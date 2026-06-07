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Krejčí prohrál sázku a obsluhoval Schicka s Hložkem. Dej tam trochu číny, popichovali ho

Krejčí prohrál sázku a obsluhoval Schicka s Hložkem.
Krejčí prohrál sázku a obsluhoval Schicka s Hložkem.Zdroj: koláž iSport
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Reprezentace si krátí přípravy na mistrovství světa různými způsoby. České hvězdy si čas v Dallasu zpříjemňují i ping pongem, a jak už to u sportovců bývá, nechybí hecování a sázky. Jednu takovou vymyslel kapitán národního týmu Ladislav Krejčí, jenže se mu hned vrátila a obránce Wolverhamptonu musel za trest obsluhovat své spoluhráče. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

„Kdo první vypadne, obsluhuje,“ prohlásil Krejčí při tradiční „obíhačce“. Měl přitom výhodu podání, a tak věřil, že on to určitě nebude. Chtěl zvolit jednoduché podání, aby další reprezentant zasmečoval na jeho bývalého spoluhráče ze Sparty Jana Kuchtu.

Míček ale poslal do autu a reprezentační kolegové David Jurásek, Adam Hložek i Matěj Kovář se svému lídrovi patřičně vysmáli. Zadák, který se díky povinné opci stane 15. června kmenovým hráčem anglického Wolverhamptonu, tak musel v Dallasu servírovat jídlo svým spoluhráčům.

„Doprostřed, nebo na kraj?“ ptá se Krejčí na videu Patrika Schika, kam by chtěl rýži. „Doprostřed a trochu tý číny,“ diriguje střelec Leverkusenu pojídající meloun. „Hodně omáčky, málo?“ chce vědět Krejčí. Tak přiměřeně, odpovídá Schick. „Mně víc a ať to trošku plave,“ dodává Hložek.

Do konverzace se pak přidá i trenér Miroslav Koubek, opět v dobré náladě. „To je významná cena,“ poukazuje na řetěz, který má český střelec na krku. „To ne, to jsem prohrál v kartách. Ten kdo prohraje, tak to musí celý den nosit,“ poodkryl Schick další kratochvíli reprezentantů.

Před šampionátem, do kterého Češi vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno, panuje v týmu evidentně dobrá nálada.

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