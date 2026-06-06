Faksa v tréninkovém centru Čechů za dvě miliardy: Jsem divný fanoušek, fandím Opavě i Baníku
PŘÍMO Z USA | Známá tvář, místní vědí. Aby ne, hokejista Radek Faksa je v Dallasu doma. „Už dvanáct roků,“ upřesní dvaatřicetiletý útočník. „Ale tady jsem nikdy nebyl – a je to nádhera,“ rozplývá se centr, který si v NHL vydobyl vynikající renomé, v tréninkovém centru české fotbalové reprezentace v texaském Mansfieldu. Teď má však na noze ortézu, rehabilituje. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Nepřivodil jste si náhodou zranění při fotbale?
„Ne, ale jsem takový fotbalista, že by se to mohlo stát.“ (úsměv)
Co se vám stalo?
„Včera jsem byl sundávat sádru po druhé operaci šlachy u palce. Už to konečně drží, vypadá to dobře, ale ještě mám pár týdnů před sebou. Čeká mě rehabilitace, za měsíc nebo dva budu zpátky na ledě. Už se těším.“
Aspoň si teď můžete krátit čas návštěvami české fotbalové reprezentace.“
„Super, jsem překvapený, že tady mají takové krásné centrum. Nikdy jsem tady nebyl. Fakt něco nádherného, trávník vypadá taky super. Až na počasí mají kluci ideální podmínky.“
Znáte někoho osobně?
„Znám se s Coufim (Vladimírem Coufalem), potkali jsme se pár let dozadu na nějakém exhibičním fotbale. Psali jsme si spolu, stejně tak s Jindrou Staňkem. Ptali se mě, jestli je můžu vzít do naší šatny v Dallasu. Až budou mít volno, vezmu je tam a taky snad do basketbalové šatny.“
Oni vás na oplátku vezmou kam?
„Po prvním zápase sem asi vezmu syna na trénink. Coufi říkal, že si s ním může zakopat, bude to pro něj určitě zážitek. Rád bych se potkal i s dalšíma klukama, abych je poznal. Fotbal mám strašně rád, těším se na to.“
Kde se zrodil váš vztah k fotbalu?
„Fakt je velký. Jsem z Opavy, takže fandím Opavě a chodím i na Baník i na zápasy v Praze. Když můžu, chodím pořád. Jsem taky velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za léto si zajedu i tam. Sleduju to teď upřímně víc než hokej.“
Počkejte, jako Opavák chodíte na Baník?
„No, já jsem takový divný fanoušek... (smích) Mám to tak, že fandím moravským a slezským týmům. Opavu mám na prvním místě, ale když není v lize, jako druhému fandím Baníku. Vím, že bych to asi neměl moc říkat, protože je to divné, ale je to tak.“
V červenci ani v srpnu se však tentokrát vzhledem k rehabilitacím na českou ligu nedostanete, že?
„Většinou jezdím domů do Česka, ale teď jsem tady po druhé operaci, takže jsem musel zůstat. Aspoň to využiju fotbalově, půjdu na tréninky i zápasy.“
Na které?
„V Dallasu stihnu dva zápasy. Nizozemsko s Japonskem a Anglii s Chorvatskem, na to se těším nejvíc. A dneska jsme se s Alešem Hemským zrovna domluvili, že asi zaletíme i do Atlanty na Čechy. Chci náš nároďák vidět.“
Vstupenky máte?
„Upřímně ne. V Dallasu to bude asi jednodušší a na Čechy asi využiju nějaký kontakt a potáhnu za nějakou nitku. Nebo si normálně koupím lístek, to nebude problém, už jsem se na internetu díval.“
Můžete s sebou vzít někoho ze Stars...
„V šatně máme strašně moc fotbalových fanoušků. Hlavně evropští kluci, třeba Fini. Sice odletěli po sezoně domů, ale na fotbal se sem v létě vrátí, aby navštívili nějaké zápasy. Bavili jsme se o tom celou dobu.“
Soccer, tedy fotbal, je evidentně v Texasu asi hodně populární.
„Obrovsky. V Dallasu bydlí strašně moc lidí z Jižní Ameriky, pro ně je fotbal náboženství. Sami vidíte, kolik sem přišlo lidí, aby se podívalo na český nároďák. To je super.“
Vy jste s místní českou komunitou v kontaktu taky?
„Vnímám ji hodně, ale je to už spíš třetí nebo čtvrtá generace. Mají sice české příjmení, ale česky už ani nemluví, spíš třeba jejich prarodiče.“
Mimochodem, co jste říkal na mistrovství světa v hokeji?
„Sledoval jsem, bylo to takové nahoru dolů... Klukům jsem přál úspěch, byli pod tlakem, protože hodně kluků odmítlo. Řešilo se, že nemají tak dobrý tým. Škoda zápasu s Norskem, ten to celé rozhodl. Aspoň hodně mladých kluků posbíralo zkušenosti do dalších turnajů, z tohoto hlediska je to pro budoucnost dobře.“