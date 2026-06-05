Nečekané české otazníky v obraně: rychlost, stabilita a jistota. Holeš jako řešení?
Otazníky byly, jsou a budou. Na to už jsme si u národního týmu zvykli. Ale že je generálka s Guatemalou (3:1) odhalí především na práci defenzivních řad, objektivně zřejmě nejsilnější části mužstva, je minimálně na přizvednutí obočí. Týden před ostrým startem šampionátu vládl mezi stopery a brankařem mírný chaos. Spraví ho větší souhra, nebo Tomáš Holeš? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Guatemalci rozhodně nejsou kvalitou na úrovni, která národní tým čeká v základní skupině A. Ale něčím přece jen do kontextu soupeřů na šampionátu zapadají. Stejně jako budou mít Korejci, Jihoafričané i Mexičané - sakra rychlé nohy. Že by to mohl být pro Čechy problém, noční generálka určitě ukázala.
Už v 15. minutě prověřil Santis jednoduchým náběhem Ladislava Krejčího, ten nakonec musel jako poslední hrát skluzovat. Naštěstí čistě. O pár minut později pádili Guatemalci po českém rohu tři na tři, Chaloupek si nechal pláchnout Mendeze a ten zakončil vedle. 28. minuta – Guatemala vyhrává hlavu ve vlastním vápně a o 17 sekund později už musí Kovář vytahovat zákrok.
„Když hrajete takový zápas, je to tak vždycky. Čtyři nebo pět brejků bylo kvalitně provedených, ne vždycky se to dá dobře chytat. Hrajeme jeden na jednoho, snažíme se napadat vysoko, takže to není jednoduché. Ale zase máme rychlé stopery a myslím si, že až na dvě výjimky jsme si vždycky poradili,“ byl spíše shovívavý Miroslav Koubek.
Problémy ale byly hlubšího rázu. Když Chaloupek neobratně posílal Kovářovi po půl hodině malou domů a ten musel panicky před dotírajícím útočníkem na zem, byla to jen předzvěst situace ze 41. minuty, kdy se oba aktéři rovněž nedohodli na dlouhém balonu a byl z toho inkasovaný gól. Ten je proti 96. světa dle FIFA (o místo před Lucemburskem) zklamáním. Stejně tak konečné čtyři střely na branku z kopaček soupeře.
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Ani Hranáč proti devítce Guatemaly nevystupoval sebevědomě a zbytečně fauloval, Krejčí zase své vyhrané hlavičky marně mířil ke kopačkám spoluhráčů. „Některá obranná řešení nebyla úplně rozhodná, to je pravda. Měli bychom být v soubojích víc zaťatější, některé propady tam byly,“ uznal Koubek.
Na Korejce s Holešem, nebo Chaloupkem?
Zlepšení přišlo ve druhé půli, byť rozhodně v přímé úměře s ubývajícími silami outsidera: Přesto – Češi byli lépe zajištění a čelili pouze jednomu rychlému protiútoku za 45 minut. V něm si v souboji jeden na jednoho pak výtečně poradil Tomáš Holeš. Vše nebylo ale růžové – jedna prohraná hlava Zeleného v kombinaci se špatnou reakcí Zimy a Guatemalci mohli tvrdou střelou Ordoneze opět vyrovnat.
Pokud jsou tedy některá místa v sestavě po generálce nejistá, je to právě v zadních řadách. Chaloupek neodehrál povedený zápas a stále je v národním týmu novicem bez neotřesitelné půdy pod nohama, na rozdíl od kapitána Krejčího. Výměna za klidnou sílu v podobě Tomáše Holeše by se nabízela, byť rychlostní návraty do otevřené obrany více sedí odchovanci Teplic. „Odhaduji, že proti Koreji spíš nastoupí Holeš,“ tipuje expert Sportu David Kobylík.
Miroslav Koubek dokonce pravil, že mu chyběla v defenzivě „jistota a stabilita“, tedy slova, která právě Holeše dost dobře symbolizují. Na jakémkoliv velkém turnaji jde o alfu omegu, v Mexiku a USA to bude platit dvojnásob. Jak totiž mnozí analytici poukazují, nový systém šampionátu, který dává obří šanci na postup i týmům ze třetích míst, bude minimálně v základních skupinách předurčovat k defenzivnímu fotbalu. Každý bodík může být postupový, každá inkasovaná branka navíc může zabolet. Týmy se budou opírat o defenzivu, dost možná i Češi.
Proto byla Guatemala dobrým připomenutím toho, čeho budou rychlí soupeři schopni. Nešlo o facku, spíše o malý budíček. Na závěr je ale třeba připomenout, že Koubkův tým trénuje v těžkých horkých podmínkách v USA teprve od pondělí. To, co skřípalo na hřišti proti Guatemale, už po lepší souhře může běžet jak namazaný stroj proti Koreji.
Česko
Statistika
Guatemala
65 %
Držení míče
35 %
21
Střely
7
6
Střely na bránu
4
2
Rohy
0
645
Přihrávky
297
18
Fauly
4