Provod nechal manželku s dcerou doma. Jak hodnotí čerstvé úlovky Slavie?
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Poslední rozhovor, poslední trénink ve skromné Sports Areně zhruba deset kilometrů za Guadalajarou a pak už první světová výzva – Jižní Korea. „Chceme vyhrát,“ sebejistě hlásí Lukáš Provod před prvním duelem na mistrovství světa ve fotbale. Na první dobrou vypadal v dobrém rozmaru, v bojovné náladě. Možná i proto, že obdržel dobré zprávy ze Slavie. Během úvodní fáze tréninku jednoho z lídrů týmu opakovaně chválil asistent Jaroslav Plašil. „Hodně dobře, Provi,“ halasil po jedné z několika povedených akcí. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Už je to tady. Šampionát startuje. Co to s vámi dělá?
„Těšili jsme se na to strašně dlouho. Jak se to blíží, stoupá v nás nikoliv nervozita, ale natěšení. Jsme zvědaví, až to celé vypukne.“
Před deseti lety jste hrával za Sokolov. Napadlo by vás, že teď tady budete stát a dělat interview před startem šampionátu?
(usměje se) „To určitě ne. Člověk sice má cíle nejvyšší, a já jsem ambiciózní člověk, ale to, že jsme se dostali na mistrovství světa je sen, možná i zázrak. Musíme si to tady užít. Ale užít prací, odmakat to co nejvíc, abychom na šampionát vzpomínali jen v dobrém.“
Proti Jižní Koreji budete mít výškovou převahu. Ze vzduchu jste byli nejlépe střílejícím týmem evropské kvalifikace. Dali jste deset branek. Na standardní situace budete spoléhat i zítra?
„Spoléhat asi úplně ne, ale známe svoje silné stránky. Samozřejmě i ty slabé, na kterých se budeme snažit pracovat. Zakončení ze vzduchu je ale určitě jednou z dovedností, která nás na šampionátu může zdobit. Máme vysoké hráče, máme silné hráče, to může být naše výhoda.“
A ty slabiny?
(rozesměje se) „To bych byl hodně hloupej, kdybych před šampionátem vyzvonil naše slabiny. Určitě je říkat nebudu.“
Jakou podporu očekáváte v hledišti? A co byste vzkázal lidem do Česka?
„Že doufám, že se fanoušci těší jako my, že nás budou podporovat a že budou mít radost z účasti Česka na mistrovství světa po dvaceti letech. Na stadionu čekáme podporu velkou. Samozřejmě, je to daleko. Vím, že sem spousta lidí vyrazilo. I kvůli té délce se jim budeme snažit připravit co nejlepší zážitek.“
Přímo v Mexiku mají rodinu Lukáš Červ, nebo David Douděra. Další hráči třeba přítelkyně. Za vámi také někdo přiletěl?
„Ne, ne. My nakonec vyhodnotili, že manželka s dvouletou dcerou zůstanou doma. Cestování by pro ně bylo zbytečně dlouhé a náročné.“
Už jste stihli ochutnat vyhlášenou mexickou kuchyni?
„Zatím ne. Po zápase máme slíbené quritto, či něco takového. Na to se určitě těšíme.“
Ze Slavie jste zvyklí létat na zápasy s dvoudenním předstihem. V Mexiku je to trochu hektické, před utkáním ani netrénujete na hlavním stadionu. Jaký je to nezvyk?
„Je to velký rozdíl. Už jenom cestovat dva dny, nebo jeden den před zápasem. Cestování bylo celkem dlouhé, ale nemyslím si, že v zápase to bude extrémní nevýhoda. Chtěli jsme se vyhnout problémům s nadmořskou výškou. S Koreou hrajeme pozdě večer, bude to dobrý.“
Fanoušci hodně řeší, s jakým způsobem hry na Koreu vyrukujete. Bude se snažit hrát atraktivněji, než v baráži?
„Asi bych dostal, kdybych prozradil, zda to bude vypadat líp, nebo hůř. Hlavně když to bude úspěšný. To je pro nás největší cíl. Chceme vyhrát.“
Zisk jakéhokoliv bodu s Koreou může být klíčem k postupu do vyřazovací fáze turnaje.Uvědomujete si to?
„Jasně. Každý zápas bude důležitý, hodně otevřený. Největším favoritem skupiny je podle všeho Mexiko. My půjdeme do každého utkání s tím, že ho chceme vyhrát.“
Stíháte vůbec během řady přeletů a tréninků sledovat, jak mohutně posiluje vaše Slavii? S Libercem se domluvila na přestupu N´Guessana a Diakitého.
„Samozřejmě. Všechno to čtu. Neřekl bych, že konzultuju, ale čtu. Každopádně o tom vím. Bavili jsme se o těchto hráčích s vedením i s trenéry. Mám z toho radost.“