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Infografika, která vám představí české soupeře. Víte, kolik lidí chodí na korejskou ligu?

Představení českých soupeřů ve skupině na MS ve fotbale
Představení českých soupeřů ve skupině na MS ve fotbaleZdroj: Koláž iSport.cz
Aleš Ligas, František Zajíc
MS fotbal 2026
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Chcete v kostce zjistit, kdo stojí proti českým fotbalistům ve skupině na mistrovství světa? Je nejvyšší čas před dnešním startem turnaje. Projděte si nejdůležitější informace o Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku v unikátní infografice na iSport.cz. Jaké jsou jejich předchozí výsledky na šampionátu? Kdo jsou největší hvězdy v jejich kádrech? Jak táhnou jejich ligové soutěže? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

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