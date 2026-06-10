Skvost Guadalajary: Česko začne v kráteru spící sopky! A drsná garda se zbraněmi
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Národní tým má jednu nespornou výhodu: v základní skupině se bez výjimky představí na nádherných, doslova ikonických stadionech. Začne v Guadalajaře. Proti Jižní Koreji. Na Estadio Akron. Pro potřeby mistrovství světa, jelikož sponzorské názvy jsou nežádoucí, je přejmenovaný zcela prostě – Estadio Guadalajara. A je to skvost! Přístupem francouzských architektů i zvukovou odezvou. V hledišti si užijete nevšedního zážitku. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
První den v Mexiku. Z Dallasu je to do Guadalajary, destinace na pobřeží Tichého oceánu, zhruba dvě a půl hodinu letu. Oproti texaské reprezentační základně je dost věcí jinak. Není takové horko ani vlhkost. Nadmořská výška dosahující vrcholu Sněžky (1550 m.n.m.) je nesporně také důležitým bodem k zaznamenání. Na dechu to ale skoro nepoznáte. Žádný stres.
První objednávka k řidiči Uberu, což je hojně využívaný způsob dopravy po mexických rozlehlých velkoměstech, je na Estadio Akron. Postarší chlápek bezpečně ví. S pomocí navigace hledá nejkratší cestu ke stadionu, kde Česko ve čtvrtek ve 21 hodin místního času rozehraje Mundial. I když nejkratší... Z letiště je to dálka. Zhruba přes hodinu jízdy. A to jsme ještě měli kliku, že silnice nebyly nijak zvlášť zacpané. Frajer za volantem se vyzná. V místní divoké dopravě chladnokrevně kličkuje. V Česku by byl osprchován nadávkami.
Zastavuje cirka kilometr od fotbalového kolosea. Blíž se nesmí. Ale veze novináře, místní policie uvolňuje cestu. Může až do bezprostřední blízkosti fotbalového uměleckého díla. Mimochodem, bezpečnost hráčů a fanoušků je (nejen) v Guadalajaře na prvním místě. V otevřených autech jezdí mexická garda s automatickými zbraněmi. Vypadají vážně ostře. Na každém rohu je policie. A je to dobře.
Hlavní stadion v Guadalajaře z dálky vůbec nevypadá jako místo nabízející sportovní zážitky a směsici emocí. Francouzští architekti Jean-Marie Massaud a Daniel Pouzet ho totiž navrhli jako jakousi spící sopku. Celá vnější konstrukce je schovaná pod obřím, uměle navrstveným kopcem, který je kompletně pokrytý živou zelenou trávou.
Jestli chtěli Francouzi připravit fotbalovým fanatikům v Mexiku ´wow efekt´, zaručeně se trefili. Má to sílu. Ohromí to. Střecha je bílá, 360stupňová, nad stadionem se vznáší jako kosmická loď ze sci-fi filmů. Má symbolizovat bílý dým stoupající z rozžhaveného vulkánu. Přesně tak to má vypadat i uvnitř, až v něm propukne fotbalové šílenství. Snad i kvůli výkonu české reprezentace.
Tvar střechy napomáhá dokonalé akustice, funguje jako obří rezonátor. Zvuk z tribun se neodráží do nebe, jak je na drtivé většině stadionů zvykem, ale padá zpátky na plochu. Atmosféra by i kvůli tomu měla být pětihvězdičková, pohlcující.
Nic není hotové, ale vše funguje
„Akron“ byl otevřen v červenci 2010 přátelským zápasem mezi domácími Chivas a slavným Manchesterem United. Speciální roli měl místní odchovanec Javier „Chicharito“ Hernández, který tehdy zrovna podepsal přestup do United. První poločas odehrál za své rodné Chivas a vstřelil historicky úplně první gól na tomto stadionu. O přestávce odešel do šatny, oblékl si dres Manchesteru a druhou část zápasu válčil proti svým.
Těžkosti provázely hrací plochu. Tehdejší majitel guadalajarských Chivas, jakýsi Jorge Vergara, položil na plochu umělý trávník, což bylo v ostrém kontrastu s přírodní představou architektů. Na základě tvrdé dvouleté kritiky byl trávník vyměněn za přírodní.
V okolí stadionu se dva dny před zápasem Česka s Jižní Koreou tvrdě pracuje. Staví se fan zóna, obří otevřené stany s občerstvením, VIP sekce. Po staveništi pobíhají desítky lidí ve stavbařských helmách, další jezdí na vysokozdvižných vozících a přesouvají materiál. Nic není hotové, ale paradoxně všechno funguje i díky trpělivosti mnoha dobrovolníků. Akreditační proces proběhl v řádu jednotek minut. Všichni byli příjemní, nápomocní.
Guadalajara je očividně hrdý pořadatel. Snad zde Koubkova parta po dvacetileté odmlce zaujme. Prvním soupeřem bude nevyzpytatelná Jižní Korea (pátek, 4.00). Body z premiéry budou pro postupové plány zatraceně potřeba.