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Výška jako zbraň: čeští obři mají ve skupině převahu. Budou padat góly ze standardek?

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Petr Fantyš
MS fotbal 2026
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Fotbal se hraje na góly, ale také centimetry mohou rozhodovat. A v tomto ohledu má český tým na mistrovství světa jednu brutální zbraň. Reprezentace bude ve své základní skupině výškově dominovat jako nikdo jiný. Hned dva ze tří zápasů s nejvýraznějším výškovým rozdílem budou za české účasti. A do historie mistrovství světa se již zapsal také obrovitý plzeňský gólman Florian Wiegele. Co dál vyčteme z výškových statistik účastníků? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Vzrůstu vládne Evropa

Pokud by se fotbal hrál na centimetry, evropské týmy by neměly konkurenci. Když se podíváme na žebříček zemí, seřazený podle průměrné výšky hráčů na soupisce, úvodních 11 příček patří výhradně zemím ze starého kontinentu. Nejvyšší průměrnou výšku hlásí Bosna a Hercegovina společně s Norskem (shodně 187,2 cm), v těsném závěsu jsou Švédsko, Belgie a Česko. Evropskou nadvládu přeruší až na 12. místě Tunisko s průměrným vzrůstem 184,6 cm. Na druhém konci tabulky najdeme převážně celky z Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Nejvyšší týmy na MS / průměrná výška 

  • Bosna a Hercegovina: 187,2 cm
  • Norsko: 187,2 cm
  • Švédsko: 186,2 cm
  • Belgie: 185,8 cm
  • Česko: 185,7 cm

Deset mužů nad 190 cm

Hned deset českých fotbalistů se dostává nad hranici 190 centimetrů. Dalších deset pak přesáhne 180 centimetrů. Nejlepší důkaz o fyzické dominanci výběru Miroslava Koubka? Kdyby se tým seřadil podle výšky, Mojmír Chytil (187 cm) bude až ve druhé polovině. Každý soupeř se tak bude děsit, když se do vápna nasune komando Tomáš Chorý (199 cm), Tomáš Souček (192 cm), Patrik Schick, Ladislav Krejčí, Lukáš Provod (všichni 191 cm), Robin Hranáč (189 cm) nebo Štěpán Chaloupek (188 cm). Standardní situace můžou být obrovskou výhodou.

Nejvyšší hráči českého týmu / výška 

Obři ve skupině A

Žádný protivník by to proti české vzdušné síle neměl jednoduché, ale speciálně soupeři ze skupiny A se musejí třást. Jižní Korea poslala na mundial výběr s průměrnou výškou 181,9 centimetru a patří mezi nižší celky na šampionátu. V základní skupině však na tom zdaleka podprůměrně není. Mexiko (179,5 cm) a Jihoafrická republika (178,8 cm) patří dokonce mezi čtyři vzrůstem nejnižší celky celého turnaje. Žádný tým na šampionátu nebude mít ve skupině tak výraznou převahu jako Česko. Průměrná výška všech soupeřů činí 180,1 centimetru a Češi budou mít téměř šesticentimetrovou výhodu.

Průměrná výška soupeřů ve skupině

  • Jižní Korea: 181,9 cm
  • Jihoafrická republika: 178,8 cm
  • Mexiko: 179,5 cm

Plzeňský rekordman Wiegele

Na turnaji bude 1248 hráčů a nejvyšší z nich je českým fanouškům moc dobře známý. Do rakouského výběru se dostal plzeňský brankář Florian Wiegele, jenž se svými 205 centimetry ční nad všemi soupeři nejen amerického mistrovství, ale dokonce překoná absolutní rekord historie světových šampionátů, který dosud držel 203 centimetrů vysoký nizozemský gólman Andries Noppert. Mezi hráči v poli pak na první příčce stále najdeme českého Jana Kollera (202 cm), který se o historické prvenství dělí se srbským útočníkem Nikolou Žigičem.

Nejvyšší hráči v historii MS

Florian Wiegele (Rakousko): 205 cm

Andries Noppert (Nizozemsko):  203 cm

Željko Kalac (Austrálie) 202 cm

Jan Koller (Česko): 202 cm

Vanja Milinkovič-Savič (Srbsko): 202 cm

Nikola Žigič (Srbsko): 202 cm

Souboj extrémů

Které zápasy v základních skupinách nabídnou největší výškový nepoměr? V elitní trojce těchto duelů má hned dvojnásobné zastoupení český národní tým. Absolutním extrémem celého šampionátu bude střet mohutné Bosny a Hercegoviny s Katarem, kde průměrný rozdíl mezi oběma soupiskami činí brutálních 7,8 centimetru. Hned v závěsu následují dva již zmíněné zápasy české skupiny. Proti Jihoafrické republice bude mít tým Miroslava Koubka k dobru 6,9 centimetru a v duelu s Mexikem pak 6,2 centimetru. Dá se tedy čekat hodně dlouhých nákopů.

Zápasy s nejvyšším rozdílem průměrné výšky

  • Bosna a Hercegovina (187,2 cm) vs. Katar (179,4 cm) – rozdíl: 7,8 cm
  • Česko (185,7 cm) vs. Jihoafrická republika (178,8 cm) – rozdíl: 6,9 cm
  • Česko (185,7 cm) vs. Mexiko (179,5 cm) – rozdíl: 6,2 cm

Panamský trpaslík

Úplně nejmenším mužem turnaje je panamský křídelník César Yanis, který měří 160 centimetrů. Za ním následuje Jeremy Antonisse z Curacaa (164 cm). Hned ve skupině by pak mohlo dojít na pikantní souboj nejvyššího s nejnižším hráčem turnaje. Mezi hráči v poli vyčnívá Dan Burn z Anglie, který měří 201 centimetrů a je tak hned o 41 centimetrů vyšší než Panaman. Pokud oba nastoupí, překonají tak rekord v rozdílu výšky dvou soupeřů na hřišti. Navíc by se levý obránce s pravým křídlem mohl často potkávat v přímých soubojích.

nejnižší hráči MS 2026

César Yanis (Panama): 160 cm

Marcelo Flores (Kanada): 164 cm

Jeremy Antonisse (Curacao): 164 cm

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