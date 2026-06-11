Předplatné

Mexiko - JAR 2:0. TŘI červené karty! Úvodní duel šampionátu ovládli domácí, divoký závěr

V duelu Mexiko - JAR padly tři červené karty
V duelu Mexiko - JAR padly tři červené kartyZdroj: ČTK / AP / Eduardo Verdugo
Aubrey Modiba z JAR v souboji o míč s Mexičanem Robertem Alvaradem
Raúl Jiménez slaví gól
Julián Quiñones zakončuje a střílí první gól turnaje
Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
Mexičan Raúl Jimenez a Ime Okon z JAR v souboji o míč
Ronwen Williams v bráně Jihoafrické republiky
Souboj o míč v zápase JAR a Mexika
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (10)

Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Soupeř dohrával v devíti, červenou kartu dostali Sphephelo Sithole a Themba Zwane. V nastavení byl vyloučen i domácí César Montes. Program MS ve fotbale>>>

Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty začne v Guadalajaře ve 4:00 SELČ. Jihoafričané budou za týden v Atlantě druhým soupeřem českých fotbalistů, Mexiko ve stejný den uvítá v Guadalajaře Korejce.

První střelu na turnaji vyslal už v 5. minutě domácí Jiménez, pětatřicetiletý útočník londýnského Fulhamu, který je už na čtvrtém světovém šampionátu. Brankář Williams si v té chvíli ještě poradil, ale o čtyři minuty později už kapituloval.

Hodně mu to zkomplikoval spoluhráč Sithole, který při rozehrávce ztratil míč a umožnil Quiňonesovi, aby pohotově zakončil. Král střelců saúdsko-arabské ligy, v níž letos nasbíral víc branek než Portugalec Ronaldo, poslal míč přesně mezi brankářovy nohy.

Ještě do přestávky málem přidal další gól, ale jeho střelu ve 42. minutě zastavila tyč. Spolu s Jiménezem ještě několikrát zaměstnali jihoafrickou obranu, zatímco na druhé straně byl mexický gólman Rangel skoro bez práce. Ojedinělý pokus Mbokaziho z dálky zvládl.

Hned v úvodu druhého dějství Sithole zastavil unikajícího Gutiérreze na hranici šestnáctky faulem a stal se prvním vyloučeným hráčem na turnaji. Početní převahu domácí využili v 67. minutě, kdy si Jiménez z hloubky pole naběhl na centrovaný míč a hlavou vstřelil 46. gól v mexickém dresu. To už byl na hřišti i sedmnáctiletý Mora, nejmladší hráč na turnaji.

Sedm minut před koncem odhalil videorozhodčí, že Zwane udeřil Alvarada do obličeje, a druhý Afričan musel předčasně ze hřiště. Belgický trenér Hugo Broos se tak proti českému týmu bude muset obejít bez dvou fotbalistů. Kompletní ale za týden nebudou ani Mexičané, protože v nastavení dostal za zmaření gólové šance červenou kartu jejich stoper Montes.

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Česko00000:00
3Již. Korea00000:00
4Jihoafrická republika10010:20

    Vstoupit do diskuze (10)

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů