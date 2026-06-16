Rozbor Jihoafričanů: kontroverzní cesta na MS, penaltový čaroděj i ABSOLUTNÍ sehranost
Kompaktní obranný blok (beton nejvyšší hustoty). Vzdušný prostor ovládaný s autoritou dravých ptáků a tryskobrejky s parametry řízené střely. K tomu, jako bonus, nebezpečně poladěné standardky. Tak lze popsat hru Jihoafrické republiky, které budou čelit čeští fotbalisté na mistrovství světa ve druhém utkání skupiny A. Oba soupeři přitom na úvod padli, svěřenci trenéra Miroslava Koubka nestačili na Jižní Koreu (1:2) a Afričané podlehli Mexiku (0:2). Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jak se kvalifikovali?
Kontroverzně. Vedli skupinu C africké kvalifikace, když v září bleskla šokující zpráva: FIFA týmu odečítá tři body za neoprávněné nasazení Teboho Mokoeny v březnovém duelu s Lesothem, který přitom Jihoafričané vyhráli 2:0. Kontumace zápasu na 0:3 rozmetala postupové počty a JAR se kvůli horšímu skóre zřítila na druhou příčku za Benin. Panika eskalovala ve chvíli, kdy beninští Les Guépards svůj další zápas zvládli, zatímco Jihoafrická republika si ze Zimbabwe odvezla pouhý bod. V nervydrásajícím finiši však Nigérie smetla Benin 4:0 a JAR v klíčové bitvě hladce přejela Rwandu 3:0. Tahle divoká konstelace nakonec Bafana Bafana vynesla přímý postup. Nigérie se na úkor Beninu prosmýkla aspoň do baráže, kde ovšem pohořela.
Jaká je jejich bilance na MS?
Pro Jihoafrickou republiku je to teprve čtvrtý šampionát a vůbec první od roku 2010, kdy turnaj sama hostila. Závoru základní skupiny ještě nikdy nezvedla, v týmu však dýchá odhodlání, že tentokrát tohle prokletí zlomí. Má vzrušující, technicky zdatné mužstvo, v němž se zkušenost potkává s mládím, a doma sílí víra, že Bafana Bafana jsou připraveni lépe než kdy dřív prosadit se i na vrcholné scéně.
Kdo je trenér?
Hugovi Broosovi je 74 let a po šampionátu trenérskému řemeslu zamává. Do Jižní Afriky dorazil před pěti lety jako spasitel. Jeho předchůdce Molefi Ntseki totiž dostal padáka hned po ostudné porážce se Súdánem, kdy mu přitom k postupu na Africký pohár 2022 stačila pouhá remíza. Sám Belgičan, který většinu hráčské kariéry spojil s Anderlechtem, našel na černém kontinentu druhý domov. Přes štace v alžírských klubech se propracoval až na lavičku Kamerunu, jejž v roce 2017 senzačně dovedl k titulu šampionů Afriky.
Jak hrají?
Bafana Bafana dlouhodobě formují technicky nejnadanější fotbalisty afrického kontinentu. Broos z nich složil takticky disciplinovanou, nikoli však strnulou jednotku, která nejčastěji živě kombinuje v rozestavení 4-3-3. Hlavní zbraň mužstva plyne z absolutní sehranosti. Jádro týmu totiž tvoří výhradně borci z Orlando Pirates a především z Mamelodi Sundowns, suverénního hegemona domácí soutěže.
Kdo je jejich klíčovým hráčem?
Kapitán a brankář Ronwen Williams si svými penaltovými čáry na Africkém poháru 2024 vysloužil nominaci na prestižní Jašinovu cenu. Ve čtvrtfinálovém rozstřelu proti Kapverdám totiž zlikvidoval neuvěřitelné čtyři penalty. Přestože Jihoafričané v semifinále padli v další loterii s Nigérií (kde lapil další dva pokusy), Williams si domů odvezl cenu pro nejlepšího gólmana. Nestojí však jen na čáře; jeho nadprůměrná hra nohama dává Broosovu týmu výhodu při rozehrávce a zakládání útoků hluboko od vlastní branky.
Co dalšího bychom o nich měli vědět?
Dění v jihoafrickém fotbale dlouhodobě diktuje klub Mamelodi Sundowns, který domácí Premiership zmasakroval osmi tituly v řadě. Jedinou reálnou rukavici jim v současnosti hází rival Orlando Pirates, jenž jejich nadvládu v květnu 2026 přerval. Uprostřed jejich obrany roste Mbekezeli Mbokazi, podle expertů budoucí kapitán národního týmu. Zálohu zase rozhýbal dravý Oswin Appollis, který v 18 startech nastřílel šest gólů a patří k nejvýraznějším hráčům mužstva.
Perlička
Jihoafrická republika drží jedno nelichotivé historické prvenství: v roce 2010 se stala vůbec prvním hostitelem mistrovství světa, jenž ztroskotal už ve skupině. Tuhle pachuť pořadatelského trapasu po jejím boku okusil až o dvanáct let později Katar.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0