý hrdina z Bělehradu 1976. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Jak daleko to podle vás čeští fotbalisté dotáhnou na mistrovství světa?
„Pokud by se nepodařilo postoupit ze skupiny, šlo by o propadák. Naopak jestli se to povede, splní se očekávání. Ve vyřazovací fázi se následně může stát cokoli, to už je o jediném zápase. Záleželo by, na koho bychom narazili, tam může přijít kdokoli. Je to jeden zápas, který může rozhodnout o dalším působení. Proto věřím, že ze skupiny projdeme a pak se musíme poprat o další výsledek. Pro veřejnost jsou naši soupeři ve skupině velkou neznámou. Fanoušci nemají informace o Jižní Koreji nebo Jihoafrické republice, ale už jen tím, že se na turnaj jejich reprezentanti kvalifikovali, je zřejmé, že budou mít kvalitu.“
Češi se na MS probránili přes dva penaltové rozstřely v baráži. Předpokládáte, že budeme hrát spíš defenzivně i na turnaji?
„Proti silnějším soupeřům nám defenzivnější fotbal vyhovuje. S podobnou kvalitou protivníků nebo proti horším týmům, by naše herní pojetí mělo být úplně jiné.“
Minimálně JAR lze považovat za exotického soupeře, v přípravě jsme se střetli s Guatemalou (3:1). Vybavíte si některého netradičního soupeře z dob vaší kariéry?
„Na klubové úrovni jsem hrál například proti týmu z Haiti. S něčím podobným se naše kluby momentálně těžko setkají. A s národním mužstvem jsme hráli v Austrálii, což byl krásný zájezd.“
Potkáváme se na golfovém memoriálu Pavla Nečase(†59) v pražské Vinoři, na němž nechyběl bývalý reprezentační kouč Ivan Hašek, kterého nahradil Miroslav Koubek. Překvapilo vás, že svaz ukázal na něj poté, co to vypadalo, že s trénováním nejspíš skončí?
„Úkol předešlého trenéra Ivana Haška byl postoupit přímo na šampionát, nebo se dostat do baráže. A když ji skoro vybojoval, přišlo jeho odvolání (trpký úsměv). Začal se hledat někdo jiný a moc volných trenérů na našem trhu není, takže padla volba na pana Koubka. Uvidíme, jak se s tím na samotném turnaji popere.“
Tomáš Souček se vyslovil, že svou klubovou budoucnost hodlá řešit až po turnaji. Měl by podle vás zůstat i po sestupu v druholigovém West Hamu, nebo se vrátit do Slavie?
„V Anglii si vydobyl pozici a určité renomé, proto si myslím, že by pro něj bylo lepší se nevracet do českého fotbalu a zůstat případně v Anglii.“
Pryč jsou vaše doby, kdy se hrál fotbal především s míčem. Dnes občas připomíná atletické závody a hodnotí se především, kolik se naběhalo kilometrů a jaká byla intenzita. K tomu máme za sebou poměrně nudné finále Ligy mistrů. Jak se díváte na současný vývoj?
„Pro oko diváky bylo dřívější pojetí fotbalu líbivější. Bylo v něm daleko víc střel z dálky, které dnes skoro nejsou vůbec k vidění. Postrádám třeba utajené přihrávky, finesy a různé herní činnosti, které diváky potěší. Dnes je podobných věcí strašně málo. Osobně mi právě tohle na fotbale strašně chybí.“
Připomínáme si padesát let od zlatého Bělehradu 1976, současně i stříbrnou generaci Wembley 1996. Zejména slavnostní akce při jubileu tehdejšího anglického EURO 1996 jsou nyní v popředí. Jak to berete?
„My jsme si tu naši „slávu“ z Bělehradu užili v minulém týdnu na Slovensku, oslava byla i v Praze. Život jde dál.“