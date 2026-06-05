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Kobylík: Skvělá Schickova akce, je to kopáč jako prase. Guatemala zaparkovala autobus

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Vítězná generálka s vykřičníkem i otazníkem. Co teď čeká repre a míří Holeš do základu? • Zdroj: isport.tv
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Generálku před vstupem do mistrovství světa (12. června v Mexiku proti Jižní Koreji) Češi výsledkově zvládli, v New Yorku přehráli Guatemalu 3:1. Ačkoliv ne všechno fungovalo zcela ideálně, jako naladění do výjimečné akce přípravný zápas účel splnil. „Soupeř neodpovídal týmům, které Češi potkají na MS,“ zmínil v hodnocení závěrečného duelu David Kobylík, jeden z expertů Sportu, který bude hodnotit zápasy na turnaji v Americe. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Co vám ukázala česká generálka?
„Bylo znát, že šlo o poslední zápas před vstupem do turnaje, kluci se hlavně nechtěli zranit. Samozřejmě všichni chtějí vyhrát za národní tým, ale zápas fakt sloužil vyloženě na přípravu pro mistrovství světa. Bylo důležité mít zápas v dění turnaje a co nejlépe se přichystat. Guatemala zaparkovala autobus, kluci si zahráli, prostřídali se, ti, co měli pauzu, zase naběhli do zápasového rytmu.“

Inkasovaná branka poslouží jako varování do ostrých zápasů?
„Byla to chyba gólmana, asi by jinak ten gól nepadl. Nešlo o systémové, ale individuální zaváhání. To se může bohužel stát kdykoliv, bude důležité držet se ještě ve větší koncentraci. Nemělo k tomu dojít, ale z pohledu trenéra a jeho vize, co chce s týmem hrát, to nic nemění. Nejspíš bude kladený ještě větší důraz na soustředění, aby hráči v reprezentaci takové chyby nedělali. Směrem k mistrovství nebylo směrodatné, že takový gól padl.“

Zůstávají v sestavě pro první zápas s Jižní Koreou ještě nějaké otazníky?
„Sestava z prvního poločasu proti Guatemale bude z deseti, možná jedenácti jmen zřejmě sedět. Malý otazníček tam bude nejspíš ve stoperské trojici. Zda Holeš, nebo Chaloupek. Jak vnímám trenéra Koubka, sestavu měl víceméně danou dopředu, ještě než se letělo do Ameriky. To je logické, jdete do turnaje s nějakým plánem, dopředu studujete soupeře. Odhaduji, že proti Koreji spíš nastoupí Holeš.“

Známkování Čechů za zápas s Guatemalou si projděte ZDE >>>

Už v týmu poznáváte herní systém trenéra Koubka?
„Znovu říkám – proti Guatemale to byl spíš přátelák sloužící k tomu, aby si kluci zahráli zápas a dostali se do tempa. Soupeř neodpovídal týmům, které Češi potkají na MS. Asi nebudeme nad někým takhle držet balon a hrát na

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