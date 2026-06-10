Znalec Petrášek o Korejcích: S hrdostí půjdou do války, ale my máme unikátní zbraň
Podávání kreditky oběma rukama, nejlepší maso wagyu, vojenské rozcvičky, technologie, angažmá ve velkém klubu, které nedopadlo přesně podle jeho představ. Nic na tom. Když Tomáš Petrášek, stoper Hradce Králové, začne vyprávět o Koreji, prvním soupeři reprezentace na mistrovství světa, přijde příval energie - a to pozitivní, což platí i pro tip na páteční duel. „Vyhrajeme, najdu dva rozumové důvody,“ pronese čtyřiatřicetiletý hráč, který kopal v týmu Čonbuk Hyundai Motors, asijském gigantovi. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Tak sem s nimi.
„Najdu perfektní taktickou připravenost trenéra Koubka a najdu standardní situace.“
Ale přece už neplatí klišé o malých Korejcích, ne?
„Ne, vůbec. Narazíme na fyzicky velice dobře připravené mužstvo. Útočník Ku-song Čo z Midtjyllandu je mašina. Stopery mají urostlé, jsou tam silově nachystaní borci, ale my jsme prostě unikátní ve standardních situacích. Proč bychom se za to měli stydět? Obě dvě věci vidím jako velmi silné stránky.“
Po příchodu do korejské ligy jste řekl: Jsou to motorky. Čím zastavit jejich rychlost?
„Musíme být skvěle fyzicky připravení. Musíme dobře reagovat po ztrátě míče, musíme vědět, co v každé dané situaci udělat, být semknutí a bránit jako jeden muž, být o myšlenku dřív, blízko u nich, nenechat je hrát jejich hru. Věřím v takovou tu naši zarputilost.“
Na vedro jsou zvyklí
Co je naopak jejich největší zbraň?