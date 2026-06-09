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Dresy na MS: kdo překvapil? Pavučina Ghany, belgická fantazie i „počmáraná“ Kanada

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Milá i drsná Guadalajara. Na co si dát pozor při příletu? Reakce redaktorů po přesunu do Mexika • Zdroj: iSport.cz
Giuliano Simeone ve venkovním dresu Argentiny
Kevin De Bruyne v dresu Belgie
Hostující dres Kanady
Ghanská hvězda Antoine Semenyo
Erling Haaland ve třetí sadě norských dresů
Christian Pulisic, jedna z největších hvězd USA
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MS fotbal 2026
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Vsadit na ověřenou kombinaci, jistotu, ve které vídáte svou reprezentaci roky, se mnohdy vyplatí. Vrcholný turnaj je ale i možností vyniknout povedeným designem dresů, o což se i tentokrát několik zemí pokusilo. Od argentinského pouličního umění přes belgický surrealismus až po norskou eleganci. Vybrali jsme desítku zajímavých dresů pro nadcházející světový šampionátProgram MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Argentina

Úřadující světoví šampioni se nebáli autentického experimentu. Venkovní dres má svým designem odkazovat na umělecký styl Fileteado, jenž je hojně využíván ke zdobení aut či domovních fasád v hlavním městě Buenos Aires. Domácí kombinace je už klasikou.

Giuliano Simeone ve venkovním dresu ArgentinyGiuliano Simeone ve venkovním dresu Argentiny • ČTK / AP / Sam Craft

Belgie

„Zasněte se, popusťte uzdu fantazii. Co vidíte?“ Přibližně tuto otázku má vyvolat druhá sada belgických dresů, která je vytvořena na počest národního umělce Reného Magritta v surrealistickém duchu. Míče, postranní čáry…

Kevin De Bruyne v dresu BelgieKevin De Bruyne v dresu Belgie • Profimedia.cz

Kanada

Venkovní dresy jedné z pořadatelských zemí mají vyjadřovat ledový klid a sebevědomí, se kterým vstupuje Kanada do turnaje (zřejmě odráží i obtížnost její základní skupiny). Vidíte ale led, nebo vám vystupující javorové listy připomínají spíše počmáranou školní tabuli?

Hostující dres KanadyHostující dres Kanady • ČTK / AP / Christopher Katsarov

Ghana

Jedny z nejnápaditějších dresů na mistrovství, o to zajímavější je, že ho má na svědomí jinak konzervativnější Puma. Pestrobarevná pavučina na domácí sadě odkazuje na tamní druh tkaniny - Kente. Hostující dresy pak na oděvy z ní utkané, které běžně nosí královská rodina.

Ghanská hvězda Antoine SemenyoGhanská hvězda Antoine Semenyo • Profimedia.cz

Pobřeží slonoviny

Domácí křiklavě oranžové dresy jsou tradičně agresivní. Ty hostující už působí mnohem uvolněněji. Slunce, palmy, baobaby. V kombinaci se slonem ve znaku tak vystihují faunu i floru čtvrtfinalisty posledního Afconu.

Venkovní dres Pobřeží slonoviny pro MSVenkovní dres Pobřeží slonoviny pro MS • Puma.com

Norsko

Sněhově bíla třetí sada, smutečně černá druhá. Pro totální kontrast se rozhodli Norové, které na šampionátu potáhnou hvězdy Premier LeagueErling Haaland a Martin Odegaard. Má elegantní „blackoutová“ varianta předesílat označení pro černého koně turnaje?

Erling Haaland ve třetí sadě norských dresůErling Haaland ve třetí sadě norských dresů • footballshirtculture

Spojené státy americké

Povedená implementace rozevláté národní vlajky jednoho z pořadatelů turnaje odkazuje na rok 1994. Tehdy Amerika hostila šampionát naposledy. Na rozdíl od varianty z devadesátých let, kdy byly pruhy na dres naneseny svisle, jsou nyní zobrazeny vodorovně.

Christian Pulisic, jedna z největších hvězd USAChristian Pulisic, jedna z největších hvězd USA • Profimedia.cz

Portugalsko

Vlny, moře… Atlantský oceán? Portugalci vyplouvají do Ameriky s jasným cílem. Podobně jako Argentina před čtyřmi lety chtějí získat světový grál pro svoji fotbalovou modlu - Cristiana Ronalda. Pomohou i netradiční venkovní dresy?

Venkovní dresy Portugalska připomínají mořeVenkovní dresy Portugalska připomínají moře • ČTK / AP / Armando Franca

Jižní Korea

Levandulově fialové venkovní dresy prvního soupeře českého národního týmu na šampionátu vyzařují spíše klid a trpělivost než bojovného ducha. Kombinace je to ve fotbale docela netradiční, na asijský tým ale sedí.

Jihokorejské sady pro šampionátJihokorejské sady pro šampionát • Ultra Football

Uruguay

Vůbec první mistři světa ve fotbale. Na tento úspěch Uruguaye z roku 1930 odkazují velmi povedené venkovní dresy pro nadcházející turnaj. Vrchní polovina jako by připomínala plátovou zbroj, ve které se pokusí tradičně nepříjemní Jihoameričané přiblížit svým slavným předchůdcům.

Venkovní dresy Uruguaye pro MSVenkovní dresy Uruguaye pro MS • X / DANNY'SFITS JERSEYS

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