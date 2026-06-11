Velká ANKETA před MS: Kobylík tuší konec Česka už ve skupině. Vyhoří Anglie, kdo zazáří?
Obří fotbalový svátek startuje! Kdo ovládne mistrovství světa a pro koho naopak turnaj skončí absolutní blamáží? Experti deníku Sport a webu iSport nejčastěji zmiňují krach Anglie. Naopak zářit bude dravé mládí v čele s Laminem Yamalem. Projděte si odvážné předpovědi, ve kterých nechybí tipy na nového šampiona, krále střelců ani rozuzlení horké hádanky v české sestavě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Kdo vyhraje mistrovství světa?
Ladislav Vízek, olympijský vítěz, fotbalová legenda: FRANCIE
„To je ta nejtěžší otázka. Strašně silní budou Jihoameričané – Brazílie a Argentina, ti kluci zkrátka umí kopat. A pak jsou tady tradiční favorité z Evropy: Francie, Španělsko, Anglie, Německo. Já bych ale vsadil na Francii, protože tam mají Mbappého. Ten dokáže rozhodovat zápasy. Navíc Francii budu fandit, takže nemůžu říct nikoho jiného.“
David Kobylík, mistr Evropy do 21 let, expert Sportu: BRAZÍLIE
„Brazílie je dobrá, a vždycky byla. Má velké individuality a technicky vybavené hráče. Teď si myslím, že trenér Ancelotti z nich udělá fungující tým, dodá jim klid a taktiku. Už dlouho čekají na pořádný úspěch a možná to vypadá, že aura Brazilců se pomalu vytrácí. Přesto věřím tomu, že se na současném šampionátu nakopnou a třeba i se spoustou štěstí udělají titul.“
Václav Pilař, záložník Hradce Králové, čtvrtfinalista ME 2012: BRAZÍLIE
„Brazílie. Přeju si to kvůli jejich stylu, co tam vyrůstá za hráče. Přemýšlejí o fotbale jinak. Není to od nich strojové, miluji na nich to, co si dovolují na hřišti. Doufám, že Neymar bude zdravý, titul bych mu přál. Baví mě, co dělá na hřišti s míčem, to je něco, na co se chci koukat.“
Kdo vyhraje mistrovství světa?
Petr Rada, bývalý trenér reprezentace: ŠPANĚLSKO, ARGENTINA
„Mám dva favority, mezi kterými by se mohlo rozhodnout o titulu. Argentina hraje skoro doma a Messi je pořád dobrej… A Španělé? Mají silný mančaft. Důležité je, aby byl zdravý Yamal. Dále jsou tam Olmo, hodně gólů dává Oyarzabal. Tihle tři budou nebezpeční. Plus samozřejmě další hráči, hlavně z Barcelony. Jako Pedri.“
Petr Ruman, trenér, expert Sportu: ŠPANĚLSKO
„Všude vidím, že největšími favority jsou Francie a Španělsko. Podle mě se Francie sežere zevnitř, tudíž jako vítěze nechám Španěly. Ale někam těsně za ně bych dal šanci Argentiny na obhajobu.“
Ondřej Lingr, záložník Dynama Houston, účastník EURO 2024, expert Sportu pro MS: NIZOZEMSKO
„Můj tip je Nizozemsko. Působil jsem ve Feyenoordu, některé hráče znám a mám je rád. Zároveň nechci dávat jednoduchý tip jako Španělsko, Francii nebo Anglii a baví mě trochu riskovat. Víme, jakým fotbalem se Holandsko prezentuje. Bude to ofenzivní a hra jeden na jednoho. Zároveň teď mají i skvělou defenzivu. Věřím, že překvapí.“
Kdo se stane nejlepším hráčem turnaje?
Ladislav Vízek: KYLIAN MBAPPÉ
„Uvidíme rozlučku dvou legend. Messi a Ronaldo definovali naši krásnou a dlouhou éru. Kluci z mladší generace už jsou ale lepší a určitě se zase objeví někdo nový. Já ale zůstanu u stejného jména: Kylian Mbappé. Umí udělat kličku v obrovské rychlosti i perfektně vystřelit. Určitě bude dávat góly a bude největší hvězdou.“
David Kobylík: MICHAEL OLISE
„Je to těžká otázka, ale nejlepší bude Olise z Francie. Nadstandardní hráč, jeden na jednoho, driblink. Stačí mu jeden krok a levačkou uklidí balon do sítě. I když gólman ví, kam bude střílet. Připomíná mi Robbena, ale dvakrát tak rychlejšího a kreativnějšího. Navíc je schopný jít na pravou. Hřiště obsáhne nahoru a dolů. Může být naprosto rozdílovým hráčem.“
Václav Pilař: VINICIUS JÚNIOR
„Vinicius. Některými je třeba nenáviděný, ale já jako fanoušek Realu ho zbožňuju. Je lehké ho hanit, ale co umí s balonem a jak si na hřišti dovolí, to dělá tuhle hru krásnou. Kdybych byl fanoušek Barcelony, asi by byl první na ráně. Moc mě nezajímá, co dělá mimo hřiště, líbí se mi jeho velká individuální kvalita. Na fotbaly koukám kvůli hráčům jako je on.“
Kdo se stane nejlepším hráčem turnaje?
Petr Rada: LAMINE YAMAL, LIONEL MESSI
„Opět musím jmenovat tyhle dva. Messi je na vrcholu dlouhodobě. Teď působí v Americe, hraje v klidu, nejsou kolem něj žádné rozruchy. Co se týká Yamala, Španělé mají docela silnou skupinu. I v ní už může zlobit, tým bude jeho schopnosti potřebovat od začátku turnaje.“
Petr Ruman: LIONEL MESSI
„Jelikož si myslím, že Argentina opět dojde daleko, tak mi z toho vychází Lionel Messi. Je to jeho poslední šampionát a ne, že by to dostal za odměnu, ale stále má potřebnou kvalitu, aby tým táhl.“
Ondřej Lingr: LAMINE YAMAL
„Je to generační talent – wonderkid. Co předvádí, je neskutečné, a to je mu pořád osmnáct let. Když mu turnaj sedne, bude pro Španělsko rozdílovým hráčem. Tak proč by se nemohl stát hráčem turnaje? Moje tajné přání je, aby se to podařilo Cristianu Ronaldovi, který je mým vzorem od malička.“
Kdo bude nejlepším střelcem šampionátu?
Ladislav Vízek: KYLIAN MBAPPÉ
„Já jsem do něj blázen, takže tady trochu narazíme a nemůžu říct nikoho jiného než opět Mbappého. Hrozně bych mu to přál. Určitě do toho budou chtít zasáhnout i končící Ronaldo a Messi, ale u těch už mám křížek. Půjde o někoho se silným týmem a taky musíme koukat na sílu skupin. Teď je nemám v hlavě, ale proti trpaslíkům může někdo dát klidně čtyři branky v zápase.“
David Kobylík: HARRY KANE
„Bude platit pravidlo: pokud Anglie dá gól, bude to pokaždé Kane. On je vynikající útočník, zabiják ve vápně. Dlouhodobě si drží top výkonnost. V Bayernu se mu mimořádně dařilo a reprezentace na něm hodně stojí. Trefí se pětkrát šestkrát, což bude stačit na korunu pro krále střelců.“
Václav Pilař: ENDRICK
„Endrick z Brazílie. Sice pravděpodobně nebude v nabité ofenzivě tolik hrát, ale během turnaje se to změní. Nemusí nastupovat od začátku, ale stejně mu nějak věřím. Brazilci budou dávat hodně gólů. Jeho tipuji na pět branek.“
Kdo bude nejlepším střelcem šampionátu?
Petr Rada: KYLIAN MBAPPÉ
„Je těžké vybrat jednoho hráče. Záleží, jak daleko jednotlivé týmy půjdou. Já zvolím Kyliana Mbappého z Francie.“
Petr Ruman: ERLING HAALAND
„Já tam nějakým způsobem vidím Haalanda. Asi nebude mít tolik zápasů jako favorité, ale mužstvo Norska je dobře poskládané, podávají hodně týmové výkony. Může to klidně nastřílet ve skupině.“
Ondřej Lingr: HARRY KANE
„Je to prototyp top devítky. Má za sebou skvělou sezonu a v Bayernu se ještě vyšvihl. Neskutečný hroťák, který navíc není jen klasický zabiják ve vápně, ale dokáže skvěle tvořit hru a padat mezi řady, což se mi strašně líbí. K tomu má úžasné zakončení. Když bude mít dobrý servis, tipuji ho na nejlepšího střelce.“
Kdo je černým koněm turnaje?
Ladislav Vízek: AFRIČANÉ
„Černý kůň bude opravdu někdo z černého kontinentu, protože africké týmy na velkých šampionátech umí zaskočit favority, což jsme viděli už mnohokrát. A taky musím zmínit Norsko, o něm se hodně mluví, i když já ho bohužel hrát ještě neviděl, takže je to ode mě trochu střelba naslepo. Na papíře mají výborné mužstvo: Haaland, Bobb, Odegaard…
David Kobylík: JIŽNÍ KOREA
„Překvapení bych hledal v jižní Americe. Jsou tam docela zajímavé týmy, o kterých ani tolik nevíme. Může jít například o Kolumbii nebo Uruguay se zkušeným trenérem Bielsou. Hodně dobré mužstvo má rovněž Jižní Korea. Ta se podle mě dostane daleko. Třeba do čtvrtfinále, nebo proč ne až do semifinále.“
Václav Pilař: SENEGAL
„Koukal jsem na soupisky a rozlosování turnaje, projíždíme to teď hodně se synem. Jednou z možností je Norsko. Mají silnou generaci, hodně zajímavých hráčů. Hlavně Odegaard a Haaland z Premier League, Sorloth z Atlétika a další, co jsou pro soupeře nepříjemní. Nebudou dostávat moc gólů. Vzhledem k podmínkám na turnaji ale nejvíc překvapí tým z Afriky. Takže tipuji Senegal.“
Kdo je černým koněm turnaje?
Petr Rada: USA
„Překvapit můžou domácí Američané. Viděl jsem je proti Německu a hráli velmi dobře. Mají šikovné kluky. Líbil se mi hlavně Christian Pulisic, což je asi jejich největší hvězda.“
Petr Ruman: EKVÁDOR
„Hodně se mi líbí Ekvádor. Důvod je jasný, ohromně kvalitní defenziva, která je na krátkých turnajích hodně důležitá, navíc jsou zvyklí na klimatické podmínky. Líbí se mi i kádr Konga.“
Ondřej Lingr: USA
„Těžká otázka. Počítá se Nizozemsko jako černý kůň? Ale ne, půjdu k větším outsiderům a řeknu USA. Mají skvělého trenéra Mauricia Pochettina, byl nás navštívit i v Houstonu a vím, jak se Amerika prezentuje. K tomu mají dobré hráče v Evropě a jsou domácí, což k černému koni turnaje skvěle pasuje. Mohli by se dostat třeba do čtvrtfinále. A vlastně proč nevěřit Česku?“
Kdo z velkých favoritů naopak vyhoří?
Ladislav Vízek: ANGLIE, BRAZÍLIE
„Je to kolébka fotbalu a obrovský favorit, ale mně tady vychází Anglie. To je ale hodně těžké. Vyhořet může i Argentina, která může být už trochu vyčpělá. Slabší sestavu má oproti minulosti Brazílie, kde je navíc velká superstar Neymar, který bude dělat rotyku. Právě tohle může celé mužstvo dohnat. Hlavně si přeju, abychom nezklamali my.“
David Kobylík: ANGLIE
„Kane dá sice šest gólů, ale Anglie vyhoří. Možná se dostane do osmifinále, kde vypadne. To bude pochopitelně průšvih. Nevěřím hráčům, ani Tuchelovi. Vyhořel už v Chelsea, je docela kontroverzní. Takticky má sílu, ale nedokáže udržet v kabině dobré vztahy, což je u reprezentace hodně důležité. Angličané budou zklamání a dají to za vinu právě jemu.“
Václav Pilař: NIZOZEMSKO
„Podle mě relativně brzy vypadne Nizozemsko. Klidně nemusí zvládnout ani základní skupinu, kterou mají relativně těžkou – nepříjemné Japonsko, jsou tam ještě Švédsko a Tunisko. Pokud projdou dál, vypadnou už v osmifinále.“
Kdo z velkých favoritů naopak vyhoří?
Petr Rada: NĚMECKO
„Německý fotbal mám rád. Tento tým na mě ale nedělá tak dobrý dojem. Dopředu mají dobré hráče, například Wirtze, ale obrana se mi nelíbí, i když v ní nastupuje Tah z Bayernu. Američané v přípravě jejich defenzivu dost protáhli. V brance je Baumann z Hoffenheimu. Není špatný, ale na tak velké akci ještě nechytal.“
Petr Ruman: ANGLIE
„Už se nestane, že někdo z favoritů skončí ve skupině. Největší rozpory vidím u Anglie. Přeji jim, aby došli co nejdál, ale zároveň to může být velký výbuch. Bojím se, že Tuchel bude příliš defenzivní.“
Ondřej Lingr: NĚMECKO
„Mají v týmu sice zkušené hráče, ale podle mě i dost nových tváří. Je tam i hodně individualit, což by jim v souhře mohlo udělat problém. Určitě ale nechci Němce podceňovat, protože je to neskutečný tým, ale někoho z favoritů vybrat musím. Smysl by mi tady dávalo ještě Portugalsko, i když Ronaldovi hodně přeju úspěch.“
Jak daleko se na turnaji dostanou Češi?
Ladislav Vízek: POSTUP ZE SKUPINY
„Naše skupina je přijatelná, takže postup ze skupiny je v podstatě nutnost. Nemůžeme si úplně vyskakovat, z baráže jsme postoupili s odřenýma ušima a bůhvíjaké mužstvo nemáme, ale nepostoupit by byl neúspěch. Všechno ostatní beru a dál už mě to nebude trápit. Když kluci splní základní cíl, už by neměla přijít kritika. V play off se může stát cokoli, i když další krok nečekám.“
David Kobylík: KONEC VE SKUPINĚ
„Skončí ve skupině, udělají maximálně dva body. Zápas s Jihoafrickou republikou je padesát na padesát, ale ostatní dva týmy vidím hodně vysoko. Korejci jsou pro mě černý kůň turnaje. Jejich rychlost, akcelerace a technika je na jiné úrovni. Mexičani hrají doma v nadmořské výšce a na Aztéckém stadionu, kde narazíme. Vyhrát je prakticky nereálné.“
Václav Pilař: POSTOUPIT URČITĚ JDE
„Máme super skupinu, na EURO to někdy bývá výrazně složitější. Mexiko a Jižní Korea mají skvělé týmy i individuality, ale papírově to nejsou giganti. Postoupit ze skupiny určitě jde, pak to bude složité. Na postup nám stačí klidně tři, čtyři body. Porazíme JAR v Atlantě, i když to nebude sranda. Pořád to bude lehčí zápas, než proti Korejcům, to jsou kobylky.“
Jak daleko se na turnaji dostanou Češi?
Petr Rada: POSTUP ZE SKUPINY
„Evropské celky by měly z každé skupiny postoupit. Nelíbí se mi systém, kdy mohou jít dál až tři týmy a v podstatě vám mohou stačit tři body. Takže je postup vlastně úspěch? Jako velký počin to nevidím. V každé skupině jsou dva slabší týmy a evropské celky by je měly porazit. V našem případě jsou to JAR a Korea.“
Petr Ruman: OSMIFINÁLE
„Každý říká, že musíme postoupit ze skupiny, už to ale podle mě bude úspěch. Když koukám na možné soupeře při postupu do play off, klidně si vyhrnu rukávy a řeknu, že dojdeme do osmifinále.“
Ondřej Lingr: OSMIFINÁLE
„Češi postoupí ze skupiny a zvládnou i první kolo play off. Věřím nám na druhé místo ve skupině, pak půjdeme na Kanadu a projdeme ještě do dalšího kola. Českému týmu věřím, první zápas s Jižní Koreou bude sice ošemetný, ale podle mě ho urveme. Nejtěžší bude určitě poslední utkání s Mexikem, ale tou dobou už snad budeme mít dost bodů.“
Koho na pravou stranu obrany – Chaloupka, nebo Holeše?
Ladislav Vízek: TOMÁŠ HOLEŠ
„Já mám vždycky radši starší hráče a právě to může na velkém turnaji rozhodovat. Vím, že Tomáš Holeš je neskutečně zkušený: dobře čte hru a pozičně je na tom skvěle. Navíc mu málokdo uteče. Poslední dobou byl sice malinko z formy, ale chyby udělal i Chaloupek. Určitě do toho ale nechci mluvit nejpovolanějšímu. Všechno má v moci trenér Koubek.“
David Kobylík: ŠTĚPÁN CHALOUPEK
„Náročné podmínky a vysoká nadmořská výška v Mexiku vyžaduje kvalitní fyzický výkon. Proto vybírám Chaloupka, který má sice oproti Holešovi minimální zkušenosti v národním týmu, ale kondičně je na tom líp. V tom mezi nimi vidím velký rozdíl.“
Václav Pilař: TOMÁŠ HOLEŠ
„Na Holiho se mi hrálo vždycky špatně, jde o obránce, kterého proti sobě na hřišti nechci. Jak mám za kariéru navnímaných hodně hráčů, u něj mi přijde, že nad situacemi v zápase hodně přemýšlí. Chytře mě dohrával už při přebírání balonů. Chaloupek je také skvělý, ale dal bych Holeše. Volím ho i jako Hradečáka.“ (smích)
Koho na pravou stranu obrany – Chaloupka, nebo Holeše?
Petr Rada: TOMÁŠ HOLEŠ
„Tomáše Holeše znám, vím, jaký je. Má víc zkušeností než Chaloupek, který sice hrál slušně Ligu mistrů a umí dát gól ze standardky, ale úplně mu nevyšel přátelák s Kosovem. Já bych volil Holeše. O něj se tým může opřít. Určitě nebude z mistrovství světa nervózní.“
Petr Ruman: ŠTĚPÁN CHALOUPEK
„Proti Koreji je to jednoduchá rovnice – kdo z nich je rychlejší? Budeme se muset briskně vracet po ztrátě míče a v tom je lepší Chaloupek. Když se mu zápas povede, už zřejmě v sestavě zůstane.“
Ondřej Lingr: OBA
„Pro mě hodně složité, protože se s oběma znám a jsme kamarádi. Nejradši bych poslal na hřiště oba. (smích) Štěpán Chaloupek má teď neskutečnou formu, ale zase Tomáš Holeš má obrovské zkušenosti. Každý z nich by to zvládnul. Konečné rozhodnutí nechám na trenérovi, ale nedivil bych se, kdyby hrál Tomáš Holeš právě vzhledem k jeho zkušenostem.“