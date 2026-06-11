Krejčí děkuje rapperu Calinovi za osobní song: Velké překvapení, su hrdej!
PŘÍMO Z MEXIKA | Jeden z nejúspěšnějších českých rapperů současnosti Calin a producent NobodyListen vydali v předvečer startu světového šampionátu nový song „Krejčí“ o reprezentačním kapitánovi. Ladislav Krejčí i Calin pocházejí z Brna, jejich cesty se už dříve protnuly na mistrovských oslavách Sparty, kde zpěvák vystupoval. Teď přidává další spojení se stoperem v podobě skladby nesoucí jeho jméno, text i klip z Krejčího fotbalových videí. Reakce jsou pozitivní. „Bylo to pro mě velké překvapení. Su hrdej, že to vůbec nastalo,“ usmíval se. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Jeden příspěvek na instagramovém účtu, jeden nový song ve Spotify – a ve středu vpodvečer bylo v českém sportovním a hudebním showbyznysu veselo. Zrovna když česká reprezentace přistávala na letišti v Guadalajaře, rapper Calin pustil do světa píseň s jednoznačným názvem „Krejčí“. Pod to napsal: „World Cup season začíná, štelujem si budíky. Vamos.“
Song se záhy virálně řítil všemi možnými kanály, rychle oslovil širokou veřejnost. A samozřejmě i Krejčího. „?????? Nemám slov, díky mašino,“ odpověděl Calinovi stoper Wolves na Instagramu hned poté, co vystoupil v Mexiku z letadla po cestě z Dallasu a zapnul mobil.
Příspěvek už svítí i na jeho účtu, protože obránce se v příspěvku pyšně přidal do spolupráce s muzikanty. Ozvali se i další gratulanti z řad fotbalistů: Dávid Hancko, Milan Škriniar, David Pavelka...
Samotný Krejčí o hudebním překvapení poté promluvil před tréninkem národního mužstva v areálu asi osm kilometrů od turnajového stadionu Akron. „Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt,“ děkoval. O záměru nicméně dopředu věděl. „Samozřejmě se mi ozval, ptal se mě, jestli může. A já nebyl proti,“ mrknul.
Asi si dovedete představit, že tohle téma rezonovalo i ve zbytku mančaftu. Když se však reprezentanti rozehřívali a tzv. aktivovali organismus před jednotkou za doprovodu dunivých rytmů všelijakých písniček, v playlistu zatím Krejčí nebyl. České hity zněly, zcela čerstvá novinka ještě ne.
Každopádně své si „kápo“ stoprocentně vyslechne v dalších dnech. „Slyšeli jsme to už, ale legraci jsme si ještě nestihli udělat. Myslím, že to teprve přijde,“ potvrdil se smíchem slávista Lukáš Provod. „Je to určitě super věc,“ dodal vážně.