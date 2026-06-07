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Šampionát trenérů: hvězdy Ancelotti a Tuchel, otazník Cannavaro i taktičtí inovátoři

Carlos Queiroz, Marcelo Bielsa, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti a Didier Deschamps
Carlos Queiroz, Marcelo Bielsa, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti a Didier DeschampsZdroj: Koláž iSport
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Bartoloměj Černík
MS fotbal 2026
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Úspěšný klubový kouč a úspěšný reprezentační kouč? Dvě odlišné kategorie. Skvělé výsledky jsme mohli na mezinárodní úrovni vidět i pod vedením těch, ke kterým klubový fotbal nebyl štědrý (Joachim Löw, Fernando Santos, Lionel Scaloni či Didier Deschamps). Ale svět klasických trenérů a trenérů národních týmů se do sebe ale přelívá víc a víc. Výsledek? Na mistrovství světa 2026 možná uvidíme u laviček tu nejvyšší kvalitu v historii. K vidění budou vítězové Ligy mistrů, legendy i vlivní taktici. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Smetánka mezi trenéry

Světová trenérská osobnost - to mnohdy na lavičkách světového šampionátu chybí. Svým charismatem a zkušenostmi to ale jistě vyplní Carlo Ancelotti, jehož Brazílii měli fanoušci možnost vidět zatím jen v jedenácti přátelských utkáních. Pětinásobný vítěz Ligy mistrů a majitel celkem 31 trofejí – větší trenérské jméno už na mistrovství světa seženete jen těžko. Co se ale týče novodobých velkých mozků, konkurence zhoustla.

I Němec Thomas Tuchel je majitel poháru pro vítěze Ligu mistrů (s Chelsea), pět trofejí získal i ve Francii s PSG. Anglická reprezentace pod ním bude chtít prorazit skleněný strop neúspěchů na velkých turnajích a ani ona nemohla prakticky vybrat žádanějšího a zároveň volného kouče. Dvojici vítězů Ligy mistrů doplňuje duo, které si na reprezentační scéně snaží znovuvytvořit reputaci, která z nich udělala ještě před pár lety nejžhavější zboží v Evropě. Mauricio Pochettino (USA) a Julian Nagelsman (Německo) za sebou nemají nejlepší období, ale mezi trenérské superstars stále patří.

Trofeje Carla Ancelottiho

Soutěž

Počet trofejí

Poznámka

Liga mistrů

5x

-

Liga

6x

Anglie, Španělsko, Německo, Itálie, Francie

Domácí pohár

4x

Itálie, Španělsko, Anglie

Superpoháry

11x

Anglie, Německo, Itálie, Španělsko, Evropa

Další

5x

-

Pamatujete si ze hřišť

Zatím jsou více známí jako hráči než jako stratégové, ale někteří k tomu směřují. Na mistrovství světa uvidíme zkrátka na lavičkách i ty, které si vybavíte spíš ještě v dresech než v saku. Tím nejzajímavějším jménem je Fabio Cannavaro, mistr světa z roku 2006. Tuto ambici rozhodně zopakovat nehodlá, na šampionát přijel coby trenér Uzbekistánu

Dvaapadesátiletý Ital začal trénovat už v roce 2014, v Číně toho odkoučoval dost. Štace v Serii A či Záhřebu ale byly notně nepovedené. Lépe je na tom jiný Ital, bývalý římský útočník Vincenzo Montella. Ten už téměř tři roky posouvá úspěšně turecký fotbal moderním směrem, na posledním Euru vytrestal Čechy.

Trenérská kariéra Fabia Cannavara

Tým / Reprezentace

Období

GZ Evergrande (Čína)

2014–2015

Al Nassr (Saúdská Arábie)

2015–2016

TJ Quanjijan (Čína)

2016–2017

GZ Evergrande (Čína)

2017–2021

Čína

2019

Benevento

2022–2023

Udinese

2024

Dinamo Záhřeb

2024–2025

Uzbekistán

2025–dodnes

Mezinárodní ranaři

Úspěch na klubové scéně ale na mistrovství světa nebude znamenat nic oproti zkušenostem z takových šampionátů. A v tomto ohledu je konkurence opět obrovská. Hned devět trenérů je u svých týmů pět a více let, Didier Deschamps dokonce téměř čtrnáct! Právě bývalý kapitán Francie je symbolem elitního reprezentačního kouče – s Francií se dostal na mistrovství světa do dvou finále, jedno vyhrál.

Doplňuje ho argentinský Lionel Scaloni, sériový mezinárodní vítěz (1x MS, 2x Copa América) či chorvatská ikona Zlatko Dalič, který dovedl kostkovaný tým před čtyřmi roky k fenomenálnímu bronzu. K vidění budou další osvědčení ranaři – mexický Javier Aguirre, který povede tým už na třetím mundialu, Japonec Hajime Moryiasu s podobnou bilancí a jak jinak než legenda Carlos Queiroz. Známý portugalský pragmatik bude teprve třetím mužem, který odkoučuje páté mistrovství světa. Po Portugalsku a Íránu se představí na lavičce Ghany.

Nejdéle sloužící trenéři na MS

Pořadí

Trenér

Reprezentace

Doba ve funkci

1.

Didier Deschamps

Francie

13 let, 11 měsíců

2.

Zlatko Dalić

Chorvatsko

8 let, 8 měsíců

3.

Hajime Moriyasu

Japonsko

7 let, 10 měsíců

4.

Lionel Scaloni

Argentina

7 let, 10 měsíců

5.

Steve Clarke

Skotsko

7 let, 6 měsíců

Taktičtí inovátoři

Šampionáty často vyhrává právě pragmatismus, nepříliš komplikovaná taktika a především individuální kvalita hráčů. Uvidíme letos ale nějaký opravdu vzrušující fotbal? Pár trenérských jmen k tomu vybízí... 

Tím hlavním je veterán Marcelo Bielsa, kultovní taktik, o kterém Pep Guardiola řekl, že ho obdivuje ze všech trenérů nejvíce. V presinku, bránění jeden na jednoho a útočných schématech je považován za jednoho z nejvlivnějších koučů novodobé historie, byť to k velkým klubovým úspěchům většinou nevedlo. Sledovat jeho Uruguay by však mohlo být zajímavé. 

Stejně tak Švédsko pod vedením Grahama Pottera, který před lety zaujal se svým neuvěřitelně variabilním a technickým Brightonem celý svět. Poprvé se na mundialu ukáže také Ralph Rangnick, praotec německého „represinku“ a zakladatel herního konceptu týmů Red Bullu. Jak jinak než s Rakouskem. Jeho učněm je Jesse Marsch, který úspěšně vedl Lipsko i Salcburk, ale narazil v Premier League, nyní velí mladé a dravé Kanadě. A třeba se ukáže i nová generace, především mladých afrických trenérů.

Nejmladší trenéři na MS

Trenér

Reprezentace

Věk

Julian Nagelsmann

Německo

38 let

Emerse Faé

Pobřeží slonoviny

42 let

Sebastián Beccacece

Kolumbie

45 let

Pape Thiaw

Senegal

45 let

Mohamed Ouahbi

Maroko

49 let

 

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