iSport tipovačka: Ukaž, že jsi fotbalový expert a vyhraj atraktivní ceny
Mistrovství světa je už za rohem a s ním přichází ideální šance dokázat, že fotbalu opravdu rozumíš. Web iSport.cz spouští tipovačku, v níž můžeš poměřit síly s tisíci dalších fanoušků, experty z redakce deníku Sport, a hlavně se svými přáteli. Soutěž probíhá od 11. června do 19. července 2026. Registrace je zcela zdarma a zabere jen pár vteřin.
Kde se registrovat? Stačí navštívit stránku iSport tipovačky, vytvořit si účet nebo se přihlásit a můžeš začít okamžitě ukládat první tipy.
Jak soutěž funguje a co se tipuje?
Tipovačka kombinuje tipy na výsledky všech zápasů turnaje s dlouhodobějšími tipy. Abyste uspěli, budete muset zapojit intuici i fotbalový přehled.
Výsledky jednotlivých zápasů: Tipuje se přesný výsledek po základní hrací době. Tip je nutné odeslat vždy před výkopem daného utkání.
Celkové turnajové tipy: Kdo se stane celkovým vítězem turnaje? Jak dopadne přesné pořadí v základních skupinách? Tyto tipy lze vyplnit pouze před startem samotného šampionátu.
Denní bonusové otázky: Každý herní den přinese speciální otázku za extra body, které mohou v konečném zúčtování rozhodovat.
Systém bodování
Bodovací systém iSport tipovačky odměňuje i ty, kteří sice netrefí přesný výsledek, ale správně odhadnou ráz zápasu:
|Typ tipu / Správná odpověď
|Bodový zisk
|Přesný výsledek zápasu
|7 bodů
|Správný vítěz / remíza (nepřesné skóre)
|1 až 6 bodů(od 7 bodů se odečítá 1 bod za každý gólový rozdíl mezi tipem a realitou)
|Pořadí ve skupině (kompletní skupina)
|15 bodů
|Správná odpověď na denní bonusovou otázku
|3 body
|Celkový vítěz turnaje
|20 bodů
Vyzvěte experty z Ligy naruby i kamarády v miniligách
Největší zábava je stejně porážet ty, které osobně znáte. Součástí iSport tipovačky je proto oblíbená funkce miniligy.
Během několika kliknutí si můžete založit soukromou ligu (například pro rodinu, kamarády z hospody nebo kolegy v práci), pozvat je pomocí unikátního kódu a sledovat, kdo z vás je skutečným fotbalovým expertem. Vaše body se automaticky počítají jak do soukromé miniligy, tak do celkového celostátního žebříčku.
Zapojte se i do miniligy Liga naruby, porovnejte svoje tipérské výsledky s experty z oblíbeného fotbalového podcastu, bývalým reprezentantem Ladislavem Vízkem a fotbalistou Ondřejem Lingrem, který působí v zámořské MLS. Použijte kód LIGANARUBY. Jeden z hráčů, který skončí v konečném pořadí nad oficiálním účtem Ligy naruby, má šanci vyhrát podepsaný reprezentační dres.
O co se hraje?
Na konci soutěže získá 10 nejlepších tipérů hodnotné věcné ceny. Ve hře je televize, pobyt v Tatrách i elektrická kolobězka. Kompletní přehled cen najdeš ZDE >>>