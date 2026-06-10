Český dres čeká velká změna. Teď čelí velké kritice, má být třetí nejhorší na MS
Znovu se řeší konec víc než třicetileté spolupráce. Česká fotbalová reprezentace odehraje mistrovství světa v Americe ještě v dresu od společnosti Puma, který momentálně čelí kritice. Server The Athletic zařadil červenou variantu na konec žebříčku. „Je docela nezajímavý a nudný,“ uvedl reportér Nick Miller. Jak informoval deník Sport a web iSport už v lednu, po šampionátu s velkou pravděpodobností přijde očekávaná změna. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Platnost současného kontraktu mezi fotbalovou asociací a firmou Puma dopředu směřovala právě k blížícímu se mistrovství světa v Americe, na které se Česko kvalifikovalo po dlouhých dvaceti letech. Jednání o jeho prodloužení nakonec nedospěla k pozitivnímu závěru.
Novým partnerem se má už v následujících měsících stát Adidas (smlouva je podle redakčních zdrojů po finanční stránce méně výhodná než s Pumou), o čemž nyní informoval také server Footy Headlines, který se specializuje na dresy nejen národních týmů. „Konec Pumy představuje pro Česko obrovský historický zlom,“ stojí v článku.
Historie české reprezentace se značkou Puma sahá až do poloviny devadesátých let. V jejich dresech postupně nastoupila na všech osmi EURO a brzy už na dvou mistrovstvích světa. Největším úspěchem byly stříbrné medaile na evropském turnaji v Anglii, který mapuje dokumentární film Stříbrná cesta z dílny deníku Sport v koprodukci s Canal+ Sport.
Dnešní podoba národního dresu, jež je zároveň rozlučkou dlouholeté spolupráce, vychází právě z třicet let starého designu. „Je to symbol, ve kterém se odráží tradice i ambice českého fotbalu. V detailech proto najdete nejen moderní design, ale i odkaz na legendární tým, který dosáhl historického úspěchu na Euru 1996,“ řekl Miloslav Ptáček, manažer Pumy pro Českou republiku.
Nápad určitě dobrý, ale tahle verze nesklidila úspěch v žebříčku reprezentačních dresů na mistrovství světa, který vytvořil uznávaný server The Athletic. Češi se zařadili až na 46. místo, horší jsou pouze Chorvatsko a Kanada.
„Puma tvrdí, že vzdává hold hrdinům roku 1996, což by bylo v pohodě. Jenže tento dres vůbec nevypadá jako ten, který Češi nosili při cestě do finále mistrovství Evropy,“ namítl reportér Nick Miller. „Odstín červené je jiný, odstín modrého lemování je jiný, límec je jiný a dres z roku 1996 měl navíc na rukávu výrazně bílomodrý pruh. Jinak je to trefa do černého,“ pokračuje ve vysvětlení.
Nakonec našel alespoň jednu podobnost. „Pokud přimhouříte obě oči, možná se dá říct, že ten „hold“ spočívá v malém vzoru na manžetách, který by mohl připomínat vzor na rukávech. Ale to už je hodně přitažené za vlasy. Když odhlédneme od tohoto zklamání, je to prostě docela nezajímavý a nudný dres,“ zakončil Miller.
Češi v červených dresech odehrají v základní skupině na šampionátu dva zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Turnaj začnou utkáním proti Jižní Koreji, v němž se obléknou do zajímavé bílé varianty.