Česko - Jižní Korea 1:2. Krejčí vzbudil celý národ! Ale soupeř zápas otočil
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Vladimír Coufal mocně máchne pažemi a pošle prudký balon do vápna. V něm se od obránce utrhne Ladislav Krejčí a nad ránem vzbudí celé Česko. Gól! A ještě jednou gól! Fotbalová reprezentace teprve nyní, vážně doopravdy vystupuje ze stínu, a po dvaceti letech střílí na mistrovství světa branku. Jenže… Koubkovi chlapci poté zcela vypadnou z role, a nakonec odchází z prvního duelu ve skupině s Jižní Koreou zničení po porážce 1:2. Úvodní neúspěch neničí postupové plány, ale výrazně je komplikuje. Podívejte se na predikční model MS ve fotbale ZDE>>>
Česko se po dvaceti letech vrátilo na světový šampionát. Vyprodáno nebylo, Estadio Akron však byl zaplněný slušně. Kulisy byly nádherné. V Guadalajaře stojí fotbalový skvost. Jen smůla pro Čechy, že na stadionu seděla drtivá převaha domácích Mexičanů zřetelně fandícím Korejcům, najmě superstar Sonovi.
Desetitisíce v zelených dresech si užily v brzkém popoledni triumf 2:0 nad JAR v otevíracím zápase mistrovství, druhý duel sledovali v klidu, bez nervů. Jakmile se však k míči dostal Son, a že to bylo dost často, pištěli jako Korejci. Čechů bylo v hledišti hrubým odhadem přes tři tisíce. Seděli za jednou z branek, slyšet byli, ne že ne. V menšině vytvořili národnímu týmu kvalitní support.
To by nebyl Miroslav Koubek, aby nevymyslel nějaké překvapení v základní sestavě. Byly hned dvě. Na levém wingbeku dostal přednost Jaroslav Zelený před Davidem Juráskem. Největší bombu upustil druhý nejstarší trenér turnaje přímo doprostřed pole. Žádný Vladimír Darida, ani Michal Sadílek, ale třiadvacetiletý Alexandr Sojka. V reprezentaci měl do dneška natočeno pouhých 118 minut ze dvou přípravných zápasů těsně před šampionátem. Víc nic.
Na rozcvičce vypadal Sojka bez špetky nervozity, dvakrát v klidu napálil míč za Jindřicha Staňka. Stres? Teď teda rozhodně ne. Největší nervy byly znát na Pavlu Nedvědovi. Generální manažer reprezentací sledoval přípravnou fázi u lajny poblíž lavičky. Ve slušivém tmavomodrém saku stál sám, nechtěl být nikým rušen.
Krátce se pozdravil s Michalem Kadlecem, expertem České televize, pak zase zapíchl oči na svůj tým. Chvilku s ním ztratili řeč i Karel Poborský, další legenda, a předseda svazu David Trunda. Na Nedvědovi bylo znát, jak pečlivě sleduje každý pohyb, každou grimasu svých podřízených. Posledních pět minut pochodoval u lajny sem a tam. Pak zmizel v útrobách Estadio Akron společně s týmem.
Těšně před utkáním se Trunda usadil vedle Gianniho Infantina, předsedy FIFA. Ten viděl naživo duel Mexika, po něm odletěl do Guadalajary. V první řadě VIP lože seděli také Nedvěd se svazovým místopředsedou Zdeňkem Grygerou.
A po magickém zahajovacím obřadu se mohlo jít na věc. Na předzápasové tiskové konferenci Koubek připustil, že největší hrozbou bude Son. Tak se i stalo. Češi si s jeho rychlým driblinkem, precizním vedením míče a neustálou ochotou pádit přímočaře k brance nebyli schopni poradit.
Jen za první poločas se bývalá hvězda Tottenhamu dostala k pěti střelám na branku. Byla klika, že pokaždé mířila mimo tyče, a to i dvakrát ve velmi výhodných pozicích. Srovnání se Schickem a Šulcem? Drtivé! Dvě ofenzivní esa vyprodukovala za celé utkání jednu střelu na branku, a to ještě hodně nepovedenou.
Pá minut po zahájení druhé půle pálil Son pošesté, ale střelecký úhel mu báječně zmenšil Kovář.
V bílém nevynikal nikdo. Snad jen Jaroslav Zelený si odvedl standard. A také nováček Sojka. Nebál se hrát. Když driblinkem přešel tři hráče a byl faulován, čeští fanoušci obdivně vestoje tleskali. Zahrával standardní situace, i pod tlakem dokázal zachovat chladnou hlavu, nezmatkoval. Moc dobrá premiéra!
Pak přišel první gól. Krejčí se po něm zastavil u Čechů, zvedl ruce, vychutnával si moment kariéry. Jenže následně se hra národního týmu absolutně rozpadla. Za sedm minut se Korea prosadila typickou akcí, kterou celý zápas pilovala k dokonalosti. Vše vždycky začalo rychlou souhrou ve středu bojiště, následoval přesný pas na zabíhajícího útočníka. Tentokrát vyšla koncovka na Hwang In-poma, a ten si luxusní zasekávačkou pohrál s Kovářem i Hranáčem.
Když sudí zrušil gól Součka z ofsajdu, po obřím zaváhaní Hranáče připravili Korejci smrtící úder, jenž realizoval střídající O Hjon-kjo.
Srovnat mohl Hložek, na zadní tyči však nedokázal procpat míč do brány. V samém závěru ještě Sadílek. Nic se ale neujalo. Česko na úvod šampionátu kouše průšvih 1:2. Za šest dní bude hrát v Atlantě o život s Jihoafrickou republikou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0