Anglie - Kongo v TV. Kdo vysílá šlágr play off MS ve fotbale 2026
Mistrovství světa ve fotbale 2026 je pro české fanoušky specifické. O vysílání turnaje se dělí dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize. Pro diváky to může na první pohled působit složitě. Kde uvidíme play off turnaje a co všechno televize kolem MS chystají? Přinášíme vám přehled.
Všech 104 zápasů MS ve fotbale 2026 v televizi
Dobrá zpráva pro české fanoušky. Celý šampionát je dostupný na volně vysílaných televizních kanálech. Diváci mají během 39 dní možnost sledovat celkem 104 utkání. Hlavními kanály turnaje jsou Nova Action a ČT sport, přičemž každý z nich nabízí více než 50 zápasů.
Kde uvidíte MS ve fotbale 2026 v TV?
Některé přenosy fotbalového mistrovství světa se objeví na obou stanicích současně. Šlo již o všechny zápasy české reprezentace (Nova Action a ČT sport), a také obě závěrečná utkání turnaje – bitvy o třetí místo a o zlato.
Jak naladit Nova Action?
Řada diváků si bude muset ověřit, zda má stanici dostupnou.
Možnosti jsou tři:
- Oneplay: Nejjednodušší cesta pro sledování všech přenosů Novy.
- IPTV a kabelové televize: Nova Action je součástí nabídky většiny televizních operátorů.
- DVB-T2 zdarma: Stanice je dostupná také v pozemním vysílání prostřednictvím Multiplexu 24. Pokud ji divák v seznamu programů nenajde, zpravidla pomůže nové automatické naladění televizoru.
Co nabídne Česká televize?
ČT bude vysílat více než polovinu zápasového programu, plánuje výrazně posílit studiové vysílání. S výjimkou několika utkání základní skupiny bude studio součástí téměř každého přenosu.
Rozdělení televizních zápasů v play off
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|TV stanice
|1. 7. 2026 (18:00)
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo
|ČT sport
|1. 7. 2026 (22:00)
|1. kolo play off
|Belgie – Senegal
|Nova Action
|2. 7. 2026 (02:00)
|1. kolo play off
|USA – Bosna
|Nova Action
|2. 7. 2026 (21:00)
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko
|ČT sport
|3. 7. 2026 (01:00)
|1. kolo play off
|Portugalsko – Chorvatsko
|ČT sport
|3. 7. 2026 (05:00)
|1. kolo play off
|Švýcarsko – Alžírsko
|ČT sport
|3. 7. 2026 (20:00)
|1. kolo play off
|Austrálie – Egypt
|Nova Action
|4. 7. 2026 (00:00)
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy
|ČT sport
|4. 7. 2026 (03:30)
|1. kolo play off
|Kolumbie – Ghana
|Nova Action
|4. 7. 2026 (19:00)
|Osmifinále
|Kanada – Maroko
|ČT sport
|4. 7. 2026 (23:00)
|Osmifinále
|Paraguay – Francie
|Nova Action
|5. 7. 2026 (22:00)
|Osmifinále
|Brazílie – Norsko
|ČT sport
|6. 7. 2026 (02:00)
|Osmifinále
|Mexiko – Anglie / Kongo
|Nova Action
|6. 7. 2026 (21:00)
|Osmifinále
|Portugalsko/Chorvatsko – Španělsko/Rakousko
|Nova Action
|7. 7. 2026 (02:00)
|Osmifinále
|USA/Bosna – Belgie/Senegal
|ČT sport
|7. 7. 2026 (18:00)
|Osmifinále
|Argentina/Kapverdy – Austrálie/Egypt
|Nova Action
|7. 7. 2026 (22:00)
|Osmifinále
|Švýcarsko/Alžírsko – Kolumbie/Ghana
|ČT sport
|9. 7. 2026 (22:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|ČT sport
|10. 7. 2026 (21:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Nova Action
|11. 7. 2026 (23:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Nova Action
|12. 7. 2026 (03:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|ČT sport
|14. 7. 2026 (21:00)
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Nova Action
|15. 7. 2026 (21:00)
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|ČT sport
|18. 7. 2026 (23:00)
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|ČT sport,
Nova Action
|19. 7. 2026 (21:00)
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|ČT sport,
Nova Action
Kdo vysílá co z MS ve fotbale 2026?
|Platforma
|Nabídka
|Nova Action
|více než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
|ČT sport
|více než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
|TV Nova
|vybrané zápasy včetně těch nejatraktivnějších
|Oneplay
|kompletní fotbalový obsah skupiny Nova
|Match Buddy
|statistiky, data a alternativní sledování zápasů