Blázinec kolem Messiho: Hrál jsi s mým tátou, překvapil soupeř. Vrátil se gólem
Světový šampionát v Americe proběhne také ve znamení loučení dvou největších fotbalových legend. Na rekordní šesté mistrovství světa se chystá Cristiano Ronaldo (41) i Lionel Messi (38). Kapitán obhájců z Argentiny naskočil do závěrečné pasáže úterní generálky proti Islandu, k výhře 3:0 přispěl proměněnou penaltou. Na stadionu v Alabamě došlo i k pikantní situaci, kdy proti legendárnímu útočníkovi nastoupil syn bývalého spoluhráče z Barcelony. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
„Dobrý den, hrál jste s mým tátou,“ překvapil Lionela Messiho během podávání rukou po generálce s Islandem mladý blonďatý reprezentant severské evropské země. Daniel Tristan Gudjohnsen (20) využil příležitosti, aby se po skončení utkání připomněl svému dětskému idolu.
Messi nejdřív koukal velmi překvapeně, ale brzy pochopil. Otcem nadějného útočníka Malmö je Eidur Gudjohnsen (47), dnes trenér na Islandu. Velmi úspěšný bývalý ofenzivní hráč, který s Messim strávil tři roky na začátku kariéry (do Barcelony přestoupil z Chelsea, strávil zde tři sezony v rozmezí 2006 - 2009).
Argentinskou modlu zpráva zaujala a se synem svého parťáka se dal na hřišti do řeči. Už byl bez dresu do půl těla, nicména v rozhovoru mladému Gudjohnsenovi naznačil, ať se za ním staví v šatně, kde mu daruje jiný dres.
Pro obhájce titulu z Kataru dopadla generálka na blížící se turnaj v Americe dobře. Messi v coby střídající hráč pomohl gólem z penalty k jasné výhře 3:0 nad Islandem. V Auburnu v Alabamě nastoupil od 70. minuty, úřadující světoví šampioni vedli zásluhou brzké trefy Barca.
Messimu na 117. reprezentační gól ve 199. startu stačily dvě minuty. Ihned po příchodu na trávník vyslal do úniku Martíneze, jehož fauloval brankář Olafsson a z nařízeného pokutového kopu se hráč Interu Miami nemýlil.
Stehenní sval už Messiho netrápí
Messi za dva týdny oslaví 39. narozeniny, dává se dohromady po zranění stehenního svalu. Kvůli tomu strávil víkendový přípravný zápas s Hondurasem (2:0) jen na lavičce. Proti Islandu ale vypadal v pořádku a je připravený do ostrých zápasů na turnaji.
Messiho čeká šesté MS, kolem něj i jednoho z největších favoritů turnaje je už před startem mistrovství obrovský blázinec. Rekordní zápis vytvoří spolu s Cristianem Ronaldem z Portugalska a brankářem Guillermem Ochoou z Mexika. Kapitán Argentiny je s 26 utkáními rekordmanem v počtu startů na světových šampionátech.
Konečný výsledek dovršil další příchozí hráč z lavičky Almada. Výběr trenéra Scaloniho prohrál jediné z posledních 15 utkání a posedmé za sebou zvítězil (ve všech případech šlo o přípravné duely), přičemž během této série jedinkrát inkasoval. Argentina rozehraje MS z úterý na středu proti Alžírsku, ve skupině se potká ještě s Rakouskem a Jordánskem.