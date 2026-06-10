Lingr: Kluci se mě na Ameriku ptali, na české zápasy se nedostanu. Jak tipuje MS?
Při mistrovství světa si poprvé vyzkouší roli experta. „Je to pro mě premiéra a jsem trochu nervózní, ale doufám, že to zvládnu,“ směje se před startem šampionátu Ondřej Lingr, který bude turnaj sledovat přímo v USA, kde se bude připravovat na sezonu MLS s Dynamem Houston. Pro deník Sport pak bude komentovat dění na turnaji a účastní se také speciální mundialové tipovačky. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jak odpovědně jste k tomu přistoupil? Měl jste analýzu, nebo rozhodovala čistě intuice?
„Sedl jsem si k tomu a dumal jsem. Doufám, že mi něco vyjde (smích). Ale přiznám se, že u některých týmů absolutně nevím, jak na tom jsou. Občas jsem teda opravdu jenom tipoval.“
Komu na turnaji věříte?
„Určitě Čechům a pak i domácím týmům, které mám z Ameriky nasledované. Vím, jak hrajou USA i Kanada a věřím, že se jim bude dařit. Na celkové vítězství pak tipuju Nizozemsko.“
Na zápas Česko vs. Jižní Korea máte výsledek 2:1. Rozhodoval rozum nebo srdce?
„První zápas je vždy ošemetný, ale myslím si, že můžeme Koreu překvapit a trenér zvolí dobrou taktiku. Před dvěma lety jsme na úvod EURO málem zaskočili Portugalsko. Kdyby se nám podařilo bodovat, bylo by to super vzhledem k dalším zápasům ve skupině. Ale opravdu věřím, netipuju výhru jenom proto, že jsem Čech a budu fandit.“
Během turnaje budete v USA. Plánujete navštívit některé zápasy osobně?
„Ano. Jsem domluvený s klukama z holandského nároďáku, že mi dají lístky na jejich zápas v Houstonu. Rád bych se podíval i na české zápasy, ale už nám začíná příprava, takže to nevyjde. Nikam jinam než do Houstonu se přesunout nezvládnu.“
Jak se na šampionát těšíte?
„Těším se moc. Celá Amerika tím žije už půl roku. U nás v Houstonu už připravili trávník na stadionu pro NFL, kam se vejde skoro 80 tisíc lidí. Bude se hrát pod zataženou střechou, takže hráči ani nepoznají horko a vlhko, které tam teď panuje a je katastrofální. Češi si to vyzkoušeli v Dallasu, ale tam je jiné počasí. V Houstonu je velké vlhko, v Dallasu spíš suché vedro.“
Mluvil jste s českými hráči? Chtěli po vás nějaké rady?
„Jsem hodně ve spojení s kamarády Davidem Zimou a Davidem Juráskem. Bavil jsem se s nimi a dal jim nějaké rady. Chtěli vědět, jak se připravit na nadmořskou výšku v Mexiku. Na to se ale nedá moc nachystat, to by tam museli žít déle než rok. My hrajeme v Coloradu nebo v Salt Lake City a vím, že se na to nedá připravit. Během zápasu přijde velké sucho v puse, takže jsem klukům říkal, ať mají hned za lajnou nachystanou vodu.“
Uvidíte se s týmem v USA? Dallas a Houston jsou na poměry USA celkem blízko?
„Dá se to zvládnout autem třeba za pět hodin, takže kdybych měl dva dny volno, což by v přípravě mohlo vyjít, tak bych se určitě zastavil. Teď ale náš program ještě neznám.“