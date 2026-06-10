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Kapitáni na MS: sázka na zkušenost, dominance desítek a Krejčí mezi hvězdami

Kapitáni na MS: sázka na zkušenost, dominance desítek a Krejčí mezi hvězdami
Kapitáni na MS: sázka na zkušenost, dominance desítek a Krejčí mezi hvězdamiZdroj: koláž iSport
Ladislav Krejčí se na tiskové konferenci před utkáním s Kosovem vyjádřil i k situaci Tomáše Chorého
Ladislav Krejčí se na tiskové konferenci před utkáním s Kosovem vyjádřil i k situaci Tomáše Chorého
Ladislav Krejčí se na tiskové konferenci před utkáním s Kosovem vyjádřil i k situaci Tomáše Chorého
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
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Petr Fantyš
MS fotbal 2026
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Být lídrem svého týmu na fotbalovém mistrovství světa tradičně vyžaduje zkušenosti a řadu reprezentačních bitev. Na to bude sázet drtivá většina zemí a ve výčtu kapitánů samozřejmě jako první zaujmou jména loučících se legend Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Česko jde opačným směrem. Ladislav Krejčí je vůbec druhým nejmladším kapitánem celého mundialu a ve statistice odehraných zápasů za národní tým se zcela vymyká. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Legendární rekordmani

Největší postavy fotbalu se znovu zapíšou do historie. Kdo si nasadí pásku ve výběrech Portugalska a Argentiny, je jasné. Vůbec nejstarším kapitánem turnaje bude Cristiano Ronaldo (41), zkušenostmi oplývá také Lionel Messi (38). Oba navíc naskočí do zápasu už na šestém mundialu, což se dosud nikomu nepovedlo a oba patří mezi nejstarší muže šampionátu. Messi navíc během mistrovství oslaví narozeniny a určitě bude chtít obhájit titul. Mezi nejstarší kapitány patří také další legendy: čtyřicátníci Luka Modrič a Edin Džeko.

Nejstarší kapitáni MS 2026

Hráč

Země

Věk

Cristiano Ronaldo

Portugalsko

41

Luka Modrič

Chorvatsko

40

Edin Džeko

Bosna a Hercegovina

40

Lionel Messi

Argentina

38

Tim Ream

USA

38

Mladé hvězdy

Průměrný věk kapitána na mistrovství světa je 33 let. Aby dostal pásku někdo mladší, musí jít o velkou osobnost a hvězdu týmu, což přesně splňuje pětice nejmladších velitelů své družiny. Vůbec nejnižší věk má Alphonso Davies – šéf domácí Kanady. V týmu patří mezi nejmladší, ale těžko vybrat někoho jiného než vítěze Ligy mistrů, který odkopal už 167 zápasů za Bayern Mnichov. Na druhém místě tohoto žebříčku už vlaje česká vlajka a Ladislav Krejčí. Až za ním se řadí další 27leté hvězdy: Kylian Mbappé, Martin Ödegaard a Achraf Hakimi. Dobrá společnost.

Nejmladší kapitáni MS 2026

Hráč

Země

Věk

Alphonso Davies

Kanada

25

Ladislav Krejčí

Česko

27

Kylian Mbappé

Francie

27

Martin Ödegaard

Norsko

27

Achraf Hakimi

Maroko

27

Krejčí služebně nejmladší

Hned 32 týmů povede jejich nejostřílenější lídr – tedy ten, kdo má na soupisce šestadvaceti vyvolených nejvíc reprezentačních startů. Dalších jedenáct zemí pak věří druhému nejzkušenějšímu hráči. A pak je tu pět výjimek. Ta vůbec největší? Český národní tým a Ladislav Krejčí. Stoper Wolverhamptonu má za reprezentaci jen 27 startů, ze všech kapitánů šampionátu suverénně nejmíň, a v tomto ohledu by byl až desátý na řadě. Před ním jsou Souček (90), Darida (79), Coufal (62), Schick (53), Hložek (43), Holeš (41), Provod (38), Sadílek (35) a Kuchta (31).

Šéfové obrany

Kde naopak Česko nevybočuje, je pozice, na které kapitán nastupuje. Hned sedmnáct výběrů postavilo do čela hráče z defenzivní linie. Možná trochu překvapivě jsou na druhém místě útočníci (15) a až jako poslední se mezi hráči v poli umístili záložníci, kteří povedou jen dvanáct reprezentací. U těchto pozic jsou však čísla poměrně vyrovnaná. Výrazně ztrácí jen brankáři, céčko na rukávu budou mít jen čtyři muži v rukavicích. Přitom z posledních čtyř šampionátů hned dvakrát slavil celkový triumf tým vedený právě gólmanem.

Vládne desítka

Z pohledu čísel na dresu je dominance mnohem znatelnější než u pozic v sestavě. Jednoznačně nejvíc kapitánů bude na zádech nosit desítku, a to hned jedenáct. To se naposledy vyplatilo Argentině, když jako první ze všech slavících hráčů pozvedl nad hlavu pohár Lionel Messi. Právě magické číslo určené pro mozek týmu si často berou nejzářivější hvězdy. Další populární čísla mezi kapitány jsou 3 a 7. V obou případech budou nosit pásku čtyři hráči. Ani zde tedy Česko nevybočuje, Krejčí obléká v národním týmu právě sedmičku.

Střelci s páskou

Trenéři při volbě šéfa základní jedenáctky často spoléhají na schopnost rozhodovat zápasy. Hned v sedmnácti případech je kapitán zároveň nejlepším střelcem ze všech hráčů na soupisce svého mužstva. Víc než třetina z nich je tak gólovými tahouny. Od všech odskočený je se 143 brankami nejlepší střelec fotbalové historie Cristiano Ronaldo, jako vždy ho v čele žebříčku doplňuje Lionel Messi (116 gólů). Jediná čtveřice bez střeleckého zápisu za národní tým je kvarteto gólmanů, Krejčí je s pěti góly mezi 48 kapitány na 33. místě.

Nejlepší střelci mezi kapitány na MS

Hráč

Země

Góly

Cristiano Ronaldo

Portugalsko

143

Lionel Messi

Argentina

116

Harry Kane

Anglie

79

Edin Džeko

Bosna a Hercegovina

73

Mohamed Salah

Egypt

67

Uzbecký maják

Na výšce při výběru lídra týmu nezáleží. Průměrný kapitán týmu na světovém šampionátu měří 182 centimetrů, což je zhruba o jeden centimetr méně, než činí celkový průměr všech 1 248 hráčů na mundialu. Pouze jeden účastník pak přisoudil pásku svému nejvyššímu hráči. Uzbekistán povede 190 centimetrů vysoký útočník Eldor Šomurodov, který je zároveň se 44 góly nejlepším střelcem v historii své země. Už za pár dní ji přivede na trávník k historicky prvnímu zápasu na největší fotbalové akci.

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