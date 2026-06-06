Češi v kovbojském ráji: barbecue, rodeo, fans z Prostějova i Hradce a vysoký UV index
PŘÍMO Z USA | Nové tréninkové centrum za zhruba dvě miliardy korun, stovky fanoušků. Českých i amerických. V Mansfieldu, kam reprezentace přiletěla z New Jersey, bylo na otevřeném tréninku živo. „Všichni lidi jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírají, ale vypadají, že si to užívají. Snad jim to vydrží,“ perlí obránce Jaroslav Zelený na dopolední jednotce ve třicetistupňovém dusnu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Parkoviště je ještě plné bláta, ani mapy vás zatím nenavedou správně. Jakmile ale sjedete z dálnice, asi padesát kilometrů od Dallasu, už nezabloudíte. Stačí se držet velkých SUV a dodržovat pokyny milých pořadatelů. Vítejte v Texas Health Mansfield Stadium, místě, kde se na podzim bude chystat i ženská americká reprezentace. Teď tady ale našel základnu český národní tým.
„To jsem si nemohl ujít,“ hlásí fanoušek Ivo z Prostějova, který je zrovna v Dallasu pracovně. „Hned co jsem se to dozvěděl, i když to na mě vyskočilo náhodou, měl jsem jasno. Akorát jsem si musel registrovat vstupenku, která byla zdarma, a pak už stačilo jen vzít auto a přijet,“ dodává.
Paní Soňa se dvěma dcerami a malým miminkem to do Texasu měla ještě dál. „Přiletěli jsme sem jen kvůli tomu,“ překvapí sympaťačka z Hradce Králové. „Víte, manžel je trochu blázen. Letí i do Las Vegas na finále NHL, pak s holkami do Guadalajary. Já na ně zatím tady počkám s miminkem,“ usmívá se.
To nevymyslíte... Ve zbrusu nové areně nechybí ani hokejisté Radek Faksa s Alešem Hemským či bývalý fotbalový útočník Alexander Jakubov, který v Dallasu vede individuální tréninky dětí. Samozřejmostí jsou desítky zahraničních reportérů včetně „špionů“ z Jižní Koreje.
„Tolik lidí nikdo z nás nečekal,“ říká brankář Matěj Kovář. Zrovna pro něj však o novinku nejde, dokonce už v minulosti byl i v kabině hokejových Stars, kam chce Faksa vzít reprezentanty. „Když mi bylo osmnáct, s Manchesterem United jsme tady hráli Dallas Cup. Měl jsem štěstí, že jsem zažil takovou americkou tour. Těším se znova. Byl to parádní zážitek.“
Ono vlastně zatím všechno opravdu vypadá idylicky. Jan Kuchta už krouží v teniskách kolem hřiště, fanoušci tleskají Tomáši Chorému, když dvakrát nastřelí tyč. Zpovzdálí od půlící čáry vše sleduje generální manažer Pavel Nedvěd s tmavými brýlemi na očích. Vypadá spokojeně, stejně tak dozorující kouč Miroslav Koubek.
Praští vás pouze nepříjemné vedro, slovo prádelna je výstižné. Byť hodiny ukazují desátou ranní a slunce je občas výjimečně schované pod mraky, UV index ukazuje hodnotu sedm a teplota se blíží třicítce. Přesně jak varoval v rozhovoru pro Ligu naruby Ondřej Lingr, hráč Houstonu v MLS.
„Jestli to tady už na mě dýchlo? Dýchlo na mě hlavně to počasí, když jsem vystoupil z busu... Je to teda mazec. Budu se muset hodně mazat opalovákem, ale takových nás tady asi bude víc. Sluníčko je fakt ostré a nepříjemné. Budeme si to užívat plnými doušky. Dusno je hrozné. Měli jsme jen lehoučký trénink, ale člověk se i tak hned brutálně zpotil,“ popisuje obránce Jaroslav Zelený.
Jednotka končí, reprezentanti se fotí, rozdávají podpisy a vyrážejí na půlhodinovou cestu do hotelu Sheraton v milionovém městě Forth Worth. „Určitě si zajděte na rodeo, tam beru vždycky všechny, kovbojové ve westernovém městečku jsou zábava,“ loučí se Faksa. „A ochutnejte fantastické barbecue ve čtvrti Stockyards,“ přidává se Jakubov.