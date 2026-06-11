Na Česko se sází srdcem, Portugalci táhnou. A proč Fortuna vsadila na Vondráčkovou?
Mistrovství světa už dávno není jen o tom, kdo ho vyhraje. Je to obrovská datová operace, během níž bookmakerům pod rukama projdou miliony rozhodnutí fanoušků. A přesto v tom všem zůstává jedna konstanta. Když hraje česká reprezentace, do hry se na straně sázejících dostávají emoce. Právě i pohled do zákulisí největší fotbalové události příštích týdnů nabídli na konferenci Fenomén Fotbal, kterou pořádal deník Sport a web iSport, zástupci společnosti Fortuna, hlavního partnera akce.
„Srdcem. Jednoznačně,“ odpověděl hlavní bookmaker Fortuny Tomáš Polinský na otázku, jak Češi sázejí na národní tým.
„Málokdo z nás chce vstávat ve tři hodiny ráno, mít vsazenou Jižní Koreu, dívat se na fotbal a k tomu fandit našim. My to vidíme i v rámci toho, že Fortuna působí na více trzích. Takže zatímco Češi v zápase s Koreou jednoznačně sázejí na tým trenéra Koubka, na Slovensku se víc věří našemu soupeři,“ prozradil Polinský na konferenci v rozhovoru s Adamem Nenadálem.
Titul pro Argentinu, nebo Portugalce?
Právě mistrovství v USA, Kanadě a Mexiku bude z pohledu sázkových kanceláří jiné než všechna předchozí. Poprvé se ho zúčastní 48 reprezentací. A zatímco fanoušci řeší skupiny a favority, pro bookmakery to znamená výrazně složitější práci.
Nejde totiž jen o vítěze zápasu.
„Je stále populárnější sázet nejenom na výsledek zápasu nebo počty gólů, ale také na performance jednotlivých hráčů. To znamená, jestli vstřelí branku, kolikrát vystřelí na bránu, počty karet, faulů nebo ofsajdů,“ vysvětloval Polinský během panelové debaty.
A právě tady přichází skutečná výzva.
„Teď zkuste správně okurzovat hráče Curacaa v zápase proti velkému evropskému týmu. Musíme na to být připravení. Ale je to podstatně těžší než u anglického či německého hráče, o nichž máte spoustu dat a v podstatě víte skoro i to, kdy chodí spát a kdy vstávají.“
Když pak přišla řeč na favority turnaje, ukázalo se, že i pohledy manažerů Fortuny nejsou stoprocentně shodné.
„Když to pojmeme analyticky, tak já jako velkého favorita vidím Argentinu. A byl bych překvapený, kdyby se Argentina nedostala minimálně do semifinále, spíš do finále,“ myslí si Tomáš Vejr, partnership manažer Fortuny.
„Já to vidím spíš na Portugalce,“ oponuje Tomáš Polinský s tím, že je to nyní i většinový pohled sázejících. „Byť kurzovým favoritem jsou stále ještě Španělé, tak nejvíc sázek evidujeme právě na Portugalsko. Potom je Argentina, Francie a relativně vysoko, a to je zajímavé, jsou i Nizozemci.“
A český titul?
Na konferenci zaznělo i číslo, které dobře ukazuje, jak velkou senzací by byl. Fortuna aktuálně vypisuje kurz 290:1.
Vondráčková i největší kampaň Fortuny
Pro samotnou společnost jde přitom o mimořádnou událost i mimo svět kurzů. Fotbalové mistrovství světa je pro ni podle Tomáše Vejra největším projektem posledních let.
„Zatímco světový šampionát v hokeji je každý rok, ten fotbalový je přece jen jednou za čtyři roky. Takže pro nás je to asi i vzhledem k účasti českého týmu největší událost a reagovali jsme na to i tím, že máme největší kampaň, kterou historicky Fortuna dělala.“
Její součástí jsou čeští reprezentanti, ale také docela nečekaná tvář – Helena Vondráčková. Proč zrovna ona?
„Troufnu si říct, že je to česká pěvecká showbyznysová legenda, kterou znají generace od těch nejmladších až po ty nejstarší. I v rámci fotbalových kabin na všech úrovních se hrají její písničky. A zároveň jsme to chtěli propojit s americkým prostředím, kde je všechno velké a nablýskané. Helena Vondráčková byla prostě ideální postava, která to mohla propojit,“ vysvětlil Vejr.
A americké kulisy a především pak i noční starty zápasů se podle něj mohou promítnout i do samotného prožívání turnaje.
„Může to mít vliv na vztahy, může to mít vliv na rodinu, protože těch bláznů, kteří to budou sledovat, jako jsme my, bude spousta. Člověk si ve čtyři ráno pustí náš zápas a pak jde v pátek do práce. Ideálně potřebuje vědět, co má dělat, aby se vzpamatoval a ten další den normálně přežil,“ myslí si Tomáš Vejr.
I proto doporučuje nejen sázkařům sledovat v dalších dnech komunikační kanály Fortuny. „Zkusíme tam lidem vedle všeho dalšího i poradit, jak ten víc než měsíc prožít co nejlépe a hlavně ve zdraví,“ dodal na konferenci Fenomén Fotbal Tomáš Vejr.
Dalšími partnery akce byly Volkswagen Financial Services, společnost Aston - služby v ekologii a BTL - výrobce zdravotnické techniky.