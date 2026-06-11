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Česko vs. Jižní Korea v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?

Patrik Schick během tréninku před úvodem MS ve fotbale
Patrik Schick během tréninku před úvodem MS ve fotbaleZdroj: FAČR
Čeští fotbalisté slaví první gól v přípravném utkání proti Guatemale, který obstaral Patrik Schick
Hvězdný korejský útočník Son Heung-Min promluvil na tiskové konferenci před zápasem i o českém týmu a Patriku Schickovi
Češi absolvovali poslední trénink před úvodním utkáním s Jižní Koreou
Kouč Miroslav Koubek dohlíží na trénink reprezentace
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Česko už zítra brzy ráno vstoupí do mistrovství světa ve fotbale, na kterém se objeví po dvaceti dlouhých letech. Prvním soupeřem českého mužstva bude Jižní Korea. Jak si povedou hráči Miroslava Koubka ve své premiéře na mundialu? Zápas začíná na Estadio Akron v pátek ve 4:00. Kde sledovat Česko vs. Jižní Korea živě? Kompletního průvodce mundialem naleznete ZDE>>>

Jižní Korea vs. Česko
MS ve fotbale 2026

Datum: pátek 12. června (04:00)
Dějiště: Estadio Akron, Zapopan (Mexiko)
Rozhodčí: Amin Omar (Egypt)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Jižní Korea v TV?

Českou reprezentaci čeká první zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s Jižní Koreou. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Jižní Korea začíná v pátek 12. června od 04:00.

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?

MS 2026 · PREDIKCE
12. 6. 2026 · 04:00
Korea
vs
Česko
49%
22%
29%
Skupina AxG 1.65 – 1.00
Predikce aktualizována: 11. 6. 2026 09:15
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny A

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
MexikoMexiko
48%
28%
15%
8%
Jižní KoreaKorea
31%
32%
23%
14%
Jihoafrická republikaJAR
11%
20%
31%
38%
Česká republikaČesko
10%
19%
31%
40%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 11. 6. 2026 09:15
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H2H - vzájemné zápasy Česka a Jižní Koreji

Národní tým se s Jižní Koreou potkali pouze třikrát v rámci přátelských zápasů. Statistika zápasů je vyrovnaná – jedna remíza, jedno vítězství Čechů a jedno vítězství našeho soupeře. Naposledy se utkali před deseti letech, kdy český tým podlehl Jihokorejcům 1:2.

DatumZápas a výsledek
05. 06. 16Česko - Jižní Korea 1:2
15. 08. 01Česko - Jižní Korea 5:0
27. 05. 98Jižní Korea – Česko 2:2

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