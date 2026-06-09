České účasti na MS od nejhorší po nejlepší: kopačková aféra, marnost i slavné cesty do finále
Česká nebo československá reprezentace se na mistrovství světa letos ukáže podesáté v historii. Zatím platí jedna jistota: když se reprezentanti objevili mezi fotbalovou elitou, vždycky šampionát vyhrál někdo z trojice Brazílie, Německo a Itálie. Seřadili jsme dosavadních devět českých účastí do žebříčku podle toho, jak se národnímu týmu na turnaji dařilo. Kdy to stálo za to a kdy naopak přišel propadák? Program MS ve fotbale 2026 >>>
9. Mexiko 1970
- skupina
- Trenér: Jozef Marko
- Týmů: 16
- Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. Itálie, 3. SRN
Petráš na startu v Guadalajaře zaskočil Brazílii už v 11. minutě, reakce ale byla ostrá: 1:4, včetně Pelého pokusu z vlastní poloviny překvapit brankáře Viktora. O kousek to nevyšlo. Druhá výzva na stejném stadionu? Petráš se trefil už v 5. minutě, Rumuni však zápas otočili ve druhé půli. Angličané pak dali penaltu a hotovo (0:1), třetí porážka ve skupině. Hledali se viníci, byl odvolán trenér, vypukla kopačková aféra. Zástupci firem Adidas a Puma lákali hráče na vysoké provize, ti to pak doma schytali. Peníze museli odevzdat a dostali zákaz startů, např. Adamec, Dobiaš nebo Viktor.
8. Španělsko 1982
- skupina
- Trenér: Jozef Vengloš
- Týmů: 24
- Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. SRN, 3. Polsko
Naprostá marnost. Využití všech tří gólmanů, neškodná ofenziva, ani jeden gól ze hry, dusno v kabině, kde si evropští šampioni 1976 nerozuměli s mladšími spoluhráči… Sebedůvěru ochromil Kuvajt, původně otloukánek, teď díky dalekonosné ráně a kiksu brankáře Hrušky oslavující plichtu 1:1. Anglie pohodlně vyhrála 2:0, i díky vlastňáku Barmoše do Semanovy sítě. A remíza s Francií, kdy Stromšíka překonal Six, Panenka kontroval z druhé penalty na turnaji, Amoros vyhlavičkoval z brankové čáry Bičovského střelu a frustrovaný Vízek byl vyloučený za faul. Stačilo… Hráči z MS 1982 očima Ladislava Vízka: „divnej“ gólman, DJ kabiny a osud bezdomovců
7. Švýcarsko 1954
- skupina
- Trenér: Karol Borhy
- Týmů: 16
- Stupně vítězů: 1. SRN, 2. Maďarsko, 3. Rakousko
Padalo 5,38 gólu na zápas, nejvíc v dějinách, ale to nebyla jediná zvláštnost. Podivný experiment se později už neopakoval. Ve skupinách si dva nasazení zahráli proti dvěma nenasazeným, jen v případě bodové rovnosti se konal dodatečný zápas. Čechoslováci podlehli šampionům z Uruguaye 0:2 i Rakousku 0:5 a mohli si sbalit. Od čtvrtfinále měli svůj pavouk vítězové skupin a svůj týmy z druhých míst. A tak dominantní Maďaři přehráli Brazilce i Uruguayce a ve finále čekali Němci, které ve skupině zničili 8:3. V odvetě rychle vedli, ale záhadně prohráli 2:3.
6. Německo 2006
- skupina
- Trenér: Karel Brückner
- Týmů: 32
- Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. Francie, 3. Německo
Drsný knokaut pro skvostnou generaci, která nešťastně nevystoupala na vrchol EURO 2004 a toužila po nápravě. I bez zraněného Šmicra úvodní koncert 3:0 proti USA, navzdory zranění Kollera, podpořil očekávání. O to víc bolela facka od Ghany. Dala gól na začátku a na konci, mezitím viděl červenou kartu Ujfaluši a hlavně: Afričané dominovali. Zmar završila záchranná operace proti Itálii. Zkusil to zraněný Baroš, jenže už do poločasové pauzy dostal dvě žluté karty Polák a Materazzi s Inzaghim nasměrovali velmoc ke zlatému tažení. Jaké byly další osudy hráčů z MS 2006? Více čtěte ZDE>>>
5. Švédsko 1958
- skupina
- Trenér: Karel Kolský
- Týmů: 16
- Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. Švédsko, 3. Francie
První titul pro Brazílii a premiéra pro 17letého Pelého (6 gólů), lepší byl jen Francouz Just Fontaine (13). Reprezentanti čelili těžké síle: německým mistrům světa a sebevědomé Argentině. S prvními remizovali 2:2, i když po hodině vedli 2:0. Druhé rozprášili 6:1 (!). Jenže předtím na úvod podlehli podceňovaným Severním Irům 0:1 a s nimi se utkali i v dodatečném duelu o postup do čtvrtfinále. A prohráli znovu, přestože Zdeněk Zikán čtvrtou trefou na turnaji po čtvrthodině udal gólový směr. McParland, levé křídlo Aston Villy, skóre otočil, i úderem v prodloužení.
4. Francie 1938
- čtvrtfinále
- Trenér: Josef Meissner
- Týmů: 15, systém play off
- Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. Maďarsko, 3. Brazílie
Naposledy se hrálo rovnou vyřazovacím systémem a obhájci stříbra skončili „hokejově“ ve čtvrtfinále. Po přehrání Nizozemců 3:0 v prodloužení (střelci Košťálek, Nejedlý, Zeman) následoval střet a konec s brazilskou velmocí, která ovšem teprve vyhlížela zlaté časy. Hrálo se nadvakrát. První duel přinesl remízu 1:1 (30. Leonidas - 65. Nejedlý z penalty). O dva později znovu v Bordeaux tým neudržel vedení a prohrál 1:2 (25. Kopecký - 57. Leonidas, 62. Roberto). Leonidas se 7 trefami vládl turnaji, v semifinále proti Itálii (1:2) se ale neprosadil.
3. Itálie 1990
- čtvrtfinále
- Trenér: Jozef Vengloš
- Týmů: 24
- Stupně vítězů: 1. SRN, 2. Argentina, 3. Itálie
Čerstvě nabytá svoboda po pádu komunismu naplnila italské stadiony národními vlajkami. Euforie se přenesla i na trávu, tým sejmul Ameriku 5:1 a zkrotil Rakousko 1:0. Nestačil sice na domácí hvězdy (0:2), i kvůli nepřízni sudího, v osmifinále proti Kostarice ovšem zazářil hattrickem bomber Skuhravý (4:1) a na San Siru čekali opatrní Němci. Smutný scénář: favorit uspěl díky Matthäusově penaltě (25.) a pak, když se měla kopat penalta proti výběru země kancléře Helmuta Kohla, rakouský sudí Helmut Kohl mlčel a ještě vyloučil Moravčíka za nesportovní chování (70.). Co dnes dělají hráči z MS 1990? Více čtěte ZDE>>>
2. Itálie 1934
- stříbro
- Trenér: Karel Petrů
- Týmů: 16, systém play off
- Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. ČSR, 3. Německo
Druhý turnaj historie, a hned finále! Úžasný výlet: mančaft předvedl obraty proti Rumunsku (2:1) a Švýcarsku (3:2), Oldřich Nejedlý dal vždy vítězný gól, v semifinále proti Německu přidal hattrick (3:1) a stal se nejlepším střelcem. Ve finále proti dalším followerům hákových křížů ho gólově zastoupil Antonín Puč (71.), ovšem Orsi (81.) a v prodloužení Schiavio (95.) odpověděli. Nejen brankář František Plánička, ale i Matthias Sindelar a Josef Bican v rakouských dresech tvrdili, že Italům nadržoval švédský sudí Eklind, podplacený diktátorem Benitem Mussolinim.
1. Chile 1962
- stříbro
- Trenér: Rudolf Vytlačil
- Týmů: 16
- Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. ČSSR, 3. Chile
Šok: z očekávané bídy se vyvinulo dvouminutové vedení ve finále. Ve skupině čekaly Brazílie a Španělsko. „Velká fotbalová zvířata. Mysleli jsme si, že brzy pojedeme domů. Ale trenér Vytlačil mávnul rukou a řekl: Jsou to taky jen lidi,“ vzpomínal Adolf Scherer. Španěly tým udolal 1:0, s Kanárky remizoval bez gólů. A v play off Scherer odstřelil Maďary (1:0) a dvěma zásahy i Jugoslávce (3:1). Finále s největším favoritem, bez zraněného Pelého, rozzářila brzká Pospíchalova kolmice na Masopusta, ale ikonu pak zastoupili Amarildo, Zito a Vavá.