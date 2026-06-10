Koreu přibrzdil trenér, kterého chtěl FAČR. Jak Klinsmann poslal Asijského tygra do deprese
Dlouhé roky se nemohli na mundial ani dostat, dalších 16 let pak na něm čekali Jihokorejci na výhru. Od roku 2002, kdy fotbalovou slavnost hostili a skončili čtvrtí, se z nich však stal šikovný a nepříjemný soupeř – Asijští tygři zapsali čtvrté místo a dvakrát postup do osmifinále. První český sok ve skupině A ale není před startem šampionátu v Mexiku, Kanadě a USA v pohodě. „Očekávání jsou malá,“ přiznali deníku Sport a webu iSport oslovení novináři. Vše začalo jmenováním trenéra, o kterého nedávno stálo i Česko. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Pouť Katarem pro ně vrcholila osmifinálovou porážkou s Brazílií (1:4). Korejci ale odcházeli ze šampionátu se vztyčenými hlavami (ve skupině porazili Portugalsko a skončili před Uruguayí) a už vyhlíželi rok 2026. Pak přišel tah, který ale hodil na korejský fotbal deku. Vymotává se z ní dodnes.
„Všichni jsou dost pesimističtí, nepamatuji si, kdy naposledy byla očekávání od mistrovství nižší,“ popisuje náladu před mundialem Steve Price, novinář působící v Soulu. Další žurnalista Pek Hjon-gi přikyvuje, zároveň ale hledá naději na zlepšení. „Nálada na začátku tohoto roku opravdu nebyla dobrá. Ale poslední dva přátelské zápasy dodaly alespoň špetku optimismu. Víra, že Korea postoupí ze základní skupiny, lehce roste,“ popisuje stále skromné cíle.
I když si projdeme takzvaný „power ranking“, tedy seřazení všech 48 týmů dle síly v podání různých médií, vytvoří to určitý obrázek. Opta řadí Koreu na 33. místo, sázkové kanceláře na 32. místo, zatímco web Guardian až na 44.! Za Katar, Jordánsko či Panamu...