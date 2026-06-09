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České účasti na MS od nejhorší po nejlepší: kopačková aféra, marnost i slavné cesty do finále

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Češi si jdou pro postup, klíčová střídání a MS hvězdných koučů. Základ: Holeš, nebo Chaloupek? • Zdroj: iSport.cz
Karel Poborský v blízkosti Francesca Tottiho během utkání MS 2006
Pavel Nedvěd v zápase s Ghanou
10. června 1962, Rancagua. Československý tým před čtvrtfinále MS s MaďarskemSchrojf (†76), Svatopluk Pluskal (†74), chilský masér Parra. Dole zleva Tomáš Pospíchal (†67), Adolf Scherer (†85) Josef Kadraba (†85), Josef Jelínek (†83), Andrej Kvašňák (†70), Ladislav Novák (†79).
Československý výběr na MS 1962
Zklamaný Petr Čech, v pozadí radující se Ghaňané
Jaroslav Plašil v zápase s USA
Jan Koller na světovém šampionátu v Německu vstřelil proti USA gól, vzápětí ale kvůli zranění musel střídat
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Česká nebo československá reprezentace se na mistrovství světa letos ukáže podesáté v historii. Zatím platí jedna jistota: když se reprezentanti objevili mezi fotbalovou elitou, vždycky šampionát vyhrál někdo z trojice Brazílie, Německo a Itálie. Seřadili jsme dosavadních devět českých účastí do žebříčku podle toho, jak se národnímu týmu na turnaji dařilo. Kdy to stálo za to a kdy naopak přišel propadák? Program MS ve fotbale 2026 >>>

9. Mexiko 1970

  • skupina
  • Trenér: Jozef Marko
  • Týmů: 16
  • Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. Itálie, 3. SRN

Petráš na startu v Guadalajaře zaskočil Brazílii už v 11. minutě, reakce ale byla ostrá: 1:4, včetně Pelého pokusu z vlastní poloviny překvapit brankáře Viktora. O kousek to nevyšlo. Druhá výzva na stejném stadionu? Petráš se trefil už v 5. minutě, Rumuni však zápas otočili ve druhé půli. Angličané pak dali penaltu a hotovo (0:1), třetí porážka ve skupině. Hledali se viníci, byl odvolán trenér, vypukla kopačková aféra. Zástupci firem Adidas a Puma lákali hráče na vysoké provize, ti to pak doma schytali. Peníze museli odevzdat a dostali zákaz startů, např. Adamec, Dobiaš nebo Viktor.

8. Španělsko 1982

  • skupina
  • Trenér: Jozef Vengloš
  • Týmů: 24
  • Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. SRN, 3. Polsko

Naprostá marnost. Využití všech tří gólmanů, neškodná ofenziva, ani jeden gól ze hry, dusno v kabině, kde si evropští šampioni 1976 nerozuměli s mladšími spoluhráči… Sebedůvěru ochromil Kuvajt, původně otloukánek, teď díky dalekonosné ráně a kiksu brankáře Hrušky oslavující plichtu 1:1. Anglie pohodlně vyhrála 2:0, i díky vlastňáku Barmoše do Semanovy sítě. A remíza s Francií, kdy Stromšíka překonal Six, Panenka kontroval z druhé penalty na turnaji, Amoros vyhlavičkoval z brankové čáry Bičovského střelu a frustrovaný Vízek byl vyloučený za faul. Stačilo… Hráči z MS 1982 očima Ladislava Vízka: „divnej“ gólman, DJ kabiny a osud bezdomovců

7. Švýcarsko 1954

  • skupina
  • Trenér: Karol Borhy
  • Týmů: 16
  • Stupně vítězů: 1. SRN, 2. Maďarsko, 3. Rakousko

Padalo 5,38 gólu na zápas, nejvíc v dějinách, ale to nebyla jediná zvláštnost. Podivný experiment se později už neopakoval. Ve skupinách si dva nasazení zahráli proti dvěma nenasazeným, jen v případě bodové rovnosti se konal dodatečný zápas. Čechoslováci podlehli šampionům z Uruguaye 0:2 i Rakousku 0:5 a mohli si sbalit. Od čtvrtfinále měli svůj pavouk vítězové skupin a svůj týmy z druhých míst. A tak dominantní Maďaři přehráli Brazilce i Uruguayce a ve finále čekali Němci, které ve skupině zničili 8:3. V odvetě rychle vedli, ale záhadně prohráli 2:3.

6. Německo 2006

  • skupina
  • Trenér: Karel Brückner
  • Týmů: 32
  • Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. Francie, 3. Německo

Drsný knokaut pro skvostnou generaci, která nešťastně nevystoupala na vrchol EURO 2004 a toužila po nápravě. I bez zraněného Šmicra úvodní koncert 3:0 proti USA, navzdory zranění Kollera, podpořil očekávání. O to víc bolela facka od Ghany. Dala gól na začátku a na konci, mezitím viděl červenou kartu Ujfaluši a hlavně: Afričané dominovali. Zmar završila záchranná operace proti Itálii. Zkusil to zraněný Baroš, jenže už do poločasové pauzy dostal dvě žluté karty Polák a Materazzi s Inzaghim nasměrovali velmoc ke zlatému tažení. Jaké byly další osudy hráčů z MS 2006? Více čtěte ZDE>>>

5. Švédsko 1958

  • skupina
  • Trenér: Karel Kolský
  • Týmů: 16
  • Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. Švédsko, 3. Francie

První titul pro Brazílii a premiéra pro 17letého Pelého (6 gólů), lepší byl jen Francouz Just Fontaine (13). Reprezentanti čelili těžké síle: německým mistrům světa a sebevědomé Argentině. S prvními remizovali 2:2, i když po hodině vedli 2:0. Druhé rozprášili 6:1 (!). Jenže předtím na úvod podlehli podceňovaným Severním Irům 0:1 a s nimi se utkali i v dodatečném duelu o postup do čtvrtfinále. A prohráli znovu, přestože Zdeněk Zikán čtvrtou trefou na turnaji po čtvrthodině udal gólový směr. McParland, levé křídlo Aston Villy, skóre otočil, i úderem v prodloužení.

4. Francie 1938

  • čtvrtfinále
  • Trenér: Josef Meissner
  • Týmů: 15, systém play off
  • Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. Maďarsko, 3. Brazílie

Naposledy se hrálo rovnou vyřazovacím systémem a obhájci stříbra skončili „hokejově“ ve čtvrtfinále. Po přehrání Nizozemců 3:0 v prodloužení (střelci Košťálek, Nejedlý, Zeman) následoval střet a konec s brazilskou velmocí, která ovšem teprve vyhlížela zlaté časy. Hrálo se nadvakrát. První duel přinesl remízu 1:1 (30. Leonidas - 65. Nejedlý z penalty). O dva později znovu v Bordeaux tým neudržel vedení a prohrál 1:2 (25. Kopecký - 57. Leonidas, 62. Roberto). Leonidas se 7 trefami vládl turnaji, v semifinále proti Itálii (1:2) se ale neprosadil.

3. Itálie 1990

  • čtvrtfinále
  • Trenér: Jozef Vengloš
  • Týmů: 24
  • Stupně vítězů: 1. SRN, 2. Argentina, 3. Itálie

Čerstvě nabytá svoboda po pádu komunismu naplnila italské stadiony národními vlajkami. Euforie se přenesla i na trávu, tým sejmul Ameriku 5:1 a zkrotil Rakousko 1:0. Nestačil sice na domácí hvězdy (0:2), i kvůli nepřízni sudího, v osmifinále proti Kostarice ovšem zazářil hattrickem bomber Skuhravý (4:1) a na San Siru čekali opatrní Němci. Smutný scénář: favorit uspěl díky Matthäusově penaltě (25.) a pak, když se měla kopat penalta proti výběru země kancléře Helmuta Kohla, rakouský sudí Helmut Kohl mlčel a ještě vyloučil Moravčíka za nesportovní chování (70.). Co dnes dělají hráči z MS 1990? Více čtěte ZDE>>>

2. Itálie 1934

  • stříbro
  • Trenér: Karel Petrů
  • Týmů: 16, systém play off
  • Stupně vítězů: 1. Itálie, 2. ČSR, 3. Německo

Druhý turnaj historie, a hned finále! Úžasný výlet: mančaft předvedl obraty proti Rumunsku (2:1) a Švýcarsku (3:2), Oldřich Nejedlý dal vždy vítězný gól, v semifinále proti Německu přidal hattrick (3:1) a stal se nejlepším střelcem. Ve finále proti dalším followerům hákových křížů ho gólově zastoupil Antonín Puč (71.), ovšem Orsi (81.) a v prodloužení Schiavio (95.) odpověděli. Nejen brankář František Plánička, ale i Matthias Sindelar a Josef Bican v rakouských dresech tvrdili, že Italům nadržoval švédský sudí Eklind, podplacený diktátorem Benitem Mussolinim.

1. Chile 1962

  • stříbro
  • Trenér: Rudolf Vytlačil
  • Týmů: 16
  • Stupně vítězů: 1. Brazílie, 2. ČSSR, 3. Chile

Šok: z očekávané bídy se vyvinulo dvouminutové vedení ve finále. Ve skupině čekaly Brazílie a Španělsko. „Velká fotbalová zvířata. Mysleli jsme si, že brzy pojedeme domů. Ale trenér Vytlačil mávnul rukou a řekl: Jsou to taky jen lidi,“ vzpomínal Adolf Scherer. Španěly tým udolal 1:0, s Kanárky remizoval bez gólů. A v play off Scherer odstřelil Maďary (1:0) a dvěma zásahy i Jugoslávce (3:1). Finále s největším favoritem, bez zraněného Pelého, rozzářila brzká Pospíchalova kolmice na Masopusta, ale ikonu pak zastoupili Amarildo, Zito a Vavá.

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