Krejčí prohrál sázku a obsluhoval Schicka s Hložkem. Dej tam trochu číny, popichovali ho
Reprezentace si krátí přípravy na mistrovství světa různými způsoby. České hvězdy si čas v Dallasu zpříjemňují i ping pongem, a jak už to u sportovců bývá, nechybí hecování a sázky. Jednu takovou vymyslel kapitán národního týmu Ladislav Krejčí, jenže se mu hned vrátila a obránce Wolverhamptonu musel za trest obsluhovat své spoluhráče. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
„Kdo první vypadne, obsluhuje,“ prohlásil Krejčí při tradiční „obíhačce“. Měl přitom výhodu podání, a tak věřil, že on to určitě nebude. Chtěl zvolit jednoduché podání, aby další reprezentant zasmečoval na jeho bývalého spoluhráče ze Sparty Jana Kuchtu.
Míček ale poslal do autu a reprezentační kolegové David Jurásek, Adam
„Doprostřed, nebo na kraj?“ ptá se Krejčí na videu Patrika Schika, kam by chtěl rýži. „Doprostřed a trochu tý číny,“ diriguje střelec Leverkusenu pojídající meloun. „Hodně omáčky, málo?“ chce vědět Krejčí. Tak přiměřeně, odpovídá Schick. „Mně víc a ať to trošku plave,“ dodává Hložek.
Do konverzace se pak přidá i trenér Miroslav Koubek, opět v dobré náladě. „To je významná cena,“ poukazuje na řetěz, který má český střelec na krku. „To ne, to jsem prohrál v kartách. Ten kdo prohraje, tak to musí celý den nosit,“ poodkryl Schick další kratochvíli reprezentantů.
Před šampionátem, do kterého Češi vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno, panuje v týmu evidentně dobrá nálada.