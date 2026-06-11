Infografika, která vám představí české soupeře. Víte, kolik lidí chodí na korejskou ligu?
Představení českých soupeřů ve skupině na MS ve fotbale•Zdroj: Koláž iSport.cz
Chcete v kostce zjistit, kdo stojí proti českým fotbalistům ve skupině na mistrovství světa? Je nejvyšší čas před dnešním startem turnaje. Projděte si nejdůležitější informace o Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku v unikátní infografice na iSport.cz. Jaké jsou jejich předchozí výsledky na šampionátu? Kdo jsou největší hvězdy v jejich kádrech? Jak táhnou jejich ligové soutěže? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>