Česko vs. Jižní Korea v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?
Česko už zítra brzy ráno vstoupí do mistrovství světa ve fotbale, na kterém se objeví po dvaceti dlouhých letech. Prvním soupeřem českého mužstva bude Jižní Korea. Jak si povedou hráči Miroslava Koubka ve své premiéře na mundialu? Zápas začíná na Estadio Akron v pátek ve 4:00. Kde sledovat Česko vs. Jižní Korea živě? Kompletního průvodce mundialem naleznete ZDE>>>
Jižní Korea vs. Česko
|Datum: pátek 12. června (04:00)
Dějiště: Estadio Akron, Zapopan (Mexiko)
Rozhodčí: Amin Omar (Egypt)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Jižní Korea v TV?
Českou reprezentaci čeká první zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s Jižní Koreou. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Jižní Korea začíná v pátek 12. června od 04:00.
Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko, 12. června, 4:00
- Česko - JAR, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko, 25. června, 3:00
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
H2H - vzájemné zápasy Česka a Jižní Koreji
Národní tým se s Jižní Koreou potkali pouze třikrát v rámci přátelských zápasů. Statistika zápasů je vyrovnaná – jedna remíza, jedno vítězství Čechů a jedno vítězství našeho soupeře. Naposledy se utkali před deseti letech, kdy český tým podlehl Jihokorejcům 1:2.
|Datum
|Zápas a výsledek
|05. 06. 16
|Česko - Jižní Korea 1:2
|15. 08. 01
|Česko - Jižní Korea 5:0
|27. 05. 98
|Jižní Korea – Česko 2:2