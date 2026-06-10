Rady pro fanoušky: Pohybujte se ve skupinkách. Nepodceňujte to, radí Čech z Guadalajary
PŘÍMO Z GUADALAJARY | V hlavním městě státu Jalisco je bezpečno, pokud používáte základní pravidla. „Nevyrážejte na okraje města, nehledejte dobrodružství za každou cenu. Nikam nechoďte sami,“ radí Radim Pavlas, který v Guadalajaře tři roky pracoval a obří mexickou aglomeraci má dokonale nastudovanou. Tip před zápasem Česka s Jižní Koreou: jeďte hodně brzo. Nespoléhejte na taxi. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Sedí v české kavárně majitele Dana, usazený v pohodlném křesílku, usrkává veliké cappuccino a nenuceně vypráví o Guadalajaře, kde Česko ze čtvrtka na pátek vstoupí do turnaje. Do města už přiletěly desítky českých fanoušků, největší nápor se čeká den před utkáním. Hlavním tématem je bezpečnost. Co dělat? Jak se vyhnout případným problémům?
„Snažím se na věci dívat pozitivně, protože i takovou zkušenost s Guadalajarou a místními mám. Určitě bych ale bezpečnost nepodceňoval,“ usměje se Radim Pavlas, který během covidových let pracoval pro firmu, která v Guadalajaře vyráběla lavičky, nebo autobusové zastávky. „Hlavní zásadou je nenavštěvovat okrajové části, držet se v centru, kde fanoušek najde hodně zajímavých míst. Pokud se bude chovat zodpovědně, nemusí se ničeho bát.“
Další přikázání zní: pohybujte se ve skupinkách, minimálně ve dvou nebo ve třech. Nechoďte nikam sami. „Ano, tohle doporučení je správné. Během třech a půl roku se mně tady nic nestalo, a to jsem se pohyboval běžně v noci. Přesto je třeba být k večeru opatrný, ideálně být součástí nějaké skupiny. Nechodit s mobilem v ruce, nedávat si ho v restauraci na stůl, radši si telefon strčit do kapsy. K dobru dávám i to, že je lepší si na hotelu nechat kartu, mít ji v mobilu, mít vyfocený pas. Opatrnost je důležitá,“ vysvětluje Pavlas.
Když se v restauraci zdržíte, což v Guadalajaře není problém, jelikož je zde skvělé jídlo i pití, nevracejte se na hotel pěšky. Po celém městě výborně funguje Uber. Navíc je levný.
Redaktoři Sportu se v úterý přesouvali z letiště na Estadio Akron stojící na úplném okraji Guadalajary. Za osmatřicetikilometrovou cestu (trvala něco přes hodinu) řidiči-domorodci Louisu Antoniovi zaplatili 549 mexických pesos (658 korun).
„Je to mnohem lepší, než nevyzpytatelná místní doprava. Byť s ní nemám velké zkušenosti, a to ani s metrem, všem doporučuju využít taxi službu. Hlavně se netoulat nocí,“ radí Radim Pavlas.
Pozor! To však neplatí o cestě na utkání s Jižní Koreou. Město bude ucpané, klíčová silniční tepna ke stadionu se zaseká. Hrozí výrazné zpoždění, v nejhorším scénáři i prošvihnutí začátku zápasu.
Proto se doporučuje využít oficiální shuttle busy zajišťující dopravu před i po utkání. „Je však potřeba je předem zarezervovat,“ upozorňuje Pavlas.
Autobusy stojí na několika zastávkách, cena je 500 mexických pesos, což není nejlevnější záležitost. Ovšem vzhledem k dramatické dopravě dává největší smysl i proto, že shuttle mají speciální vyznačené jízdní pruhy pro volný průjezd. Zda to tak bude fungovat i v praxi, je otázkou.
Pavlas bude působit jako rádce pro fanoušky i přímo na stadionu. O pomoc na místě jej požádala fotbalová asociace. Den před utkáním měl schůzku se SLO reprezentace (styčná osoba pro fanoušky). Je potřeba být připravený na vše.
„Využil jsem příležitosti, že znám město. Mám ho rád, stejně jako celé Mexiko. Přijet na mistrovství světa je možnost, která se jen tak nenaskytne. Navíc budu pomáhat, což mě těší. Pokud by bylo potřeba cokoliv vyřídit, fanoušci by měli například problém dostat se na stadion, nebo měli trable během zápasu, rád budu k ruce,“ říká.
Španělsky umí fantasticky, což názorně dokázal v jedné z restaurací, kam šel s redaktory Sportu na večeři. V Mexiku se jen málo místních lidí domluví anglicky, a platí to i pro obsluhu podniků. „Odkud jste. Tuhle řeč neznám,“ ptá se Pavlase postarší Mexičanka od vedlejšího stolu, kde sedí s dcerou.
Když zjistí, že z Česka, konkrétně z Hradce, Olomouce a Liberce, jen zakroutí hlavou. „Neznám. Vůbec jsem o Česku neslyšela. Kde to leží? Znám Španělsko, Francii, Anglii, Německo, taky Rumunsko. Ale Česko? Ne. Ale to nevadí, zítra vyhrajete 1:0,“ rozesměje.
Anglicky neumí ani slovo. Španělština se prostě extrémně hodí. I proto bude role Pavlase před utkáním velmi prospěšná. Strach o bezpečí Čechů nemá. „Na utkání budou Korejci, ale taky spousta domácích fanoušků. Oni jsou horkokrevní, ale nejsou agresivní jako Srbové nebo Chorvaté. Spíš půjdou zatančit, bavit se. Pro Mexičany je šampionát výjimečnou chvílí, chtějí si ho maximálně užít. A tak se i stane,“ dodává Radim Pavlas.