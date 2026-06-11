Piva, hermelín či bagety. Restaurace lákají na Koreu, noční promítání v Praze nebo Olomouci
Fotbalový svátek se nevyhnutelně blíží, čemuž se přizpůsobují i hospody a restaurace. Na první zápas českých fotbalistů na mistrovství světa po dvacetileté pauze se připravují nejen v Praze, ale třeba také v Olomouci. V tamní restauraci Gól lákají na ranní promítání i speciální menu. „Chceme navázat na snídaně, které děláme. Na fotbal budou udělané bagety i focaccia s rajčatovým zálivem a mozzarellou,“ navnazují. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Není obvyklé, abyste vyrazili do oblíbeného podniku už po půl čtvrté ráno. Účast českých fotbalistů na světovém šampionátu však letité zvyky mění. Na utkání mezi Českem a Jižní Koreou, které startuje ve 4:00 SEČ, se chystají třeba v olomoucké restauraci Gól.
„Vůbec nevíme, co od toho očekávat. Je to opravdu atypické, ale když to člověk nezkusí, tak neví. Chceme být jedna z nejlepších fotbalových restaurací v republice, takže pro to taky něco musíme dělat. Třeba i obětovat spánek. Chceme si jít za tím, že se fotbal hraje a nás od toho nic neodradí,“ hlásí tamní výčepní.
Podobně to mají ve vinohradském Lokálu Korunní. „Přijdou víceméně štamgasti, ale nečekáme, že bychom měli úplně plno. Počítáme tak s dvaceti až pětadvaceti lidmi, přece jen bude noc. Neočekáváme velký nápor,“ říká výčepní Daniel.
Na hlavních vinohradských tepnách se však jedná o jediný podnik, který ranní promítání mundialu propaguje. „Budeme mít otevřenou noční kuchyni a vařit třeba párky nebo nakládaný hermelín. Pak nebude samozřejmě chybět pivo, panáky a nějaké nealko. Žádná očekávání od toho nemáme. Sami nevíme, jak to dopadne,“ pokračuje.
V Lokálu Korunní by chtěli mít v netypickém čase otevřeno i 25. června, kdy českou reprezentaci čeká poslední skupinové utkání s Mexikem (začátek ve 3:00 SEČ). „Uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Předpokládám, že se pokračovat bude, ale jestli tady bude prázdno? Samozřejmě to závisí na tom, jak předchozí zápasy skončí,“ doplňuje Daniel.
Na špíl s Jižní Koreou měli původně otevřít i ve vršovickém sportovním baru U Sporťáka, rezervace hostů ale nakonec padly. I přesto tam bude vysílání světového šampionátu na denním pořádku. „Mistrovství světa trvá až do 19. července, v rozumnou hodinu hrajeme zatím jen 18. června. Na druhou stranu lidé musí chodit do práce,“ uvědomuje si Roman Štefl, majitel podniku.
„S nočním klidem nemáme problém snad nikdy. V deset zavíráme bez kompromisů zahrádku. Hluk restaurace ven nejde. I kuřáci princip chápou, zůstávají povětšinou uvnitř například s iqos. Personál pracuje, aby si vydělal. Mimochodem jsme zvyklí se na place točit i v rámci rodiny, na velké akce máme spoustu brigádníků. Jsou zákazníci, je tržba. Samozřejmě být do rána v prázdné restauraci bychom nikoho nenutili,“ dodává.
Překvapení pro fanoušky možná chystají i na FAČRu, který by pro utkání s Jihoafrickou republikou mohl připravit oficiální fanzónu pro 800 lidí.