Koubek před Koreou: připravený proslov, sestava už je jasná dva dny. Vládne úmorné dusno
PŘÍMO Z GUADALAJARY | V hlavním městě státu Jalisco panuje úmorné dusno a vysoká vlhkost. Podmínky pro maximální sportovní výkon nic moc. Možná i proto přišel reprezentační kouč Miroslav Koubek na tiskovou konferenci pomalejším krokem. Ale zdání klamalo, k novinářům mluvil energicky, přímočaře. Před setkáním s médii si stihl vyrazit k precizně připravené hlavní ploše Estadia Akron, kde v pátek jeho chlapci nastoupí k premiérovému zápasu světového šampionátu s Jižní Koreou. „Je krátce střižená. Bude rychlá. A jestli zaprší, bude ještě rychlejší,“ chválil. O sestavě má jasno. Prý už dva dny. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Tiskové centrum bylo natřískané, neobsazených sedadel jen pramálo. První otázka? Dýchla na vás atmosféra, kouči? „Nepochybně. Koncentrace je veliká. Napětí stoupá den ode dne,“ připustil. Ale s nějakým tlakem na něj nechoďte. Ve čtyřiasedmdesáti letech má nadhled. Odpovídal v klidu. Věcně. Tak, jak ho každý zná. Byť takový podnik je pro něj novum, nervy si nepřipouští. „Necítím je, neovlivňují mě. V každé zemi je reprezentační trenér pod nějakým tlakem. Obzvlášť před mistrovstvím světa. Jde o světovou událost. Čili natěšenost ano, ale tlak? To je přirozený prvek.“
Sestavu má na papíře. Už dva dny má jasno. „O základní jedenáctce jsme se rozhodli na základě typologie soupeře, ale i faktorů, které vystoupily z našich přípravných utkání s Kosovem a Guatemalou,“ vysvětlil státní trenér. Jediným otazníkem je zdravotní stav sparťanského střelce Jana Kuchty. Na turnaj odletěl i přesto, že se v přípravě proti Kosovu zranil a ještě v prvním poločase opustil bojiště. V souboji si pochroumal kotník. Přesuny letadlem mu nedělaly dobře. Poraněné místo natékalo. V Dallasu ani netrénoval. „U Honzy je to na hraně, otevřené. Poslední dny se však jeho stav výrazně zlepšil,“ pochvaluje si.
V pátek ráno se ukáže, jak Česko vyřešilo problém s nadmořskou výškou. Korejský soupeř se na výšku Sněžky aklimatizoval dva týdny dopředu přímo v Guadalajaře. Česko dostalo od FIFA befelem přidělený kemp v Dallasu, který leží pár metrů nad mořem. Proto zvolil strategii příletu na poslední chvíli a pozápasového okamžitého odletu.
„Je to věčné téma, možná jsou Korejci oproti nám ve výhodě, ale my jsme rozhodnutí si negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. To je naše motto. Byli jsme jedním z posledních účastníků šampionátu, šli jsme z baráže. Místo kempu je takové, jaké je. Mně bylo řečeno, že to nejde jinak. Já to však akceptuji. Udělali jsme spoustu opatření. Uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo,“ řekl Miroslav Koubek.
Korejce má rozebrané do posledního šroubku, kostičky lega. Proto českého trenéra nevykolejil ani soupeřův trik. V generálce nastoupil s odlišnými čísly na dresech, aby pozorovatele zmátl. „Je to věc soupeře, jak si to udělá, co si zvolí. My zápas viděli, čísla sice byla jiná, ale každého jedince známe. V přípravě nás to nijak nelimitovalo. Mužstva jsou hodně jiná, mají své zbraně, své přednosti. Bude záležet na taktických věcech.“
Za největší přednost Korejců považuje Koubek útočnou sílu. „Son je největší hrozba,“ upřímně vydechl „Kvalita v ofenzivních pozicích je veliká, útoční hráči jsou velmi nebezpeční. Ale naši obránci hráli proti jiným světovým hvězdám. Jsou vynikající. Věřím, že korejské útočníky pokryjí.“
Až se bude blížit start zápasu a nervozita bude stoupat do nebeských výšin, má Koubek v záloze připravený bojovný proslov. S ním Lvy vypustí do kotel Estadia Akron.
„Zdůrazním týmovost a jednotu. Budu na kluky apelovat, že si jdou realizovat dětské sny, a to včetně mě. Proto se vyplatí tvrdě pracovat, nevezmeme si do hlavy žádný limit. A posledním faktorem je herní disciplína, bez které to nejde. To hráčům taky zdůrazním.“
Když čeští hráči naplní Koubkova slova, mohou opustit luxusní trávník v Guadalajaře jako vítězové. Pak by šlo o snový start do světového šampionátu.