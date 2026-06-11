Kondičák o extrémech: Pomůžou kyslíkové bomby i červené maso. Že by tři minuty prospěly...
Při EURO 2021 vyzkoušel, jak nastavit tým pro zběsilé cestování i pro extrémní vedra, což ostatně zažil rovněž při angažmá v Ománu. Pavel Čvančara, kondiční trenér, který u reprezentací působil pod přívětivým šéfem Jaroslavem Šilhavým, proto tuší, jak složité bude zvládnout klima i nadmořskou výšku při mistrovství světa. „Pozor, zásadní je také mentální stránka,“ upozorňuje expert, který po konci v Baníku Ostrava řeší další cestu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Pohoda pomůže fyzičnu?
„Kluci šli v New Yorku na baseball, někdo řekne, že jsou tam kvůli fotbalu, ale to je špatně. My jsme byli v roce 2021 v covidové bublině, ponorka se objevila, hráči byli podrážděnější. Spousta kluků hraje v zahraničí a mají kamarády v jiných národních týmech, což se také projevilo.“
V čem?
„Nějak jsme fungovali, ale oni se dozvěděli, že Angláni mají úplně jiný režim, že tam mají takové a takové volno, že si můžou udělat tohle a tohle. Kluci pak byli naštvaní z toho, že oni můžou, my ne. Navíc my Češi, když budeme šťastní a spokojení, tak nám to přináší úspěch. Je to podle mě fakt důležité.“
Co je zásadní, když jde o tak prapodivně naplánovaný turnaj, tehdejší cestovatelské EURO, kde jste hráli v Budapešti či Baku, bylo podobné?
„Podmínky budou extrémní kvůli přeletům, čas strávený v letadle ti strašně ubírá sil. Tady bude navíc teplo, různé klimatické podmínky, nadmořská výška, která je různá pro všechna ty tři utkání. My jsme se snažili standardizovat cykly. Když jsme někam letěli, idea byla taková skončit zápas, hned po něm přelétnout zpátky na naši základnu do Prahy a vlastně mít maximální čas strávený domácích podmínkách.“
Proč je to důležité?
„Když tělu dáváš stejné opakující se cykly, rychleji se přizpůsobí a je to jednodušší, než když pořád něco měníš. Pokud to bylo možné, skupina, co hrála, šla hned po zápase na stadionu na regeneraci a druhá se šla doběhat, měla lehký trénink s míčem. Potom jsme se přesunuli hned na letiště.“
Nutné jsou i další věci, pití, strava, že?
„Organismus bude extrémně ždímaný, fyzická výkonnost jde logicky dolů. Pitný režim je první věc. Vhodná regenerace, to je druhá věc. K tomu se co nejmíň vystavovat slunečnímu záření, každopádně strava.“
Co jíst před duely ve vysoké nadmořské výšce?
„Může pomoct třeba červené maso, listová zelenina, vhodná suplementace. Ale samozřejmě je alfa omega skloubit to dohromady.“
Tématem je rovněž volba programu. Kdy letět, odletět.
„Jde o to, co umožní logistika. Nejmenší zlo by bylo přiletět den před zápasem, odtrénovat, vyspat se, odehrát a zmizet. Jenomže když si pak vezmeš kluky jako kustody, bezpečáky a vlastně i trenéry, který se na všechno musí připravit, tak vlastně zjistíš, že máš minimum času, že to nemusí být komfortní. Proto bych, je to můj názor, odletěl po tréninku dva dny předem, dostaneš se do místa, kustodi a všichni mají čas vybalit, připravit věci a tak dále. Druhý den máš celý, aby ses přizpůsoboval času utkání. A pak pryč.“
Jak budou vypadat zápasy. Nezkrátí se rozcvičky například?
„Zažil jsem to v Kazachstánu, kde bylo ohromné vedro. Rozcvičku jsme upravili tak, že jsme první minuty, které jsme vždycky strávili na hřišti, zůstali v kabině a v chodbě. Dělaly se kloubní věci, bandy (cviky s gumami) a tak dále. Pak jsme vyběhli na hřiště a rozcvička už byla zkrácená proto, abychom si zbytečně neubírali energii.“
Co nějaké pomůcky?
„Můžeš používat kyslíkové bomby, vlastně se nadechovat kyslíku, to ti může v plicní ventilaci pomoct. Pak jsou takové ty pásky, co si dáš na nos, ono ti to rozšíří nosní dírky. Hlavně bych kolem celého hřiště – což bude mít možnost i soupeř – dal různé suplementy na vodní bázi, aby kdokoli bude chtít si tam mohl sáhnout.“
Tříminutová pauza během poločasu někoho vytrhne?
„Zase pitný režim, kyslíkové bomby, suplementace, to vše se používá i normálně v ligových podmínkách. Maséři na kluky určitě vlétnou, trošku jim promažou nohy chladící emulzí, aby se dostaly trošku do klidu, ale že by ti tři minuty pomohly. Žádný zázrak to určitě nebude.“
Bude se sestava plus střídání plánovat na všechny duely ve skupině dopředu?
„Pan trenér Koubek je legenda, vím, jak má složený realizák, takže za mě tam ta myšlenka bude. Dá se uvažovat strategicky, pokud se zápas bude nějakým způsobem vyvíjet, jestli třeba toho střídat trošku dřív, toho trošku později i s ohledem na další utkání. Můžu připomenout naši zkušenost z mistrovství Evropy.“
Povídejte.
„Dopředu jsme si zvolili nejsilnější sestavu na tři utkání ve skupině a pak jsme se to snažili modelovat, abychom měli všechno pokryté na maximum. Alfa a omega je ale stejně mentální připravenost kluků. Je to největší turnaj, každý se tam svým způsobem prodává, ukazuje. Kolikrát hráč nechce jít dolů, ale ve finále je to pro něj dobře. V dalším utkání si pomůže a prodá se třeba někam úplně daleko.“