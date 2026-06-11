ONLINE: Mexiko - JAR. Potvrdí domácí roli favorita v úvodním utkání šampionátu?
Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začíná fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě USA a Kanada. Na den přesně po 16 letech jde o reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010, v Johannesburgu tehdy skončil duel remízou 1:1. První utkání české skupiny A se na Aztéckém stadionu hraje od 21.00, sledovat ho můžete ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Jihoafrická republika
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Již. Korea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Mexiko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0