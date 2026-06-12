Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy?
Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy? • Zdroj: iSport.cz
Největší překvapení v základní sestavě zahajovacího utkání českého týmu na MS 2026? Určitě Alexandr Sojka. „Svou roli ale zvládl perfektně, pro mě to byl muž zápasu. Hraje v životní formě,“ říká v živém speciálu Ligy naruby bezprostředně po zápase proti Jihokorejcům redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Ten spolu se svým kolegou Radkem Špryňarem sledoval prohru 1:2 přímo na stadionu v mexické Guadalajaře. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
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Kdo obstál a komu z Čechů duel naopak nevyšel?
Co Krejčího slzy v mixzóně a atmosféra na stadionu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0