Horníček o budoucnosti: Po turnaji se vracím do Bragy, pak uvidíme... Jak se chová nový míč?
PŘÍMO Z USA | Leeds, Inter Milán, dokonce prý i Real Madrid! V souvislosti s gólmanem Lukášem Horníčkem se za poslední rok spekulovalo o zájmu tolika evropských velkoklubů, že by byl zázrak, kdyby třiadvacetiletý brankář strávil i příští sezonu v Braze. S portugalským týmem sice odchovanec Pardubic došel až do semifinále Evropské ligy, ale Horníček míří ještě výš. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Budete se po šampionátu vracet do Bragy?
„Budu.“ (úsměv)
Stoprocentně?
„Jo, počítám s tím. Až skončí mistrovství světa, vracím se do Bragy a začínám tam přípravu. Potom samozřejmě uvidíme, co se stane v následujících dnech.“
Jak člověk snáší to, že se o něm píše v souvislosti se zájmem těch největších velkoklubů?
„Dělá mi to velkou radost, je to asi díky mé práci, která mi to přináší. Jsem za to nesmírně vděčný, protože není úplně běžné, že jste tolik na očích a tolik lidí o vás píše.“
Není divu po vaší fantastické sezoně a skvělých výkonech.
„V první řadě děkuju. Kluci mi gratulovali, že jsem se dostal do národního týmu pro mistrovství světa, protože přece jenom je to velká věc. Oni to znají a vědí, že to prostě není jednoduché. Jsem rád, že jsem se dostal do závěrečné nominace.“
Takže zklamání z toho, že vám s Bragou těsně uteklo finále Evropské ligy, už je pryč?
„Doteďka to ještě mrzí, protože já i kluci cítíme, že jsme na to měli. Freiburg nebyl lepší, za jiných okolností bychom postoupili. O kousek to nevyšlo. Vynahradilo by mi to asi jedině to, kdybychom tady s klukama došli co nejdál. Víme, že máme kvalitu na to, abychom se dostali ze skupiny. A pak se uvidí, co nám když tak přinese los. Hrát se Španělskem, nebo hrát s nějakým teoreticky slabším týmem je velký rozdíl.“
Nebo s vaším Portugalskem.
„Upřímně si myslím, že s týmy, které mají ve skupině (DR Kongo, Uzbekistán, Kolumbie – pozn. red.), mohou klidně dojít až do finále. Samozřejmě se může stát cokoliv, ne vždy vyhrává favorit, ale věřím, že si to po vyřazeních v minulosti pohlídají a půjdou daleko. Vidím je jako jednoho z adeptů na finále.“
Žila země mistrovstvím už během jara?
„Určitě, mají k tomu hodně blízko. Portugalsko je fotbalová země, má skvělé hráče. Do toho všude vidím děti, jak si venku hrají s míčem a na sobě mají dresy. Ať už hráčů z Bragy, Ronalda nebo ostatních hvězd. Žijí tím, jsou natěšení na první zápas.“
Brankář číslo dva? Je dobré znát svou roli už dopředu
Na nová pravidla, co se týče zrychlení hry, jste si už zvykli? Gólmani budou mít například jen pár sekund na odkopy od brány.
„Je to hodně nepříjemné, další spouštěč, který musíme dodržovat. Nevím upřímně, jak bude fungovat těch pět sekund. Ještě jsme to nijak netrénovali, uvidíme, jak to budou rozhodčí dodržovat.“
Může vám v rozkoukání se na takové akci pomoct loňská zkušenost s mistrovstvím Evropy jednadvacítek na Slovensku, nebo tohle je úplně jiná úroveň?
„Jednoznačně může. Beru to tak, že EURO se mi sice tolik nepodařilo, ale je to zkušenost, se kterou můžu naložit. Už teď třeba vím, co víc funguje a co ne. Nechci udělat stejnou chybu, ale ani nechci už řešit minulost. Dívám se do budoucnosti.“
V Americe však začínáte coby gólman číslo dva.
„Určitě je dobré znát svou roli už dopředu. Aspoň víme, na čem jsme. I tak chci ale předvést, co ve mně je a co mě zdobí. Chci se ukázat trenérům a dát jim brouka do hlavy, aby o mně přemýšleli. Kovi (Matěj Kovář) je ale samozřejmě jednička a já se mu budu snažit dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.“
A taky na nový balon Trionda.
„Dobře se chytá, je i hezky vidět, jak je barevný. Když je větší vlhkost nebo prší, je samozřejmě trošku nevyzpytatelný, ale dobře létá. Když ho trefíte pěkně čistě nártem, letí vážně daleko. Střely jsou rychlejší.“
V mexické nadmořské výšce budou možná i kroucenější, ne?
„Už jsme o tom mluvili s trenéry. Víme, že míč tam bude létat ještě mnohem rychleji, než na co jsme zvyklí. A taky se bude chovat úplně jinak než v nižších nadmořských výškách. Jestli poletí na nějakou stranu, vy si nakročíte a pak změní směr, je to náročné. Musíte být ready na každou situaci. Ale v hlavě jsme na to už připraveni, takže víceméně víme, co nás čeká, a těšíme se na začátek.“
Mimochodem, co říkáte na to, jak se Pardubice, kde jste vyrostl, mění v silný klub?
„Je to neskutečné. Viděl jsem, jak se kluci na začátku sezony trápili. Nešlo jim to, trefovali tyčky, břevna... Pak se změnilo vedení i trenér a hnedka to vypadá jinak. Je vidět, že si kluci věří a že jedou na maximum. Plní svůj potenciál. Nádhera!“