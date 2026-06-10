Kapitáni na MS: sázka na zkušenost, dominance desítek a Krejčí mezi hvězdami
Být lídrem svého týmu na fotbalovém mistrovství světa tradičně vyžaduje zkušenosti a řadu reprezentačních bitev. Na to bude sázet drtivá většina zemí a ve výčtu kapitánů samozřejmě jako první zaujmou jména loučících se legend Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Česko jde opačným směrem. Ladislav Krejčí je vůbec druhým nejmladším kapitánem celého mundialu a ve statistice odehraných zápasů za národní tým se zcela vymyká. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Legendární rekordmani
Největší postavy fotbalu se znovu zapíšou do historie. Kdo si nasadí pásku ve výběrech Portugalska a Argentiny, je jasné. Vůbec nejstarším kapitánem turnaje bude Cristiano Ronaldo (41), zkušenostmi oplývá také Lionel Messi (38). Oba navíc naskočí do zápasu už na šestém mundialu, což se dosud nikomu nepovedlo a oba patří mezi nejstarší muže šampionátu. Messi navíc během mistrovství oslaví narozeniny a určitě bude chtít obhájit titul. Mezi nejstarší kapitány patří také další legendy: čtyřicátníci Luka Modrič a Edin Džeko.
Nejstarší kapitáni MS 2026
Hráč
Země
Věk
Cristiano Ronaldo
Portugalsko
41
Luka Modrič
Chorvatsko
40
Edin Džeko
Bosna a Hercegovina
40
Lionel Messi
Argentina
38
Tim Ream
USA
38
Mladé hvězdy
Průměrný věk kapitána na mistrovství světa je 33 let. Aby dostal pásku někdo mladší, musí jít o velkou osobnost a hvězdu týmu, což přesně splňuje pětice nejmladších velitelů své družiny. Vůbec nejnižší věk má Alphonso Davies – šéf domácí Kanady. V týmu patří mezi nejmladší, ale těžko vybrat někoho jiného než vítěze Ligy mistrů, který odkopal už 167 zápasů za Bayern Mnichov. Na druhém místě tohoto žebříčku už vlaje česká vlajka a Ladislav Krejčí. Až za ním se řadí další 27leté hvězdy: Kylian Mbappé, Martin Ödegaard a Achraf Hakimi. Dobrá společnost.
Nejmladší kapitáni MS 2026
Hráč
Země
Věk
Alphonso Davies
Kanada
25
Ladislav Krejčí
Česko
27
Kylian Mbappé
Francie
27
Martin Ödegaard
Norsko
27
Achraf Hakimi
Maroko
27
Krejčí služebně nejmladší
Hned 32 týmů povede jejich nejostřílenější lídr – tedy ten, kdo má na soupisce šestadvaceti vyvolených nejvíc reprezentačních startů. Dalších jedenáct zemí pak věří druhému nejzkušenějšímu hráči. A pak je tu pět výjimek. Ta vůbec největší? Český národní tým a Ladislav Krejčí. Stoper Wolverhamptonu má za reprezentaci jen 27 startů, ze všech kapitánů šampionátu suverénně nejmíň, a v tomto ohledu by byl až desátý na řadě. Před ním jsou Souček (90), Darida (79), Coufal (62), Schick (53), Hložek (43), Holeš (41), Provod (38), Sadílek (35) a Kuchta (31).
Šéfové obrany
Kde naopak Česko nevybočuje, je pozice, na které kapitán nastupuje. Hned sedmnáct výběrů postavilo do čela hráče z defenzivní linie. Možná trochu překvapivě jsou na druhém místě útočníci (15) a až jako poslední se mezi hráči v poli umístili záložníci, kteří povedou jen dvanáct reprezentací. U těchto pozic jsou však čísla poměrně vyrovnaná. Výrazně ztrácí jen brankáři, céčko na rukávu budou mít jen čtyři muži v rukavicích. Přitom z posledních čtyř šampionátů hned dvakrát slavil celkový triumf tým vedený právě gólmanem.
Vládne desítka
Z pohledu čísel na dresu je dominance mnohem znatelnější než u pozic v sestavě. Jednoznačně nejvíc kapitánů bude na zádech nosit desítku, a to hned jedenáct. To se naposledy vyplatilo Argentině, když jako první ze všech slavících hráčů pozvedl nad hlavu pohár Lionel Messi. Právě magické číslo určené pro mozek týmu si často berou nejzářivější hvězdy. Další populární čísla mezi kapitány jsou 3 a 7. V obou případech budou nosit pásku čtyři hráči. Ani zde tedy Česko nevybočuje, Krejčí obléká v národním týmu právě sedmičku.
Střelci s páskou
Trenéři při volbě šéfa základní jedenáctky často spoléhají na schopnost rozhodovat zápasy. Hned v sedmnácti případech je kapitán zároveň nejlepším střelcem ze všech hráčů na soupisce svého mužstva. Víc než třetina z nich je tak gólovými tahouny. Od všech odskočený je se 143 brankami nejlepší střelec fotbalové historie Cristiano Ronaldo, jako vždy ho v čele žebříčku doplňuje Lionel Messi (116 gólů). Jediná čtveřice bez střeleckého zápisu za národní tým je kvarteto gólmanů, Krejčí je s pěti góly mezi 48 kapitány na 33. místě.
Nejlepší střelci mezi kapitány na MS
Hráč
Země
Góly
Cristiano Ronaldo
Portugalsko
143
Lionel Messi
Argentina
116
Harry Kane
Anglie
79
Edin Džeko
Bosna a Hercegovina
73
Mohamed Salah
Egypt
67
Uzbecký maják
Na výšce při výběru lídra týmu nezáleží. Průměrný kapitán týmu na světovém šampionátu měří 182 centimetrů, což je zhruba o jeden centimetr méně, než činí celkový průměr všech 1 248 hráčů na mundialu. Pouze jeden účastník pak přisoudil pásku svému nejvyššímu hráči. Uzbekistán povede 190 centimetrů vysoký útočník Eldor Šomurodov, který je zároveň se 44 góly nejlepším střelcem v historii své země. Už za pár dní ji přivede na trávník k historicky prvnímu zápasu na největší fotbalové akci.