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Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy?

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Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy? • Zdroj: iSport.cz
Trenér Miroslav Koubek během utkání MS proti Jižní Koreji
Alexandr Sojka v akci na MS proti Jižní Koreji
Alexandr Sojka v akci na MS proti Jižní Koreji
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
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Češi vstoupili do MS porážkou
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MS fotbal 2026
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Největší překvapení v základní sestavě zahajovacího utkání českého týmu na MS 2026? Určitě Alexandr Sojka. „Svou roli ale zvládl perfektně, pro mě to byl muž zápasu. Hraje v životní formě,“ říká v živém speciálu Ligy naruby bezprostředně po zápase proti Jihokorejcům redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Ten spolu se svým kolegou Radkem Špryňarem sledoval prohru 1:2 přímo na stadionu v mexické Guadalajaře. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

  • Co podle redaktorů Sportu kouč Miroslav Koubek změní do příštího zápasu s JAR?

  • Kdo obstál a komu z Čechů duel naopak nevyšel?

  • Co Krejčího slzy v mixzóně a atmosféra na stadionu?

 

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4Jihoafrická republika10010:20

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