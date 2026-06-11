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ONLINE: Česko - Jižní Korea. Národní tým po dvaceti letech hraje na mistrovství světa

Čeští fotbalisté se radují z vítězné branky Tomáše Chorého v generálce na světový šampionát proti Guatemale
Čeští fotbalisté se radují z vítězné branky Tomáše Chorého v generálce na světový šampionát proti GuatemaleZdroj: FAČR
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ČTK, iSport.cz
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Čeští fotbalisté v noci na pátek evropského času vstupují zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koubka. Soupeři se poprvé utkají v soutěžním zápase, český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Utkání od 4.00 našeho času sledujte ONLINE na webu iSport.

Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů.

Soupeři se dosud utkali ve třech přípravných duelech s vyrovnanou bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy. V posledním vzájemném souboji před 10 lety Češi v generálce na mistrovství Evropy podlehli Korejcům v Praze 1:2. Do zápasu ze současného výběru zasáhl jen bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida, na soupeřově straně nechyběl ofenzivní univerzál a někdejší dlouholetá opora Tottenhamu Son Hung-min.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Česko00000:00
2Jihoafrická republika00000:00
3Již. Korea00000:00
4Mexiko00000:00

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