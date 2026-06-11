Nová pravidla na mistrovství světa: Zdržuješ? Pykáš! Přenesou se i do Chance Ligy
Fotbalu nejvíc škodí, že hra není plynulá. Vždyť malý čistý čas je téma, které se stále vrací. Pravidláři proto přišli s několika úpravami. Bude se podle nich hrát na začínajícím mistrovství světa a poté – až na možné výjimky – také v Chance Lize. Podívejte se, která to jsou. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
ZDRŽOVÁNÍ
Kop od branky
Pokud provádějící hráč, většinou brankář, nefér způsobem zdržuje provedení kopu od branky svého mužstva, rozhodčí zapíská a signalizuje začátek pětisekundového odpočtu. Rozhodčí bude vizuálně odpočítávat pět sekund zdviženou rukou, a pokud kop od branky nebude proveden do konce limitu, je ve prospěch soupeřova mužstva nařízen kop z rohu na straně hrací plochy nejblíže místu, kde měl být proveden kop od branky.
Provinivší se hráč je napomenut pouze v případě, že neúměrně zdržuje navázání hry i po udělení kopu soupeřově mužstvu.
ZDRŽOVÁNÍ
Vhazování
Pokud provádějící hráč nefér způsobem zdržuje provedení vhazování, rozhodčí zapíská a signalizuje začátek pětisekundového odpočítávání. Rozhodčí vizuálně odpočítává pět sekund zvednutou rukou, a pokud vhazování nebude provedeno do konce pěti sekund, je vhazování nařízeno ve prospěch soupeře.
Hráč, který se uvedeným způsobem provinil, je napomenut pouze v případě, že neúměrně zdržuje navázání hry i poté, co bylo vhazování přiznáno mužstvu soupeře.
Jak si rozhodčí počíná: Písknutím nebo hlasem vyzve hráče, aby si pospíšil a nezdržoval navázání hry. Při spuštění odpočítávání zapíská, ukáže gesto k rozehrání a zvednutou rukou odpočítává pět sekund. Jelikož účelem odpočítávání je udržet plynulý průběh utkání tím, že se zabrání zdržování hry při vhazování a kopech od branky, neměl by hráč být potrestán, pokud je právě v procesu provedení vhazování nebo kopu od branky v okamžiku, kdy rozhodčí dokončuje odpočítávání.
ZDRŽOVÁNÍ
Tresty za zdržování střídání
Střídaný hráč musí opustit hrací plochu nejkratší cestou do 10 sekund od signalizace střídání pomocí tabule s čísly, pokud není tabule použita, tak od signálu rozhodčího k provedení střídání. Když se mu to nepodaří do požadovaných 10 sekund, i tak musí hrací plochu opustit. Náhradník však na ni nesmí vstoupit a hra je navázána bez něho. Jeho tým tak hraje v oslabení a náhradník smí vstoupit na hrací plochu až při prvním přerušení hry po uplynutí jedné minuty po navázání hry. Ta se může výrazně protáhnout, pokud hra není dlouho přerušena.
Protože účelem odpočítávání je udržení průběhu utkání a zamezení plýtvání časem, tak pokud je hráč na konci odpočtu těsně u čáry nebo ji překračuje, když rozhodčí dosáhne konce odpočítávání, náhradníkovi by měl být umožněn vstup na hrací plochu.
Hráč nemusí opustit hrací plochu v limitu v těchto případech:
Zdravotní důvody, zranění, které neumožňuje hrací plochu opustit.
Bezpečnostní důvody (např. nejkratší cesta vede ke kotli soupeře).
ZDRŽOVÁNÍ
Tresty za zdržování kvůli ošetření
Hráč, který je ošetřen na hrací ploše nebo kvůli jehož zranění byla hra přerušena, musí hrací plochu opustit a zůstat mimo ni po dobu jedné minuty od znovuzahájení hry. Vrátit se může i v nepřerušené hře, ovšem zpoza brankové čáry pouze v přerušené.
Hráč nemusí opustit hrací plochu v těchto případech:
Je zraněn brankář.
Srazili se brankář a hráč v poli nebo dva hráči stejného týmu.
Došlo k těžkému zranění (zejména hlava, srdeční problém, život ohrožující stav).
Hráč byl zraněn při faulu, za který soupeř dostal žlutou či červenou kartu.
Byl nařízen pokutový kop a zraněný bude jejím exekutorem.
Pokud poločas skončí před uplynutím jedné minuty, hráč se může vrátit od začátku druhé půle, prodloužení či penaltového rozstřelu.
NOVÉ PRAVOMOCI VAR
Videorozhodčí může nově přezkoumat:
Druhou žlutou kartu, pokud byla udělena zjevně chybně
Chybně udělenou kartu (tedy i žlutou) jinému hráči kteréhokoli týmu; rozdíl spočívá v tom, že dosavadní protokol umožňoval intervenci VAR pouze v případě, že došlo k záměně v rámci jednoho týmu, úprava řeší například situace při hromadných potyčkách, kdy může být pachatel snáze zaměněn
Chybně nařízený kop z rohu, ovšem pouze v případě, že je situace zcela zjevná a nemůže dojít k prodlevě (pro soutěže používající VAR, jako je Chance Liga, volitelná kategorie)
ČERVENÁ KARTA PŘI ZAKRYTÍ ÚST
Při mistrovství světa bude platit, že pokud si hráč zakryje ústa a hovoří se soupeřem, dostane červenou kartu. Jedná se o reakci na případy s možným rasistickým chováním. Volitelná změna, Chance Liga si teprve rozhodne, zda pravidlo také zařadí.
ZÁKAZ PORAD PŘI OŠETŘENÍ BRANKÁŘE
Pokud je ošetřovaný brankář, hráči nesmí jít k lavičce a dostávat taktické pokyny. Jde o nařízení, které není uvedeno v pravidlech IFAB, ovšem pro mistrovství světa ho prosazuje předseda komise rozhodčích Pierluigi Collina.
POVINNÉ PAUZY NA PITÍ
Povinnost se týká pouze mistrovství světa. Zhruba ve 22. minutě každého poločasu (tedy 22. a 67. minuta) dojde k občerstvovací pauze, která potrvá přibližně tři minuty. Ve všech soutěžích je možné v zájmu bezpečnosti a zdraví při vysokých teplotách povolit přestávku na pití, která nemá trvat déle než 1 minutu.
OPUŠTĚNÍ HRACÍ PLOCHY NA PROTEST
Hráč, který opustí hrací plochu na protest proti rozhodnutí rozhodčího, bude vyloučen. To samé platí pro členy realizačního týmu, kteří hráče k odchodu vyzvou. Pokud takto klesne počet hráčů jednoho týmu pod sedm a utkání bude předčasně ukončeno, přichází vždy kontumace. Chance Liga si teprve rozhodne, zda pravidlo přijme.
OČIMA EXPERTA
Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR
„Většina změn se zavádí proto, aby se zvýšila plynulost hry, docílilo se delšího čistého času. To je věc, která fotbal stále trápí. Takže se bojuje proti zdržování a simulování. Myslím si, že to jsou určitě prospěšné změny. Budou aplikovány i do Chance Ligy. Některé jsou však zatím ještě volitelné a záleží na soutěži, zda si je zavede. Možnost volitelnosti zavedení se týká využití VARu při kopech z rohu, červené karty za zakrývání úst nebo červené karty za opuštění hrací plochy na protest proti rozhodnutí rozhodčího. S Tomášem Bártou, výkonným ředitelem Ligy, jsme domluveni, že se možnosti zavedení či nezavedení těchto nepovinných změn pro profesionální soutěže podrobně projednají na Ligovém grémiu 22. června.“