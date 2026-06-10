Expert Ruman o MS: Nejvíc jsem zvědavý na Tuchela a Anglii. Tip na černého koně možná překvapí
Favorité jsou jasní, outsideři také, očekávání od českého týmu rovněž. Ale jaké bude mistrovství světa jako celek? Jak upozorňuje expertu Sportu a trenér Petr Ruman, vysoce očekávaný mundial je sice tou nejprestižnější, ale esteticky ne vždy nejlepší fotbalovou podívanou. „Taktické trendy neudává,“ podotýká. Popisuje, co je nejdůležitější pro úspěch i jaký efekt může mít rozšíření počtu účastníků. „Trenéři si budou moct tým lépe osahat,“ predikuje. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Petr Ruman před velkými zápasy vypracovává pro deník Sport a web iSport.cz komplexní analýzy soupeřů. Ať jde o utkání Slavie v Lize mistrů či nedávné barážové boje české reprezentace. Stejné rozbory čekají čtenáře i v rámci mistrovství světa, které začíná už ve čtvrtek večer.
Berete šampionát jako velkou fotbalovou událost, na kterou jste natěšený týdny dopředu?
„Je to jednou za čtyři roky, je to vzácnost, těším se. Dlouhodobě to je pro mě vrchol nejen reprezentačního fotbalu, ale i taková laboratoř pro výzkum hry. Na nejvyšší úrovni se potkávají různé fotbalové kultury, to je největší přínos. Různé herní principy, trenérské filozofie. Podle toho, co je úspěšné, se pohybuje i fotbalové mínění veřejnosti.“
Takže stejně jako rozhodcovské trendy udává mistrovství světa i ty herní a taktické?
„Za mě ne. Podle mě je spravedlivější indikátor vývoje Liga mistrů a klubový fotbal. Mužstva a trenéři pracují dlouhodobě a dobře vidíte rozvíjející se styly, identity. Na ty ostatní reagují, vytvářejí protizbraně a tak se fotbalová kultura posouvá. Na mistrovství je to záležitost emocí, krásných příběhů hráčů a zajímavých jednotlivých zápasů i v různých politických či kulturních situacích. Nejdůležitější je, jak to sedne psychicky.“
Úspěch na šampionátu znamená pro každého něco jiného. Co tedy na mistrovství světa rozhoduje nejvíc?
„Jako první mě z taktického hlediska napadne důraz na flexibilitu. V rozestavení, v presinku... Je důležité, aby hráč v rámci jednoho zápasu zvládl plnit více rolí. Tohle vše musíte dostat na hřiště pod maximálním možným tlakem, tíhy zodpovědnosti za svůj národ i sledovanosti médií. A co se týče sestavení kádru, je důležité, aby každý kluk v týmu věděl, jakou má roli a byl s ní ztotožněn. Pak se udělá dobrá chemie.“
48 týmů? Za mě OK
Který z týmů podle vás tento turnajový charakter bude mít?
„Hodně často to bývají Němci, kteří někdy mívali problém v kvalifikaci, ale na