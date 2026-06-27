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Jordánsko - Argentina v TV. Kdo vysílá šlágr MS ve fotbale 2026

Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČT
Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČTZdroj: iSport.cz
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MS fotbal 2026
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Mistrovství světa ve fotbale 2026 je pro české fanoušky mimořádné. Česká reprezentace se vrací na světový šampionát po 20 letech a o vysílání turnaje se dělí dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize. Pro diváky to může na první pohled působit složitě. Kde se budou vysílat zápasy národního týmu? Kde uvidíme play off turnaje a co všechno televize kolem MS chystají? Přinášíme vám přehled.

Všech 104 zápasů MS ve fotbale 2026 v televizi

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Celý šampionát je dostupný na volně vysílaných televizních kanálech. Diváci mají během 39 dní možnost sledovat celkem 104 utkání. Hlavními kanály turnaje jsou Nova Action a ČT sport, přičemž každý z nich nabízí více než 50 zápasů.

Kde uvidíte MS ve fotbale 2026 v TV?

Některé přenosy fotbalového mistrovství světa se objeví na obou stanicích současně. Šlo již o všechny zápasy české reprezentace (Nova Action a ČT sport), a také obě závěrečná utkání turnaje – bitvy o třetí místo a o zlato.

Jak naladit Nova Action?

Řada diváků si bude muset ověřit, zda má stanici dostupnou.

Možnosti jsou tři:

  1. Oneplay: Nejjednodušší cesta pro sledování všech přenosů Novy.
  1. IPTV a kabelové televize: Nova Action je součástí nabídky většiny televizních operátorů.
  1. DVB-T2 zdarma: Stanice je dostupná také v pozemním vysílání prostřednictvím Multiplexu 24. Pokud ji divák v seznamu programů nenajde, zpravidla pomůže nové automatické naladění televizoru.

Co nabídne Česká televize?

ČT bude vysílat více než polovinu zápasového programu, plánuje výrazně posílit studiové vysílání. S výjimkou několika utkání základní skupiny bude studio součástí téměř každého přenosu.

Rozdělení televizních zápasů v základních skupinách

Datum a časSkupinaZápasTV stanice
28. 6. 2026 (01:30)KKolumbie – PortugalskoNova
28. 6. 2026 (01:30)KKongo – UzbekistánČT sport
28. 6. 2026 (04:00)JJordánsko – ArgentinaČT sport
28. 6. 2026 (04:00)JAlžírsko – RakouskoNova Action

 

Rozdělení televizních zápasů v play off

Datum a časFázeZápasTV stanice
28. 6. 2026 (21:00)1. kolo play offJihoafrická republika – KanadaNova Action
29. 6. 2026 (19:00)1. kolo play offBrazílie – JaponskoNova Action
29. 6. 2026 (22:30)1. kolo play offNěmecko – 3A/B/C/D/FČT sport
30. 6. 2026 (03:00)1. kolo play offNizozemsko – MarokoČT sport
30. 6. 2026 (19:00)1. kolo play offPobřeží slonoviny – NorskoČT sport
30. 6. 2026 (23:00)1. kolo play offFrancie – 3C/D/F/G/HNova Action
1. 7. 2026 (03:00)1. kolo play offMexiko – 3C/E/F/H/INova
1. 7. 2026 (18:00)1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KČT sport
1. 7. 2026 (22:00)1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JNova Action
2. 7. 2026 (02:00)1. kolo play offUSA – 3B/E/F/I/JNova Action
2. 7. 2026 (21:00)1. kolo play off1H – 2JČT sport
3. 7. 2026 (01:00)1. kolo play off2K – 2LČT sport
3. 7. 2026 (05:00)1. kolo play offŠvýcarsko – 3E/F/G/I/JČT sport
3. 7. 2026 (20:00)1. kolo play offAustrálie – 2GNova Action
4. 7. 2026 (00:00)1. kolo play off1J – 2HČT sport
4. 7. 2026 (03:30)1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LNova Action
4. 7. 2026 (19:00)Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)ČT sport
4. 7. 2026 (23:00)Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Nova Action
5. 7. 2026 (22:00)Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)ČT sport
6. 7. 2026 (02:00)Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Nova Action
6. 7. 2026 (21:00)Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Nova Action
7. 7. 2026 (02:00)Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)ČT sport
7. 7. 2026 (18:00)Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Nova Action
7. 7. 2026 (22:00)Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)ČT sport
9. 7. 2026 (22:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2ČT sport
10. 7. 2026 (21:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Nova Action
11. 7. 2026 (23:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Nova Action
12. 7. 2026 (03:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8ČT sport
14. 7. 2026 (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Nova Action
15. 7. 2026 (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4ČT sport
18. 7. 2026 (23:00)o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2ČT sport,
Nova Action
19. 7. 2026 (21:00)Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2ČT sport,
Nova Action

  

Kdo vysílá co z MS ve fotbale 2026?

PlatformaNabídka
Nova Actionvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
ČT sportvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
TV Novavybrané zápasy včetně těch nejatraktivnějších
Oneplaykompletní fotbalový obsah skupiny Nova
Match Buddystatistiky, data a alternativní sledování zápasů

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