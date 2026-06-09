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Horko, dusno i nadmořská výška. MS ovlivní klimatické podmínky, s čím bojuje národní tým?

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Češi si jdou pro postup, klíčová střídání a MS hvězdných koučů. Základ: Holeš, nebo Chaloupek? • Zdroj: iSport.cz
Pekelné vedro na tréninku.
Lukáš Červ na tréninku české reprezentace
Lukáš Červ na tréninku české reprezentace
Český brankář Lukáš Horníček na tréninku reprezentace
Český brankář Matěj Kovář na tréninku reprezentace
Česká reprezentace se připravuje v Dallasu na mistrovství světa
Česká reprezentace se připravuje v Dallasu na mistrovství světa
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Pavel Šťastný
MS fotbal 2026
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Sice se vyhnou i díky klimatizovanému stadionu v Atlantě extrémním vedrům, přesto mají vedle Francie a Uruguaye nejtěžší podmínky na mistrovství světa. Češi jsou jediným týmem, který odehraje zápasy na stadionech s výraznou změnou nadmořské výšky. V Mexiku se ocitnou až ve dvou tisících a dvou stovkách metrů. „Po fyzické stránce to bude fakt náročné,“ přikyvuje běžec na lyžích Michal Novák, který má perfektní zkušenosti s přípravou v horách. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Kouč české reprezentace Miroslav Koubek stanovil začátek tréninků v Dallasu na půl desátou hodinu dopoledne. Cílem bylo, aby uchránil fotbalisty před extrémním vedrem. Přesto se na hrací ploše dá v pohodě naměřit teplota kolem třiceti stupňů, a to i v případě, že je zrovna pod mrakem.

„Dýchlo na mě hlavně počasí, když jsem vystoupil z busu. Je to teda mazec,“ líčí obránce Jaroslav Zelený. „Budu se muset hodně mazat opalovákem. Sluníčko je fakt ostré a nepříjemné.“

Možná to nezní až tak hrozivě, ale podmínky v Americe jsou opravdu nesnesitelné. Situaci totiž výrazně zhoršuje vysoká vlhkost vzduchu, která se podle údajů české reprezentace vyšplhala při tréninkových jednotkách až na hodnotu 89 %.

„Dusno je hrozné. Měli jsme jen lehoučký trénink, ale i tak jsem se hned brutálně zpotil,“ přiznává Zelený. „Během tréninků jsem shodil snad dvě kila,“ popisuje vlastní zkušenost bývalý sparťanský obránce Tomáš Wiesner, který strávil poslední půlrok v Dynamu Houston.

Vypovídající je jednotka pocitové teploty, kde se zohledňuje právě vlhkost vzduchu nebo síla větru. Vyvinuli ji experti na meteorologii a označuje se zkratkou WGBT. Očekává se, že až čtvrtina všech zápasů na turnaji včetně finále se odehraje při rizikové hodnotě 26 stupňů. Další dva navíc jsou podle světové asociace hráčů už nebezpečné, a to se týká nejméně dalších pěti utkání.

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