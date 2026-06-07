Hrál za Baník, teď trénuje děti v Dallasu. Život je tady hodně rychlý, říká Jakubov
PŘÍMO Z USA | V pětatřiceti letech už nehraje, ale fotbalem si přesto vydělává. V Dallasu trénuje Alexander Jakubov děti pro Volf Soccer Academy. „Boží práce,“ vypráví v Mansfieldu, kde našla česká reprezentace základnu během pobytu v Americe, bývalý útočník Baníku, Zlína či Varnsdorfu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jak jste se tady ocitnul?
„Začal jsem trénovat ve Vancouveru ve Volf Soccer Academy, kde jsem se skamarádil s Liborem Volfem, který je majitelem a zakladatelem firmy. Spolu jsme tady v Dallasu otevřeli pobočku před třemi roky. Tak jsem se tady ocitnul.“ (úsměv)
Žije se tady dobře?
„Žije se tady rychle, ale super. Udělali jsme kus práce, ale nutí vás to pracovat každý den.“
Co znamená rychle?
„Fakt se maká. Trénujeme de facto každý den, v létě dopoledne i odpoledne. Máme třeba osmdesát procent holek, mám ze všech dětí radost. Některé k nám vozí rodiče třeba hodinu cesty, jsou za to vděční, milují sport. Není sice moc času na odpočinek, nicméně teď se chystám na dvanáct dní do Prahy.“
Vy jste byl vždycky takový dobrodruh, že?
„Jo, těšil jsem se na celou Ameriku. Otevřený trénink české reprezentace jsem si ale nemohl nechat ujít. Poletím i na zápas do Atlanty.“
Drahá sranda?
„Mě lístky vyšly na nějakých pět set dolarů (cca deset tisíc korun – pozn. red.). Možná jsem se trochu unáhlil, protože teď to na různých serverech ještě dropnulo zhruba na polovinu, ale nechtěl jsem chybět. Mají na to tady takové loterie, losují se šťastlivci. Tím jsem nebyl. Jeden jsem koupil od jedné rodiny ve Vancouveru, jejichž holka trénuje ve Volf Soccer Academy. Nemohla letět kvůli operaci kolene, tak jsem toho využil. Jinak překupníci nabízeli vstupenky v první vlně od tisíce dolarů výš. Stihnu tady v Dallasu dva zápasy: Japonsko-Holandsko a Anglii s Chorvatskem. Hned den nato letím v šest ráno do Atlanty. Přílet máme v deset, ve dvanáct hrají Češi s JAR, tak doufám, že nebudu mít žádné zpoždění...“ (úsměv)
Kolegové včera trčeli na letišti sedm hodin.
„Měl jsem v plánu tam jet dřív, ale když jsem se dostal k lístkům na Anglie-Chorvatsko, přehodnotil jsem plán.“
Co běžný život a ceny?
„Dallas není tak drahý jako třeba New York, Kalifornie nebo Seattle. Barák, který tady koupíte za dvě stě tisíc dolarů (cca čtyři miliony korun), je v Kalifornii od milionu výš. A dům, který byste tu pořídili za milion dolarů, je jinde na lukrativnějších adresách ve Státech třeba za šest milionů.“
Fotbal už nehrajete?
„Už ne, trénování je můj full time job. Kdybych se zranil, byl by to pro naši akademii v Dallasu velký problém. Takže už si radši nekopnu.“
Ale českou ligu sledujete, ne? Nechybělo moc a „váš“ Baník byl ve druhé lize, což jste vy osobně zažil...
„No... Sledoval jsem celou sezonu. Baníku jsem přál záchranu, protože patří do ligy, ale věděl jsem, že to měl a ještě bude mít náročné. Fanoušci jsou tam hodně nároční, doufám, že se jim bude dařit příští sezonu lépe.“