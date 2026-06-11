Mexiko - JAR 2:0. TŘI červené karty! Úvodní duel šampionátu ovládli domácí, divoký závěr
Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Soupeř dohrával v devíti, červenou kartu dostali Sphephelo Sithole a Themba Zwane. V nastavení byl vyloučen i domácí César Montes. Program MS ve fotbale>>>
Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty začne v Guadalajaře ve 4:00 SELČ. Jihoafričané budou za týden v Atlantě druhým soupeřem českých fotbalistů, Mexiko ve stejný den uvítá v Guadalajaře Korejce.
První střelu na turnaji vyslal už v 5. minutě domácí Jiménez, pětatřicetiletý útočník londýnského Fulhamu, který je už na čtvrtém světovém šampionátu. Brankář Williams si v té chvíli ještě poradil, ale o čtyři minuty později už kapituloval.
Hodně mu to zkomplikoval spoluhráč Sithole, který při rozehrávce ztratil míč a umožnil Quiňonesovi, aby pohotově zakončil. Král střelců saúdsko-arabské ligy, v níž letos nasbíral víc branek než Portugalec Ronaldo, poslal míč přesně mezi brankářovy nohy.
Ještě do přestávky málem přidal další gól, ale jeho střelu ve 42. minutě zastavila tyč. Spolu s Jiménezem ještě několikrát zaměstnali jihoafrickou obranu, zatímco na druhé straně byl mexický gólman Rangel skoro bez práce. Ojedinělý pokus Mbokaziho z dálky zvládl.
Hned v úvodu druhého dějství Sithole zastavil unikajícího Gutiérreze na hranici šestnáctky faulem a stal se prvním vyloučeným hráčem na turnaji. Početní převahu domácí využili v 67. minutě, kdy si Jiménez z hloubky pole naběhl na centrovaný míč a hlavou vstřelil 46. gól v mexickém dresu. To už byl na hřišti i sedmnáctiletý Mora, nejmladší hráč na turnaji.
Sedm minut před koncem odhalil videorozhodčí, že Zwane udeřil Alvarada do obličeje, a druhý Afričan musel předčasně ze hřiště. Belgický trenér Hugo Broos se tak proti českému týmu bude muset obejít bez dvou fotbalistů. Kompletní ale za týden nebudou ani Mexičané, protože v nastavení dostal za zmaření gólové šance červenou kartu jejich stoper Montes.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Již. Korea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0