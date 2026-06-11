Předplatné

ONLINE: Mexiko - JAR. Potvrdí domácí roli favorita v úvodním utkání šampionátu?

Radost fotbalistů Mexika
Radost fotbalistů MexikaZdroj: ČTK/AP Photo/Moises Castillo
Radost fotbalistů Mexika
Radost fotbalistů Mexika
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začíná fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě USA a Kanada. Na den přesně po 16 letech jde o reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010, v Johannesburgu tehdy skončil duel remízou 1:1. První utkání české skupiny A se na Aztéckém stadionu hraje od 21.00, sledovat ho můžete ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale>>>

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Česko00000:00
2Jihoafrická republika00000:00
3Již. Korea00000:00
4Mexiko00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů