Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČT
Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude pro české fanoušky mimořádné. Česká reprezentace se vrací na světový šampionát po 20 letech a o vysílání turnaje se podělí dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize. Pro diváky to může na první pohled působit složitě. Kde se budou vysílat zápasy národního týmu? Kdo kde uvidíme play off turnaje a co všechno televize kolem MS chystají? Přinášíme vám přehled. Kompletního průvodce mundialem naleznete ZDE>>>
Všech 104 zápasů MS ve fotbale 2026 v televizi
Dobrou zprávou pro české fanoušky je, že celý šampionát bude dostupný na volně vysílaných televizních kanálech. Během 39 dnů se odehraje celkem 104 utkání a diváci budou mít možnost sledovat každý z nich. Hlavními kanály turnaje budou Nova Action a ČT sport, přičemž každý z nich nabídne více než 50 zápasů, takže kdo chce sledovat celý turnaj, bude potřebovat přístup jak k vysílání Novy, tak k ČT.
Kde uvidíte českou reprezentaci na MS ve fotbale v TV?
Některé přenosy fotbalového mistrovství světa se objeví na obou stanicích současně. Půjde o všechny zápasy české reprezentace (Nova Action a ČT sport), další duely skupiny A, ve které Češi nastoupí, a také obě závěrečná utkání turnaje – bitvy o třetí místo a o zlato.
Češi vstoupí do turnaje 12. června ve 4.00 zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. Druhé utkání odehrají 18. června od 18 hodin v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinovou fázi uzavřou 25. června soubojem s domácím Mexikem v Mexico City se začátkem ve 3.00.
Přehled vysílání MS naleznete ZDE>>>
Co chystá Nova?
Vedle samotných přenosů nabídnou obě televize rozsáhlý doprovodný program. Kanál Nova Action bude hlavní fotbalovou stanicí skupiny Nova během celého turnaje. Vybrané nejatraktivnější zápasy se mohou objevit také na hlavním kanálu TV Nova. Všechny přenosy Novy budou dostupné také prostřednictvím platformy Oneplay.
Fanoušci zde najdou živé přenosy, televizní vysílání Nova Action, speciální studia, statistiky, sestřihy a další doprovodný obsah k turnaji.
Jak naladit Nova Action?
Řada diváků si bude muset ověřit, zda má stanici dostupnou.
Možnosti jsou tři:
- Oneplay
Nejjednodušší cesta pro sledování všech přenosů Novy.
- IPTV a kabelové televize
Nova Action je součástí nabídky většiny televizních operátorů.
- DVB-T2 zdarma
Stanice je dostupná také v pozemním vysílání prostřednictvím Multiplexu 24. Pokud ji divák v seznamu programů nenajde, zpravidla pomůže nové automatické naladění televizoru.
Co nabídne Česká televize?
ČT bude vysílat více než polovinu zápasového programu a zároveň připravuje rozsáhlé zpravodajské pokrytí přímo ze Severní Ameriky. Na MS vyšle dva reportérské týmy. Jejich úkolem bude sledovat především českou reprezentaci a přinášet informace přímo z jejího zázemí, tréninků i stadionů.
Štáby budou kopírovat pohyb národního týmu mezi základnou v Dallasu a jednotlivými dějišti zápasů. Hlavním tématem vysílání ČT bude účinkování českého národního týmu. Součástí pokrytí budou reportáže z dějiště, rozhovory s hráči a členy realizačního týmu i aktuální informace přímo od reprezentace.
ČT plánuje výrazně posílit studiové vysílání. S výjimkou několika utkání základní skupiny bude studio součástí téměř každého přenosu. Diváci se mohou těšit na předzápasové analýzy, pozápasové rozbory, statistiky, expertní komentáře a rozhovory s hosty.
Součástí vysílání českých utkání budou také vstupy přímo od hrací plochy a rozhovory před zápasy i po nich. ČT zařadí do programu také každodenní ranní souhrny, které zrekapitulují dění předchozího dne a noci. Diváci v nich najdou sestřihy utkání, nejzajímavější momenty, reakce hráčů, příspěvky ze sociálních sítí a zajímavosti z dějiště šampionátu.
Jednou z největších technologických novinek bude na ČT projekt Match Buddy. Speciální stream poběží souběžně s hlavním vysíláním na ČT sport. Fanouškům nabídne živé statistiky, pokročilá datová měření, multipřenosy, multiview z několika kamer současně, speciální analytický komentář během českých zápasů. Divák si tak bude moci zvolit, zda chce sledovat klasický televizní přenos, nebo detailní datovou verzi utkání.
Kdo vysílá co z MS ve fotbale 2026?
|Platforma
|Nabídka
|Nova Action
|více než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
|ČT sport
|více než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
|TV Nova
|vybrané nejatraktivnější zápasy
|Oneplay
|kompletní fotbalový obsah skupiny Nova
|Match Buddy
|statistiky, data a alternativní sledování zápasů