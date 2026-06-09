Běžkařské eso o výšce v Mexiku: Snad to půjde i bez přípravy. Jakou radí vychytávku?
Sám tráví během roku ve vysokých nadmořských výškách několik měsíců. Běžec na lyžích Michal Novák se na obtížnou situaci fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa a dvěma zápasy v Mexiku dívá s obavami. „Já osobně bych nějakou fyzickou přípravu v nadmořské výšce udělal, ale snad to půjde i bez toho,“ říká. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Stál na stupních vítězů ve Světovém poháru a na mistrovství světa byl dvakrát v top pětce. Novák žije ve světě, v němž je dlouhodobý pobyt ve výšce základem úspěchu. Fotbaloví reprezentanti musí zvládnout zápasy v Guadalajaře téměř na úrovni Sněžky a v Mexico City dokonce v extrému nad hranicí 2200 metrů nad mořem. A na místo zápasu přijedou dva dny předem.
Co hráče čeká?
„Je hrozně individuální, jak člověk na nadmořskou výšku reaguje. Dělat to pro celý fotbalový národní tým… Nechtěl bych být v téhle pozici. Po fyzické stránce to pro ně bude fakt náročné. Kór, jestli hrajou s národním týmem z Mexika, ti na to možná budou zvyklejší než naši borci. Doufám, že to zvládnou.“
Realizační tým naordinoval takzvané heat tréninky, nízkou kondiční zátěž v teple. Pomůže to?
„Jo, jo. Stoprocentně. Tohle je určitě dobrá cesta. Nebo nějaký kemp v Alpách. Tohle je určitě lepší než nic.“
Co byste hráčům poradil vy?
„Musí hlavně hodně pít. To určitě vědí. Co tak trošku sleduju, vím, že jsou na tom v porovnání s ostatními fotbalisty fyzicky hodně dobře. Třeba Lukáš Provod začínal na běžkách. Tomu věřím, že to zvládne úplně perfektně.“
Znáte se dobře?
„Dlouho jsem s ním nebyl v kontaktu, ale vídali jsme se. On byl z Plzně, závodil na republikových závodech někdy v žactvu, v dorostu. Jezdil trénovat do Krušných hor. Pak šel na ten fotbal.“
Co je po příjezdu do výšky nejnáročnější? Říká se, že stačí pár sprintů a člověk se zataví…
„Jo, ale i při pomalé jízdě to člověk cítí. Určitě jste byl v Alpách. Na tréninku jsme s Adamem Fellnerem říkali, že i při pomalé jízdě je člověk prvních dvacet minut po ránu úplně mrtvý. A pak se trošku nastartuje. Prvních dvacet minut, to je katastrofa. Co bych ještě našim klukům doporučil, že po přejezdu do výšky můžou udělat…. My tomu říkáme přetlak plic. Uděláte několik minutových sprintů úplně na max, aby se tlak v plicních sklípcích adaptoval na prostředí.“
Jak může pomoct strava?
„Důležité je železo. Ve výšce pálí tělo víc sacharidů, takže se musí adekvátně doplňovat. Víc než běžně. Po zápase je to standardní. Zásadní je připravit se dopředu, být v nadmořské výšce, adaptovat se. Po zápase už je to hašení požáru.“
Budete se na šampionát dívat?
„Rozhodně, těším se na to. Na některé zápasy si přivstanu. Musím to samozřejmě korigovat s tréninkem. Ale těším se na to a budu klukům fandit. Doufám, že postoupí ze skupiny a udělají nám radost.“