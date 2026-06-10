Úporná vedra na MS: Spoustu zápasů ve vysoké zóně rizika. Co to znamená pro Čechy?
Ústředními tématy šampionátu jsou nadmořská výška, dlouhé přelety a samozřejmě také vysoké teploty. V jakých podmínkách by měly odehrát skupinové zápasy jednotlivé týmy? Podle studie hned 19 z nich nastoupí k zápasu v zóně vysokého rizika, ale Češi by v tomto ohledu neměli mít výraznější problémy. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
„Vedro může být na mistrovství světa jedním z nejhrozivějších soupeřů,“ uvádí prestižní datová agentura Bloomberg ve své rozsáhlé analýze. Na základě reálných meteorologických dat za posledních deset let nasimulovala podmínky pro každý zápas, přičemž zohlednila přesné časy výkopů, polohu jednotlivých stadionů i přítomnost klimatizace.
Výzkum pracuje s indexem WBGT (wet-bulb globe temperature), který kromě klasické teploty vzduchu bere do úvahy také vlhkost, sluneční záření a vítr. Součet těchto faktorů dává dohromady výsledné horko a to, jak moc je nebezpečné pro lidské tělo.
Podle analýzy budou mít nejnáročnější podmínky ve skupinové fázi Tunisko, Francie a Ghana. V rizikové zóně pak minimálně jedno utkání odehraje 37 celků. Hned devatenáct národních výběrů pak alespoň jednou nastoupí v oblasti s vysokým rizikem.
Výhoda pro Česko
Mezi ně ovšem nepatří Česko. Reprezentace má výhodu jednoho utkání na klimatizovaném stadionu a další dva duely odehraje v relativně příznivých klimatických podmínkách. Dohromady tak mají podle WBGT čtvrté nejlepší klima ze všech účastníků mundialu. Ještě větší výhodu by pak měly mít Španělsko, Kongo a Uzbekistán.
Je ovšem potřeba zdůraznit, že zde se řeší čistě teplota během zápasů – v jiných geografických a logistických ohledech je situace pro národní tým bohužel výrazně složitější.
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V případě postupu by pak z výhody lepšího počasí mohly týmy čerpat i dál, protože náročné podmínky se podepisují i na následné regeneraci, takže země, které projdou vyšší zátěží ve skupině, by postupně mohlo náročné klima dohnat. „Tepelná zátěž se postupem času kumuluje, stejně jako únava,“ upozorňuje odborník Donal Mullan z Queen’s University Belfast.
Kvůli obavám o „tepelný stres“ hráčů tak FIFA oznámila, že v každém zápase budou mít k dispozici krátké přestávky na ochlazení během každého poločasu. Podle odborníků to ale nemusí stačit. Pokud se WBGT vyšplhá nad hodnotu 28 °C, doporučuje se zápas odložit. Tato kritická hranice bude přitom v několika utkáních pravděpodobně překročena. Skupina vědců dokonce FIFA poslala dopis, v němž doporučuje, aby přestávky na osvěžení byly minimálně dvakrát delší. Tříminutové pauzy jsou podle nich příliš krátké na to, aby měly jakýkoliv smysluplný dopad.
Extrémní klima se navíc podepíše na atraktivitě samotného fotbalu. Vědecké studie potvrzují, že v obřím vedru hráči předvádějí méně výbušných sprintů a hra se zpomaluje. „Prostě nehrají tak dobře. Fanouškům to bude vadit ve chvíli, kdy jejich tým prohraje, protože hráči kvůli vedru nepředvedou svůj standardní výkon,“ varuje Ollie Jay z univerzity v Sydney.
Jak se týmy vypořádají s náročnými podmínkami šampionátu?