Dresy na MS: kdo překvapil? Pavučina Ghany, belgická fantazie i „počmáraná“ Kanada
Vsadit na ověřenou kombinaci, jistotu, ve které vídáte svou reprezentaci roky, se mnohdy vyplatí. Vrcholný turnaj je ale i možností vyniknout povedeným designem dresů, o což se i tentokrát několik zemí pokusilo. Od argentinského pouličního umění přes belgický surrealismus až po norskou eleganci. Vybrali jsme desítku zajímavých dresů pro nadcházející světový šampionát. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Argentina
Úřadující světoví šampioni se nebáli autentického experimentu. Venkovní dres má svým designem odkazovat na umělecký styl Fileteado, jenž je hojně využíván ke zdobení aut či domovních fasád v hlavním městě Buenos Aires. Domácí kombinace je už klasikou.
Giuliano Simeone ve venkovním dresu Argentiny • ČTK / AP / Sam Craft
Belgie
Kanada
Venkovní dresy jedné z pořadatelských zemí mají vyjadřovat ledový klid a sebevědomí, se kterým vstupuje Kanada do turnaje (zřejmě odráží i obtížnost její základní skupiny). Vidíte ale led, nebo vám vystupující javorové listy připomínají spíše počmáranou školní tabuli?
Ghana
Jedny z nejnápaditějších dresů na mistrovství, o to zajímavější je, že ho má na svědomí jinak konzervativnější Puma. Pestrobarevná pavučina na domácí sadě odkazuje na tamní druh tkaniny - Kente. Hostující dresy pak na oděvy z ní utkané, které běžně nosí královská rodina.
Pobřeží slonoviny
Norsko
Sněhově bíla třetí sada, smutečně černá druhá. Pro totální kontrast se rozhodli Norové, které na šampionátu potáhnou hvězdy Premier LeagueErling Haaland a Martin Odegaard. Má elegantní „blackoutová“ varianta předesílat označení pro černého koně turnaje?
Erling Haaland ve třetí sadě norských dresů • footballshirtculture
Spojené státy americké
Povedená implementace rozevláté národní vlajky jednoho z pořadatelů turnaje odkazuje na rok 1994. Tehdy Amerika hostila šampionát naposledy. Na rozdíl od varianty z devadesátých let, kdy byly pruhy na dres naneseny svisle, jsou nyní zobrazeny vodorovně.
Christian Pulisic, jedna z největších hvězd USA • Profimedia.cz
Portugalsko
Vlny, moře… Atlantský oceán? Portugalci vyplouvají do Ameriky s jasným cílem. Podobně jako Argentina před čtyřmi lety chtějí získat světový grál pro svoji fotbalovou modlu - Cristiana Ronalda. Pomohou i netradiční venkovní dresy?
Venkovní dresy Portugalska připomínají moře • ČTK / AP / Armando Franca
Jižní Korea
Uruguay
Vůbec první mistři světa ve fotbale. Na tento úspěch Uruguaye z roku 1930 odkazují velmi povedené venkovní dresy pro nadcházející turnaj. Vrchní polovina jako by připomínala plátovou zbroj, ve které se pokusí tradičně nepříjemní Jihoameričané přiblížit svým slavným předchůdcům.