Ruman rozebírá Koreu: Standardky bijí do očí, trenér je otazník. Kudy vede cesta?
Po dlouhé kvalifikaci a konfrontaci s evropskými soupeři okusí Česko ve skupině A mistrovství světa všehochuť z celého světa. První chod? Jižní Korea. Soubor trenéra Hong Mjong-poa není v nejlepším rozpoložení, ale přesto skýtá velkou individuální kvalitu. „Z Evropy mi kvalitou na míči připomínají Španěly,“ říká v tradiční předzápasové analýze expert deníku Sport a trenér Petr Ruman. Pozastavil se ale u náhlé změny defenzivního systému, který dělá z Korejců zranitelnější tým než dříve. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Herní styl
„Hrou na krátké přihrávky mi Korejci připomínají Španěly, je to samozřejmě podobné i japonskému fotbalu. Hráči jsou zkrátka velmi dobře technicky vybavení, extrémně běhaví, rychlostně vyspělí a obounozí. Musím ohromně vyzdvihnout týmové pojetí hry, úvodní soupeři Česka jsou takové pilné včeličky, které neustále spolupracují. Umí trpělivě vystavovat hru i stáhnout se do velmi hlubokého bloku. Ten je možná díky jejich rychlosti nebezpečnější.“
Hra proti míči
„Korejci prošli celou kvalifikací ve formaci 4–2–3–1, nedávno ale nečekaně přešli na trojku vzadu, bez balonu na 5–2–3 nebo 5–4–1. Sám nevím proč, schopnost organizace a přesouvání stoperů se jim o dost zhoršily. Jinak taktika Korejců celkově závisí na zahušťování středu hřiště, snaží se donutit soupeře při rozehrávce vykombinovat do krajů. Tam mají klíčovou roli wingbeci, kteří vyrážejí pro zisk míče nebývale vysoko. Tým zdobí kvalitní presink a ještě lepší represink, ale při dostatečné kvalitě se z něj dá vykombinovat.“
Hra s míčem
„Nákopy do soubojů se konat zřejmě nebudou, Korejci se při útocích prezentují krátkými pozemními přihrávkami. Líbí se mi, jak jsou flexibilní, dobře si mění pozice, vzájemně reagují na svůj pohyb. Jejich rozestavení se neodvíjí od toho, kolik mají hráčů v jedné řadě, rádi se pohybují mezi nimi. (viz obrázek 1) Vše se snaží řešit konstruktivně, což může být někdy na škodu. Úhlavní cíl Korejců je dostat míč do rychlosti, nejlépe na své nejlepší a nejnebezpečnější hráče Son Hung-mina a I Kang-ina.“
Korejci (ve světlých dresech) málokdy stojí diagonálně v jedné řadě, naopak si dávají záležet, aby byli pro soupeře co nejméně čitelní. • Petr Ruman