Varianty Česka při postupu: starý známý z EURO, hratelní soupeři i gigant
Co může nastat při postupu? V pavouku na Čechy číhá Belgie, Kanada i čistě mexická cesta. Je zbytečné předbíhat, ale obzvláště s ohledem na to, že je skupina A na fotbalovém mistrovství světa rozhodně hratelná, napadne českého fanouška jednoduchá otázka: co se stane, pokud postoupíme? Zvlášť v novém formátu mistrovství světa, kdy play off čeká i osm z dvanácti týmů ze třetích míst, se šance zvyšuje, Opta dává Čechům dokonce šanci 63 %. Záleží ale, z jakého místa by postup nastal. Do jaké části pavouka a proti komu by tým Miroslava Koubka směřoval při každém ze tří scénářů? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jak iSport vypočítává možnosti?
S novým formátem postupu ze třetích míst je pohled do budoucnosti zastřený až příliš velkým množstvím proměnných. Například vítěz skupiny A se podle současného pavouku postaví třetímu týmu ze skupiny C, E, F, H, nebo I. Záleží, které čtyři týmy ze třetích míst s nejhorším bodovým ziskem/skóre vypadnou.
Proto se při predikování rozhodl iSport jít cestou pravděpodobnosti. Konečné pořadí ve skupinách vytvořil podle predikcí superpočítače Opta a vyřadil čtyři týmy s nejnižším ziskem xP (očekávaných bodů) – těmi jsou Saúdská Arábie, Alžírsko, Kongo a Ghana. Na čtvrtých místech skončí dle predikcí následující: Jižní Afrika, Katar, Haiti, Austrálie, Curacao, Tunisko, Nový Zéland, Kapverdy, Irák, Jordánsko, Uzbekistán a Kanada.
Díky takto definovaným vypadnuvším a postupujícím si lze s určitými uvozovkami načrtnout, co by národní tým čekalo v play-off, pokud....
Češi ovládnou skupinu
Play off: Skotsko
Osmifinále: Anglie/Senegal
Čtvrtfinále: Brazílie/Norsko
Stadiony: Mexiko City (2x), Miami
Nesázejte na to, je to ta nejméně pravděpodobná možnost. Ale Opta jí přesto dává nezanedbatelných 18,4 % šance. Byť matematicky lze urvat postup s menším ziskem, historicky je třeba vybojovat pro první místo ve skupině alespoň pět nebo šest bodů. Pak by se Češi vyhnuli složitě predikovatelné části pavouka, narazili by totiž na jeden z týmů ze třetích míst.
Pokud by sestava vyřazených celků ze třetího místa byla taková, jakou ji načrtává Opta, českým soupeřem v play off by bylo Skotsko, se kterým se lépe než na třetí příčku v konkurenci Maroka a Brazílie nepočítá. V takovém případě by Česko čekal další výlet do Mexika, opět by se hrálo na Estadio Azteca.
V případě úspěchu už by šlo Česko v osmifinále na těžší váhu a to na vítěze vyřazovacího utkání Anglie - Senegal. Hádejte, kdy by se zápas hrál. Správně, opět v Mexico City. A pokud budeme kalkulovat s tím, že favorité postoupí, do čtvrtfinále turnaje padne v této části pavouku Brazílie či černý kůň z Norska. Hrálo by se v Miami.
Češi skončí druzí ve skupině
Play off: Kanada (Bosna/Švýcarsko)
Osmifinále: Maroko/Nizozemsko
Čtvrtfinále: Francie/Německo
Stadiony: Los Angeles, Houston, Boston
Solidní šance, ke které by se měl český mančaft upínat. Stačit by k ní mohly i čtyři body za jednu výhru a remízu, Opta tomu dává pravděpodobnost 25,8 %. Zároveň by to Česku minimálně pro play off přiřklo o dost lépe odhadnutelného soupeře.
Tím by byl druhý tým ze skupiny B, dle predikcí v tuto chvíli Kanada. Ale pozor, skupina B je zrádná a při absenci Italů i podle superpočítače jedna z nejvyrovnanějších. Proklouznout by klidně mohla Bosna, v případě nenaplnění očekávání i Švýcarsko. V každém případě by ale šlo o soupeře hratelného. Utkání by se konalo na stadionu v Los Angeles.
V případě postupu by zajímavá část pavouka pokračovala. Česko by v osmifinále čekal vítěz nevyzpytatelného souboje Maroko - Nizozemsko. Evropského soupeře, kterého reprezentace dobře zná a má na něj i relativně nedávné dobré vzpomínky, by Češi uvítali určitě více než úřadující mistry Afriky a semifinalistu mundialu v Kataru. Čelili by mu v Houstonu.
Jak vypadá případný los do čtvrtfinále? Do utkání v Bostonu by za předpokladu, že si v prvním zápase play off poradí s outsidery, dokráčel jeden z evropské dvojice gigantů Německo/Francie.
Češi postoupí jako třetí ve skupině
Play off: Belgie
Osmifinále: USA/Bosna
Čtvrtfinále: Španělsko x Kolumbie/Chorvatsko
- Stadiony: 2x Seattle, Los Angeles
Poznámka: Počítáno dle nejvyšší pravděpodobnosti Opta
Třetí místo bychom zřejmě ve skupině A brali, pokud bude postupové. Opta ho vidí jako o kousek nejpravděpodobnější variantu s 28,8 %. Ze třetích míst může za extrémní matematiky teoreticky postoupit i tým s jedním bodem, realistický je ale při myšlenkách na play off zisk tří. Taková vstupenka by Česko poslalo do hodně nevyzpytatelné části pavouka.
Pokud by ze třetích míst vypadla zmíněná skupina týmů (Saúdská Arábie, Alžírsko, Ghana a Kongo), Česko by zamířilo do play off proti Belgii. Stále jde o evropského giganta, ve srovnání s ostatními ale chybí v úplné špičce. Sázkové kanceláře vidí Belgii až jako jedenáctého největšího favorita MS (až za Norskem), Opta jako desátého. Utkání by se hrálo v Seattlu.
Kdyby Češi zvládli skolit Goliáše, odměnou by jim byl „relativně“ schůdný soupeř v osmifinále. Opět by hráli v Seattlu a postavili by se vítězi ze zápasu USA (vítěz skupiny D) a Bosna (třetí ve skupině B).
V případě pohádkové jízdy by pak národní tým v Los Angeles čelil ve čtvrtfinále mnohem větším favoritům. Nejpravděpodobněji posílá pavouk do tohoto zápasu Španěly, ti by ale nejdřív museli porazit vítěze nevyzpytatelného utkání Chorvatsko - Kolumbie.